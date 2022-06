Mérida | Jubilados de la Cantv protestaron por sueldos justos #14Jun

- Publicidad -

En el estado Mérida, los jubilados de la Compañía Anónima Nacional de Teléfonos en Venezuela (CANTV) salieron a las calles del estado andino a protestar para exigir sueldos justos. Los trabajadores se trasladaron hasta las inmediaciones de la empresa en el centro de Mérida con carteles y pancartas para pedir respeto a sus derechos.

Vladimir Vivas, presidente de la Asociación de Jubilados de la Cantv en el estado Mérida, aseguró que actualmente no cuentan con la totalidad de los beneficios de salud, pues no tienen atención de oftalmología o cardiología, por lo cual consideran que no reciben sus beneficios de manera completa, vulnerando así sus contrataciones.

Los jubilados también afirmaron que sus sueldos no son suficientes para adquirir los productos de la cesta básica, quedando retrasados por la inflación que se presenta en Venezuela, calificándose como sobrevivientes de la empresa. De igual forma, comentaron que existen retrasos con respecto a los reembolsos de algunos beneficios.

Finalmente, los manifestantes se comprometieron a continuar elevando sus quejas a las instancias necesarias para ser escuchados y lograr recuperar lo que les corresponde.

