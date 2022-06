OPINIÓN Política para los ciudadanos #18Jun

- Publicidad -

Siempre he creído en el voto y en el camino electoral como vía para recuperar la democracia. Creo en el voto porque es nuestra mejor herramienta como nación, la que podemos ejercer de forma pacífica y la que nos permite reconocer a todos los actores y posturas distintas. Estoy totalmente convencido de que el sufragio es la mejor alternativa para la reconstrucción de Venezuela. Los venezolanos tenemos derecho a decidir nuestro futuro y escoger un modelo que sí nos brinde oportunidades a todos, por eso, todo el trabajo de quienes queremos lograr un mejor país debe dirigirse necesariamente por el retorno de la democracia y la reinstitucionalización del Estado.

Es cierto que enfrentamos un régimen corrupto y criminal atornillado al poder, que utiliza la fuerza y el miedo para amedrentarnos. Pero también es cierto que la amplia mayoría de los venezolanos aspiramos a un cambio político que logré solventar los innumerables problemas que enfrentamos como sociedad. Quienes hacemos esfuerzos para el retorno de la democracia, debemos tener la entereza y madurez para reconocer que hemos cometido errores en el pasado que nos han costado la confianza de los ciudadanos. Todos los esfuerzos que hagamos en conjunto deben estar enfocados en las necesidades de los venezolanos, volver a la política del servicio y recuperar la ilusión del cambio que podemos lograr si participamos todos.

Hoy, los venezolanos se sienten atrapados, condenados a una pesadilla que no pueden cambiar, padeciendo una emergencia humanitaria compleja y desilusionados de la práctica política. Es normal que los ciudadanos perciban que no hay alternativas de cambio reales. No podemos culpar a todo un pueblo de querer alejarse de la política, pero podemos y debemos remediar la situación. La política perdió valor porque no ha logrado resolver los problemas de la gente. La política se siente como un ente abstracto, lejano, etéreo, alejado de la población y sus necesidades. Todos en este país viven demasiado preocupados por la falta de dinero o la fallas en los servicios, dedicando todo su tiempo a solucionar sus problemas, convencidos de que solo ellos pueden hacerlo. Hay un divorcio con la política y debemos entenderlo para hacerlo distinto.

Aceptar nuestros errores, aprender de ellos y tomar impulso con el aprendizaje que hemos obtenido, son pasos importantes para recuperar el apoyo y la esperanza. Debemos acercarnos nuevamente a las personas, escuchar sus problemas y conocer lo que están viviendo. Con esta realidad que enfrentamos, el voto es posible si los ciudadanos salen a respaldarlo y mientras la política sea renuente a los venezolanos, pocos serán los que se animen a participar. Ningún cambio será posible sin la gente.

Hace poco escuché decir a Horacio Blanco, vocalista del grupo Desorden Público, que cuando todo esto pase y amanezca de nuevo, quedará entre nosotros lo que hicimos de bueno. Este es el momento para actuar, para hacer esas cosas buenas que nos permitan cambiar el rumbo de este país. Este es el momento para velar por los intereses de todos y terminar con tanto sufrimiento. La gente es el motor del cambio, debemos acercar de nuevo la política a ellos y hacerlos sentir protagonistas no solo de la política sino del destino de nuestro país. Yo creo en el voto y también creo que juntos podremos alcanzar esa Venezuela que soñamos.

Stalin González