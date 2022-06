Portuguesa | Transportistas continúan en protesta por precio del diésel #9Jun

- Publicidad -

Los transportistas de carga pesada de Portuguesa, nuevamente protestaron en la autopista José Antonio Páez, en Guanare, este martes 8 de junio, contra del aumento a 0,50 dólares del litro de gasoil.

“Queremos una respuesta del gobierno regional y nacional, un precio justo. Somos padres y madres de familia, no delincuentes. Así que no estamos guarimbeando, sino buscando una solución. No al $0,50 del gasoil”, indicó uno de los choferes concentrados en la autopista Los Llanos.

El pasado 29 de mayo, Petróleos de Venezuela (Pdvsa), ordenó a más de una centena de estaciones de servicio en todo el país, a fijar el precio del diésel en dólares, reduciendo el subsidio para el transporte de carga.

De la notificación de dicho aumento, solo fueron informados los propietarios de las gasolineras que pasaron a cobrar el diésel en dólares, equiparándolo al precio de la gasolina.

Los transportistas de Portuguesa han buscando reunirse con el gobernador Primitivo Cedeño y las autoridades del Estado Mayor del Combustible, para llegar a un acuerdo.

Aldo Herrera, representante del Bloque de Transporte de Carga Pesada (Acarigua-Araure), dijo en días pasados a El Pitazo que el aumento fue inconsulto y advirtió que el sector está de acuerdo con que se establezca un precio al diésel, pero que éste debe ser ajustado a la realidad económica del país.

