José Guerra: Mientras Catar y Kuwait convirtieron la renta petrolera en riqueza, Chávez y Maduro solo han dejado un reguero de pobres #15Jun ￼

Cuando estamos a mitad del mes de junio, esta es la fecha en la que todavía el Banco Central de Venezuela no ha publicado la cifra de inflación de mayo, asegura el economista y miembro del Observatorio Venezolano de Finanzas, José Guerra.

Advierte a través de su cuenta oficial en Twitter, que ya Ucrania, que está invadida parcialmente por Rusia y en guerra, publicó esas cifras.

Señala que “estos sujetos que en mala hora dirigen al BCV no saben el daño que le hacen al instituto” emisor.

Trascendió que la decisión del BCV de no dar a conocer las cifras de inflación en mayo, se debe al parecer, a que los resultados obtenidos sobre el aumento de la inflación, son muy superiores al 10,1% registrado por el Observatorio Venezolano de Finanzas.

Destaca asimismo, que mientras países como Catar y Kuwait invirtieron en forma adecuada la renta petrolera y la transformaron en riqueza, con los ingresos petroleros gigantescos Chávez y Maduro lo que han dejado es un reguero de pobres en Venezuela.

Por otra parte, Guerra expone en otro Tuit; “Para mi es fascinante pensar qué está en la mente de Maduro cuando al pasear por Catar y Kuwait ve cómo se transformó el petróleo en riqueza y comparar con lo que Chávez y él han hecho en 23 años con ingresos petroleros gigantescos y haber dejado un reguero de pobres en Venezuela”.