OPINIÓN Reflexión en positivo: Caserios del municipio Jiménez necesitan de atención urgente #2Jun

Los peores enemigos de los pobres son el hambre, la ignorancia, la indiferencia y las enfermedades, esos enemigos no se vencen ni con balas, ni con misiles, y mucho menos con discursos fantasiosos que no dicen nada, al extremo que quienes lo hacen ni ellos mismos lo creen, Esos enemigos solo se vencen con creatividad, ideas, aciertos, dignidad y voluntad positiva y el deseo de cumplir obligaciones que se asumieron antes de haber aceptado su designación, hago este comentario todo lo contrario a lo que me gusta escribir o sea en positivo y conseguirle la parte bonita hasta a lo más feo, que es el gobierno sin duda que tiene tantos problemas y siguen buscando más.

La pobreza y la desidia se están tragando a la nación, no hay juego sano ni nadie se ha escapado de estos desastres que nos llevan por un abismo, los caseríos y parroquias están viviendo las de Caín, parroquias antes productivas con sus caseríos productivos que se autoabastecen, hoy la carencia los agobia de forma inclemente y aislados como si hubiese pasado un tsunami; Ejemplo mi parroquia San Miguel Arcángel del municipio, era un pueblo alegre, con gran movimiento comercial, con gente decente, con bríos, alegres y bondad, hoy un pueblo dormitorio, desolado y hasta triste, como si hubiese una guerra, el caserío Volcancito que no faltaban unos alegres músico con violines, compitiendo con la canción que sonara mejor, hoy la crisis los ha convertido en un silencio sepulcral, ¨qué recuerdos y con cariño¨ la parroquia San Miguel aparte de haber un comercio que movía dinero, las empresas que movilizaban y generaban trabajos haciendas como La Fortuna, San Gerónimo Santana, El Palenque hoy ya esos trapiches ni muelen, ni hacen ruido.

Volcancito y/o Las Cordilleras Andinas ahí comienzan o terminan y sus vecinos, Paso del Río, Tierra del Loza, Las Tablas, Piedra de Dios, Las Filas , Las Tablas, Palo Agüereao y otros; estos caseríos ciento por ciento productivos de alimentos, Papas, Cebollas, Caraotas, Arvejas, Auyama, Papelón, carnes, leche, maíz y otros rubros, este bello caserío que yo siempre he dicho que está cerquita del cielo y con más mala leche, perdió lo que la democracia por la ley y los derechos que le corresponden Transporte público, carreteras buenas, electricidad, teléfono, televisión, cómo y con qué ánimo va a cumplir un obrero su jornada de trabajo después de caminar cerro arriba cuatro y cinco kilómetros, ojala este articulo lo vea el Gobierno de Lara y el alcalde del municipio Jiménez, y se den un paseo y se percatan de que esa noble gente que su pecado es trabajar y producir alimentos.

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país.

José Gerardo Mendoza Duran

