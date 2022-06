Emilio Figueredo: La cumbre no acepta regímenes autocráticos. La lucha en estos momentos es democracia versus autocracia #9Jun

- Publicidad -

El doctor Emilio Figueredo, exembajador de Venezuela y profesor de Derecho Internacional y Relaciones Internacionales, considera que los estadounidenses fueron firmes en su posición de hacer un corte entre democracia y autocracia en la convocatoria y realización de la novena Cumbre de las Américas, que tiene lugar en Los Ángeles.

Se mantuvieron impertérritos ante el chantaje que le hicieron algunos mandatarios, dijo sin mencionarlos a siete de los 35 jefes de Gobiernos y de Estados de las Américas que no asistieron a esa reunión apoyada por la Organización de Estados Americanos (OEA).

- Publicidad -

No invitaron a los mandatarios de Cuba, Nicaragua y Venezuela; pero sí a los representantes de Juan Guaidó, Vanessa Neumann y Carlos Vecchio.

Seguidamente comentó la inutilidad del escándalo y la alharaca que montó el presidente mexicano, Andrés Manuel López obrador, porque no habían sido invitados Cuba, Nicaragua y Venezuela, ya que terminó enviando a la Cumbre a su canciller Marcelo Ebrard.

Lea también: Santiago Andrés Rodríguez: La crisis económica mundial hace necesarias cumbres como la de las Américas

- Publicidad -

Y Alberto Fernández, el presidente de Argentina, que dijo lo mismo y después declaró que iba a protestar allá por lo de Venezuela y Cuba. ¿A quién le importa eso? Porque los temas fundamentales de la Cumbre son: clima, migraciones y problemas comunes de la región. El problema migratorio no sólo es de Venezuela sino también de Centroamérica. Y para los otros dos se requieren acuerdos de cooperación.

Y volviendo al asunto de los que pretendieron boicotear la Cumbre, señaló que los de Caribe que dijeron que no iban, la mayoría sí fue.

Ahora hay una realidad que es necesario entender. Después de la invasión de Rusia a Ucrania el mundo se está dividiendo en grandes áreas: los que están con la democracia y los que están con la autocracia. Cada quién escoja su camino.

Yo creo que la crisis que genera esa invasión de Ucrania va a causar estragos a nivel mundial, porque la inflación será acelerada, habrá carestía y escasez de alimentos en algunas partes del mundo, así como aumento brutal de los precios de la energía. ¿Qué gobierno podrá estabilizarse con una presión como esa?

En este punto estima que el gobierno de Venezuela tiene que llegar a acuerdos con los Estados Unidos y otras potencias, incluyendo Japón, porque no podrá acudir a Rusia porque no tiene por qué darle apoyo. Y China no tiene interés en el comercio.

Aunque en la Cumbre no se hable de Ucrania, ésta está en el tapete. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Antony Blinken, ha sostenido al respecto una reunión con el Papa Francisco. Y es que la guerra ya está generando una hambruna en África y Asia, porque los rusos no solamente impiden que salga trigo, sino que están destruyendo los silos de trigo en Ucrania. Ese alimento, como ha venido ocurriendo desde hace años, ha estado destinado a las poblaciones africanas y asiáticas más pobres.

En cuanto a la licencia otorgada el pasado mes de mayo por el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos a la empresa Chevron, el doctor Figueredo explicó que tal decisión fue tomada para que pueda cobrar las deudas pendientes que le tiene el régimen venezolano.

Venezuela casi no produce petróleo en estos momentos y los Estados Unidos han permitido a Repsol y ENI, empresas europeas, que para compensar el veto al petróleo ruso lo lleven de Venezuela, pero con la condición de que solamente vaya para Europa.

Al final de sus declaraciones, el doctor Figueredo expuso que a la Cumbre no fueron invitadas Cuba, Nicaragua y Venezuela porque son autocracias. Y la lucha en estos momentos es democracia versus autocracia.