COLUMNA El rincón de los miércoles #15Jun

- Publicidad -

Venezuela es el segundo país en nuestra América Latina con los precios más altos de la llamada Canasta Alimentaria, según análisis social de la Federación Venezolana de Maestros que la estima en 380 dólares cuando el salario mínimo apenas es de 130 mil bolívares al mes. Un miembro de una familia requiere al menos de 100 dólares mensuales para cubrir la alimentación en el hogar. Hace un par de días esa cifra pasó de esa suma cuando fuimos a pagar el consumo en un supermercado barquisimetano y tuve que apelar a un crédito, llámenlo fiadito, y a la comprensión del propietario del establecimiento, con quien tenemos una buena amistad… CONDENA: Un Tribual de Apelaciones de Nueva York ha ratificado la condena de 23 años de prisión contra el cineasta Harvey Weinstein, quien fuera acusado por violación y acoso contra varias atrices a quienes les prometía convertirlas en estrellas de cine si aceptaban sus requerimientos Cinco jueces confirmaron la sentencias más publicitadas de un juicio ocurrido el año pasado… TIP: Con la victoria del equipo argentino sobre la selección italiana, Messi y Maradona comparten un título poco común al ganar la llamada finalissima, con la diferencia de 30 años cuando la copa se jugaba en homenaje a Artemio Franchi, quien era Vicepresidente de la FIFA… HALA: El Real Madrid ya tiene entre su elenco a Antonio Rüdiger, considerado como uno de las mejores defensas del mundo, un jugador alemán que viene del Chelsea. Tiene 29 años…

II

- Publicidad -

No hace falta ser muy avispado para detectar que el pueblo mexicano no se de cuenta del error cometido cuando decidió votar por Andrés Manuel López Obrador, un Presidente sin vergüenza que lleva al país por rutas que conducen al desencanto y a la pobreza de un régimen entregado las fuerzas más oscuras, como lo demuestra cada vez que intenta hacerse el desentendido frente a los problemas que enfrenta el gigante centroamericano. La torpeza de su pensamiento político aleja a México de la modernidad, sumiéndose en la ignorancia que no le permite crecer, a pesar de una gran riqueza mineral y a su cercanía con los Estados Unidos. Los últimos movimientos de López Obrador apuntan a un tonto acercamiento a los gobiernos donde la democracia prácticamente a desaparecido de la escena política. Prefiere evitar que el país azteca sufra de un gran abandono, a la suerte y control de los narcotraficantes.

III

ELECCIONES: soy poco creyente en las encuestas electorales. Hasta pocos días antes del proceso, las redes sociales y algunos otros medios publican sus consultas dejando entrever solapadamente sus preferencias por X o Z preferencias dirigidas específicamente a los votantes llamados indecisos. En Colombia parece que las encuestas han hablado favorablemente de don Rodolfo Hernández como seguro ganador de la consulta para elegir el próximo Presidente, un pronóstico que eleva sin duda, su posibilidad de alcanzar una gran victoria sobre su oponente, un personaje de dudosa reputación política. Colombia no merece a alguien con esos expedientes que lo acusan de enemigo de la democracia y poco capaz de llevar al país por un camino de paz y prosperidad, como lo ha prometido don Rodolfo a quien, pienso, hay que darle la confianza que exigen los ciudadanos, cansados, ya como están de tanta violencia. He logrado realizar en estos últimos días una mini encuesta para los lectores de algunos rincones de nuestra ciudad y don Guillermo sigue sumando voluntades dispuestas a sufragar por este hombre que irrumpe con fuerza en la vida de millones de colombianos.

- Publicidad -

IV

SHAKIRA: Los problemas se multiplican para la cantante. No solamente tendrá en el futuro próximo que pelear en los tribunales por sus hijos, también con el reclamo que le hace Hacienda de 15 millones de euros que ha dejado de pagar por concepto de impuestos no declarados. Los funcionarios españoles andan tras la pista de sus declaraciones al respecto, en las cuales asegura haber pagado sus deudas, pero no ha presentado las pruebas que reclaman las autoridades. Solo están atentos a la posibilidad de que Shakira regrese a los Estados Unidos, concretamente a Miami.

LRM