Costa Rica es el último tripulante del barco Catar 2022 #15Jun

Keylor Navas y Costa Rica acudirán a otra Copa del Mundo.

El gol tempranero de Joel Campbell fue suficiente para que los Ticos se apoderasen del último boleto disponible para el Mundial de Qatar al superar el martes a 1-0 a Nueva Zelanda en un repechaje intercontinental.

La anotación que aseguró la tercera participación seguida de Costa Rica en la máxima cita del fútbol y la sexta de su historia cayó apenas en el segundo minuto del duelo disputado en el estadio Ahmad bin Ali en Al Rayyan, uno de los ocho escenarios del torneo que arrancará dentro de cinco meses.

El artífice fue el juvenil extremo Jewisson Bennette, quien desbordó a la zaga neozelandesa por el costado izquierdo. El chico que cumplirá 18 años el miércoles tiró un centro que encontró la pierna zurda de Campbell, quien anticipó a tres defensores y colocó el balón al costado opuesto del portero Oliver Sail.

Nueva Zelanda jugó con 10 hombres desde los 67 minutos por la expulsión de Kosta Barbarouses con una roja directa que recibió tras la consulta del videoarbitraje. El atacante había ingresado apenas siete minutos antes.

Navas, recordó que esta clasificación corona una eliminatoria muy sufrida en la que el equipo tuvo una impresionante remontada para cazar a Panamá y desplazarlo del puesto para representar a la CONCACAF en este repechaje.

“Nunca dejamos de creer a pesar de que tuvimos muchas finales», dijo el guardameta del Paris Saint-Germain. “Jugamos muchas finales con el agua hasta el cuello, pero de ahí salimos adelante y ahora tenemos que disfrutar”.

Bennette fue una de los descubrimientos del trabajo del técnico colombiano Luis Fernando Suárez, quien tomó las riendas hace casi un año y justo antes del comienzo de las eliminatorias. El estratega colombiano tuvo el reto de empezar el cambio generacional que deberá tomar el lugar de Bryan Ruiz, Celso Borges, Campbell y Navas como líderes de la camada más exitosa del fútbol costarricense, que incluyó un memorable pase a los cuartos de final en el Mundial de Brasil 2014.

Suárez celebró la clasificación a su tercer Mundial tras haber llevado a Ecuador en 2006 y a Honduras en 2014.

“¡Que lo disfruten! Al final lo que hizo el grupo es una demostración de lo que son los costarricenses, que nunca deja de lado nada, que siempre se entrega totalmente», dijo Suárez. «Es una demostración de lo que es el país y lo que me queda a mí es agradecer la oportunidad”.

Cuando Suárez asumió el año pasado, el pesimismo atormentaba a la selección, inclusive con un clamor para que Navas, Ruiz y Borges se retirasen del combinado nacional.

“No me explico cómo hubo un momento hace un año que había gente que decía de estos tres no deberían de estar más en la selección», dijo Suárez. “De verdad, de verdad no entiendo al ser humano, pero a veces somos así”.

Con la desventaja, Nueva Zelanda asumió la obligación de atacar en busca del empate. Costa Rica se replegó para apostar en el contragolpe a la velocidad de Campbell, Antony Contreras y el propio Bennette.

Los neozelandeses apostaron a los embates por las bandas, siempre en busca del centro para el peligroso Chris Wood, quien tuvo una gran ocasión para empatar a los 14 minutos, con un par de remates que pusieron a prueba los reflejos de Navas.

La insistencia de los All Whites se mantuvo casi como un monólogo a lo largo de la primera parte, e incluso vieron como el videoarbitraje anuló un gol de Wood poco antes del descanso, tras determinarse una falta al defensor costarricense Oscar Duarte en la jugada previa.

Para la segunda parte, Suárez hizo ingresar a su defensor más alto, Kendall Waston, y al capitán Bryan Ruiz, con quien logró un mejor control del balón y del juego.

El panorama se complicó aún más para el equipo que ganó la eliminatoria de Oceanía tras una fuerte falta de Barbarouses sobre el zaguero tico Francisco Calvo.

Pero Nueva Zelanda no perdió la intensidad en el ataque, siempre en busca de que Wood tratara de resolver en el área, pero no pudo superar a Navas.

En los últimos minutos, el equipo costarricense logró resistir con orden el embate del rival que incluso envió al arquero Sail atacar en los tiros de esquina.

El técnico neozelandés Danny Hay arremetió contra la terna arbitral encabezada por Mohammed Abdulla Hassan Mohamed, de los Emiratos Árabes Unidos.

“La FIFA se equivocó”, dijo Hay sobre la designación. “Pusieron a alguien que no estaba preparado para dirigir a este nivel”.

“Algunas de las decisiones fueron absolutamente atroces”, añadió.

Costa Rica regresará a Qatar en noviembre para jugar el Mundial en el Grupo E que conforman Alemania, Japón y España. Su debut será contra España el 23 de noviembre en el estadio Al Thumama de Doha.

En Costa Rica, los aficionados salieron a las principales calles de la capital, San José, así como la icónica Fuente de la Hispanidad, sitio tradicional para celebrar los triunfos de la selección.

La CONCACAF podrá presumir de ir a Qatar con la misma cantidad de representantes que la confederación de Sudamérica, cada una con cuatro dentro del torneo que reúne a 32 naciones.