Son titulares sábado #28May

EEUU renovó renovó la licencia para permitir la operación de Chevron y otras trasnacionales petroleras que aún se mantienen en Venezuela, la extensión de la licencia para Chevron, Halliburton, Schlumberger, Baker Hughes, Weatherford hasta el 1/12/22. Al no arrancar el proceso de negociación en Mexico, no hubo flexibilización de sanciones.



«EEUU es el principal exportador de comida a Venezuela, ¿Qué bloqueo?»: la respuesta de James Story sobre la sanciones.



Presidente de Uruguay Luis Lacalle Pou afirmó que con Maduro no habrá democracia en Venezuela: “Es un dictador”.



Banco Popular de Puerto Rico, acordó cancelar una multa al Departamento del Tesoro de Estados Unidos por mover dinero en nombre de dos funcionarios del régimen de Nicolás Maduro.



Europeos víctimas de invasiones en Venezuela piden ayuda a la UE.



Fábrica de fusiles Kaláshnikov en Venezuela tampoco se hará realidad en 2022.



Hace 15 años se dio un gran golpe a la libertad de expresión, con la salida del aire de RCTV



Precios de alimentos han aumentado un 38% en lo que va de año.



Consecomercio: “No es posible dinamizar la economía si no hay crédito”.



Ladeshu: solo en Haití y Bolivia murieron más embarazadas que en Lara durante 2021.



Ventas en algunos estados cayeron hasta 20% ante imposibilidad de cobrar IGTF.



Centrales azucareros del estado Sucre sucumbieron ante la importación de azúcar desde Brasil.



Policía detiene a 17 personas por extraer petróleo de tuberías de PDVSA en el Zulia.



Bolívar. Rescatistas encuentran cadáver de piloto de avioneta que se estrelló en el Auyantepuy.



Fiscalía chavista investigará muerte de ex CICPC presuntamente involucrado en el secuestro de Franyeli Guerrero.



Si se mantienen las sanciones Venezuela debera continuar dando grandes descuentos para vender su petróleo, afirma Victor Alvarez



Las exportaciones de Venezuela, lejos de la meta fijada por Nicolás Maduro



Sistema Eléctrico Nacional requiere 10 mil millones de dólares para solucionar fallas



Bruja venezolana que delató a alias «Matamba» recibirá millonaria recompensa



Helicóptero se precipitó con varias personas a bordo en La Guajira colombiana



Elecciones UCV: Presencia policial y escrutinio sin concluir impacientan al estudiantado.



Presidenta del Colegio de Enfermeras: Crisis hospitalaria no fue causada por trabajadores



La tuberculosis en Bolívar se nutre de la minería y el hacinamiento carcelario



Foro Penal: Reforma del Código Procesal en Venezuela es cosmética



IRFA: Un medio alternativo de formación para adultos para contribuir a terminar los estudios



Cenda: Canasta alimentaria en abril costó Bs.1.562,45 equivalente a US$ 352,06



Lluvias causaron desbordamiento de quebradas e inundaciones en Palavecino



Trasplantes de riñones paralizados desde hace 8 años



Enfermeros exigen al Estado publicar el presupuesto asignado para los centros de salud



EPA apoya acciones de reciclaje







Internacionales:







Ucrania afirma que Rusia está usando sus «armas no nucleares más pesadas»



Boris Johnson: “Putin está haciendo un lento pero palpable avance en Donbás. Por eso debemos seguir apoyando a Ucrania militarmente”



Inteligencia de Ucrania: Guerra puede prolongarse al menos hasta final de 2022.



ONU: Los civiles muertos en Ucrania por la guerra superan los cuatro mil



Corte ordena a Gobierno de Colombia otorgar la nacionalidad a niños venezolanos en situación de abandono.



El Ejército ruso rompe las líneas ucranianas para el asalto final en el Donbás.



EEUU se prepara para enviar sistemas de cohetes de largo alcance a Ucrania.



Trump arremete en Texas contra los «grotescos esfuerzos» demócratas para controlar las armas.



Wall Street cerró la semana al alza después de dos meses



Petro sobre Piedad Córdoba: Incomprensible que se cometan ese tipo de imprudencias



Rechazados de la Cumbre de las Américas se reúnen en Cuba en el marco del Alba



Colombianos en Venezuela deberán cruzar la frontera para votar este 29 May4905:13

Al menos 39 millones de colombianos habilitados para votar en primera vuelta de elecciones presidenciales



Familiares de las víctimas de la masacre en Texas y residentes protestaron este viernes para exigir mayor control sobre la compra y tenencia de armas en EEUU.



Lula pide a colombianos votar por Petro para consolidar unión suramericana.



Argentina confirma los primeros casos de pacientes con la enfermedad Viruela del mono en América Latina.



OMS no recomienda vacunar de forma masiva contra la viruela del mono.



Irán detiene a dos buques griegos después de que Grecia embargara uno de sus petroleros.



Johnny Depp vs. Amber Heard, el juicio más mediático de los últimos años llega a su fin: el jurado ya escuchó los alegatos.



$11,374 costó cada hora de vuelo de F-18 en la nueva película de Tom Cruise, “Top Gun: Maverick”. Los protagonistas volaron en los aviones, no los pilotearon.







Deportes:



Los Warriors eliminan a Dallas y están de vuelta en las Finales de la NBA.



Gran Premio de Mónaco: La séptima carrera de la Fórmula 1 de 2022

