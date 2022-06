NuevaEsparta | Falta de agua sigue motivando protestas en Margarita #1Jun

- Publicidad -

Por dos días consecutivos un grupo de habitantes del sector Pedregales, en el municipio Marcano, trancaron las calles en protesta por la falta de agua.

De acuerdo a sus cálculos, debían recibir agua desde el pasado 8 de mayo, pero a la fecha eso no ha sucedido.

Ante la situación casi una veintena de residentes organizaron la protesta. Con palos cerraron la vía exigiendo la presencia de un funcionario de Hidrocaribe que explicara la razón del problema.

“Estar 50 días sin agua es inaudito, pero más que no haya una autoridad que dé la cara”, exclamó Pedro Cedeño habitante, quien dijo que no fue a trabajar porque no tenía ni cómo bañarse.

Funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana se presentaron en el lugar y conminaron a los manifestantes a dar paso a los vehículos, ya que el sector Pedregales comunica con otros municipios y zonas comerciales.

Pedregales está ubicado al norte de Margarita, y aunque desde hace muchos años enfrentan problemas de escasez de agua afirman que nunca como ahora. En grupos whatsaap hasta hicieron circular una imagen de camellos en el desierto con el mensaje “Bienvenidos a Juangriego”.

En efecto la situación ha recrudecido en toda la región, y ante el silencio de la hidrológica la organización Primero Justicia anunció la activación del Comité de Usuarios del Agua que iniciarán la recolección de firmas para presionar por un plan de recuperación de la infraestructura y que se investigue sobre el Convenio Irán-Venezuela que dispuso recursos para la tubería submarina y por lo menos mil 800 millones de dólares se dilapidaron, denunció el dirigente y diputado Jony Rahal.

