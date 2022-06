Informe Socias: El Comité de Control, Seguimiento y Balance Agroalimentario es un retroceso en las políticas del régimen #13Jun ￼

- Publicidad -

El anuncio de la instalación de un Comité de Control, Seguimiento y Balance Agroalimentario, que abarca la producción de 11 rubros estratégicos de la alimentación de la familia venezolana, fue calificado como un retroceso a la política económica adelantada por el régimen venezolano en los últimos meses, aseguró el analista económico, político e internacional, Tomás Socías López.

“¿Cómo hablar de precios concertados a estas alturas tras muestras de apertura y amplitud en las políticas económicas?”, se preguntó el especialista al sostener que se trata sin duda, de una medida que “asusta al empresariado”.

- Publicidad -

Dicho comité, hará el control a la producción de azúcar, aceites y grasas, pastas alimenticias y harinas de trigo, proteínas animales, leguminosas, leche, harina de maíz precocida, arroz, enlatados y rubros autóctonos, informó el Ministerio de Alimentación al respecto.

“Los precios concertados, así como los controles han atemorizado a los sectores productivos, perjudicado la producción nacional, a toda la cadena de costos que tiene la producción de alimentos en Venezuela y desabastecido al país a las semanas de su aplicación”, precisó recordando que los controles solo han generado distorsiones a la economía.

Razones

Socías López precisa que “aunque se trata de 11 productos, esto es un retroceso en la política económica y obedece a la presión del grupo de los ideológicos dentro del régimen Maduro, que se asustan con una inflación de 10%”.

- Publicidad -

“Maduro en medio de dos tendencias en su equipo de gobierno, hace un anuncio de esta naturaleza de precios concertados”, lamentó el autor del Informe Socías que dibuja el mapa de cómo se maneja el régimen.

No habrá controles rígidos

Sin embargo, Socías López aclaró que se maneja la información que “no hay una decisión política sobre los precios, ni habrá un esquema de controles, ni rigidez sobre los precios concertados como se dió en el pasado».

Es más, enfatizó, que «este es un tema político de anuncios, tratando de calmar tensiones y presiones después del anuncio de la inflación de 10%”.

Impuestos e Inflación

Explica que “el comportamiento que tendría la inflación en lo sucesivo, estaba clara luego de la mala e inoportuna implementación del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF), y los impuestos sin orden ni política, desatados por la voracidad de Gobernaciones, Alcaldías y Concejos Municipales», señala el analista.

«Es parte de las tensiones entre los ministros pragmáticos abriendo la economía y los ideológicos, que no se resignan a que el Ejecutivo no puede seguir interviniendo en todo en la economía, ni obtener sus ingresos de las empresas que sí producen frente a un Estado que sigue siendo ineficiente y no termina de controlar sus gastos», precisa el informe Socias.