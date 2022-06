Guanipa rechazó que administración de Maduro no atienda la crisis hospitalaria #9Jun

- Publicidad -

El primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Juan Pablo Guanipa, rechazó que mientras la dictadura de Nicolás Maduro está regalando el dinero de los venezolanos a CARICOM, los ciudadanos siguen muriendo por la falta de insumos y mantenimiento en los hospitales.

“Las unidades de diálisis en nuestros hospitales tienen una inoperatividad de 18,5%. Se robaron todo, destruyeron el sistema de salud y ahora culpan al “bloqueo” y “las sanciones”, señaló Guanipa en un texto divulgado en su cuenta de Twitter.

El parlamentario por el estado Zulia indicó que la lucha llevada a cabo desde la Asamblea Nacional es por construir un país donde se garantice el derecho a la salud.

En este aspecto, alzó la voz porque los pacientes de diálisis no tengan que sufrir ante la crisis hospitalaria para sobrevivir y no tengan que rezar para que no se vaya la luz el día de su diálisis.

“Luchamos por la dignidad de todos los venezolanos”, asentó.

