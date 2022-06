RETACITOS #19Jun

- Publicidad -

La problemática de la escasez de agua, las lluvias y las inundaciones tienen pegando carreritas al gobernador del estado Lara, quien cada vez que da una declaración evidencia que anda más enredado que perro en patio de bolas criollas, porque se empeña en repetir las causas de la problemática que como hemos dicho repetidamente en esta sección, es estructural, no coyuntural como pretenden presentarse a los larenses quienes tienen varias décadas padeciendo el problema, ante la ineficiencia de todos los gobiernos, tanto de la IV como de la V República, que no han sido capaces de encontrar una solución, a pesar de la cuantiosas cantidades de recursos que se han inyectado a la región, con la finalidad de reducir esta problemática de manera progresiva, pero hasta estos momentos, la situación por el contrario se ha profundizado. El diputado Palacios ha expresado que las explicaciones del gobernador sobre las consecuencias de las lluvias “son pura retórica”, en términos más coloquiales, “pura paja”, ya que no hace referencia a la falta de mantenimiento e inversión, tampoco al daño ecológico, a pesar de las denuncias recurrentes sobre lo que ocurre en los parques nacionales con el arrastre del lodo debido a las fuertes crecidas de las aguas. Asimismo, le exigen al gobierno regional que le diga la verdad a los larenses, ya que según el legislador fuentes serias ubicadas en la represa “Dos cerritos” indicando que no hay caudal suficiente porque sólo están operativos dos equipos, resultando lo más saludable que le digan la verdad al pueblo. Lo mismo ocurre con la escasez de agua en Carora, estando repleta la represa de Los Quediches, andan buscándole las cuatro patas al gato, pero nadie dijo nada cuando en esta sección denunciamos las decenas de rupturas de la aducción y las decenas de tomas clandestinas, muchas de ellas de militares desde las tuberías hasta sus fincas.

A propósito, hace muchos años cuando aún no se habían “unido” Barquisimeto con Cabudare, tampoco existía la intercomunal y solo había una vieja carretera entre las siembras de caña de azúcar, para el ir y venir entre ambas poblaciones, o sea que todo lo demás era monte y culebra, cuando unos visionarios comenzaron a ver el “filón” que representaba construir viviendas, con tierras baratas, lo servicios no eran tan onerosos y de la noche a la mañana, comenzaron los terraceos, movimientos de tierras, las limpiezas y las preventas de viviendas muy baratas para la época. En aquella oportunidad, los cronistas, tanto de Barquisimeto como de Cabudare, comenzaron a llamar la atención de los constructores, porque justamente por los lugares donde pensaban construir las urbanizaciones, décadas atrás eran las desembocaduras de por lo menos 8 quebradas o ríos que bajaban del entonces no tan conocido Parque Terepaima, entre ellas la de mayor renombre era la quebrada de Tabure, los conocedores de aquel viejo dicho que indica que tarde o temprano, los ríos vuelven a sus cauces naturales, insistieron hasta el cansancio, dieron declaraciones a los medios, pero se impuso más el interés pecuniario, y con el tiempo la zona se llenó de urbanizaciones y los constructores para vender las casas, se comprometieron a “embaular” las quebradas algo que nunca hicieron. Fue tal la tramoya que montaron que a los 4 o 5 años de construidas las casas, muchas comenzaron a presentar problemas con los servicios de luz eléctrica, cuando se investigó, los cables no tenían ninguna protección y estaban sirviendo de alimentos a las ratas y ratones. Esa amenaza está latente, no ha dejado de existir y lo recordamos con la visita del gober a la famosa quebrada de Tabure.

Sin el menor rubor los piratas que operan en “la cuna del periodismo ilegal”, como ahora identifican a la ciudad del Morere, no solamente que siguen adelante con sus preparativos para celebrar el 27 de junio, el Día del Periodismo, con un intercambio deportivo en el Club Kilovatico, al mediodía se reúnen en un restaurante donde al parecer harán un intercambio de comida por publicidad, son tan descarados que ya tienen listas las franelas con los logotipos de aquellas empresas que también han hecho intercambios, resultando lo más inquietante que colegas profesionales del periodismo, colegiados y que dicen en privado estar en contra de la piratería, en esta oportunidad también están aportando para el disfrute de los ilegales, incluso se comenta tras bastidores que están maquinando la creación de una especie de CNP paralelo al que denominarán “Corporación de Medios”, donde le darán cabida a todo aquel que sepa escribir su nombre, tenga un parche en el ojo y su correspondiente pata de palo y se aprovechan de las redes para crear portales y así hacerse pasar por periodistas, pero no son capaces de inscribirse en la Cecilio Acosta de Maracaibo o la Bicentenaria de Aragua, ponerse a estudiar a distancia y obtener el título que les permita ejercer la carrera sin que nadie los pueda señalar de ser ilegales. No me cansare de insistir, no tengo nada en contra de quienes quieran ejercer el periodismo, pero estudien, prepárense, tengan dignidad, no anden haciéndose pasar por periodistas para que los dejen entrar a los sitios, para recibir una que otra prebenda de los organismos oficiales y con toda responsabilidad hago un llamado a la gente seria de Carora, a los empresarios honestos y responsables, para que no se conviertan en cómplices, ya que el ejercicio ilegal del periodismo es un delito, penado por la Ley porque se está usurpando una profesión sin tener el título universitario que lo soporte.

A propósito, el abogado Luis Izquiel, penalista, profesor de Criminología, señala que lo primero a lo que hay que salirle al paso es a la impunidad con la que se cometen estos delitos de ejercicio ilegal de la profesión, sobre todo en aquellos casos donde se ponga en riesgo la vida de las personas, como en medicina, odontología; pero una forma efectiva es que los Colegios o Gremios profesionales publiquen en sus portales los listados de su membresía, nombre, apellido, CI, número de colegiado, universidad donde obtuvo el título, de manera que cualquier que vaya a visitar a un médico, pueda ingresar con su computadora o su teléfono al portal y verificar si la persona con la cual se va a ver es realmente un médico. Por supuesto, que aun cuando el ejercicio ilegal del periodismo, no pone en riesgo la vida de las personas, es un delito, es un engaño, se está usurpando un título, de manera que la idea del listado se lo vendemos a Aura Rosa Matheus, Secretaria General del CNP Lara, y porque no a la directiva Nacional del CNP, para que en sus portales de Internet mantengan un listado actualizado de sus miembros, de manera que cuando un usuario vea o escuche a uno de estos piratas haciendo entrevistas o escribiendo informaciones, perfectamente pueda identificarlo saber ni es periodista ni está colegiado. En todo caso, mientras no exista esta posibilidad de que exista un sitio donde consultar quien es verdaderamente profesional y quien no, la gente estará expuesta a caer en manos de estos irresponsables.

Se impuso la sindéresis al final en la Ciudad Madre, luego de poner tremenda torta, teniendo que producirse la intervención del gobernador de Lara, para que autorizara la instalación de la planta de Ozono en el Hospital de El Tocuyo, que estará generando 1.000 litros diarios de agua potable que contribuirán a resolver uno de los más graves problemas que en estos momentos se presentan en la mayoría de los centros hospitalarios del país. De acuerdo con la versión conocida, las autoridades del centro asistencial venían gestionando la donación, en vista que la Dirección Regional de Salud nunca atendió a los requerimientos para solventar el problema del agua, iniciándose las diligencias y los contactos, incluso con la participación de los Hijos de Morán, una organización civil sin fines de lucro que se ha convertido en un factor determinante en la solución de muchos problemas en la región, trascendió que una empresa venezolana manifestó su disposición de donar el equipo, pero estableció como condición, que lo haría a través de la Embajada de España en Venezuela, lo que hizo que algunos funcionarios radicales del gobierno nacional montaran en cólera, y rechazaran el ofrecimiento que incluso había sido avalado por la Dirección del Hospital y estaba instalado, solamente con la burda excusa que no se podían vender por una bomba de ozono a alguien que no reconoce al inquilino temporal de Miraflores; sin embargo, gente pensante también expresó: “Quien tiene bien definido su ideal político, no se vende por una Bomba ni por nada. Quieren donar a nuestro hospital bienvenida sea la planta de ozono”. No entendemos cómo el resentimiento social de algunos funcionarios públicos de la revolución, llega a tales extremos de desconocer que una gran mayoría de tocuyanos se beneficiará con este equipo. Menos mal que a última hora el ciudadano gobernador del estado, no nos extrañaría que fuera en contra de su voluntad, decidió aprobar la donación de la planta, y con ello seguros estamos que el aplauso de los tocuyanos, aun cuando no así el de Carmelina y de la ex burgomaestre de la ciudad.

A propósito, una testigo presencial nos hizo una narración detallada, de todo lo ocurrido el Día de San Antonio en la ciudad de El Tocuyo. Cuenta que ese día fue una locura en la ciudad, porque se realizaron dos procesiones en paralelo. En una iba el Obispo y en esta no se permitieron hacer los bailes de los tamunangueros, tampoco tomar cocuy como se ha hecho toda la vida y en la otra procesión, donde iba la mayoría de la gente, se bailaba Tamunangue, se bebía Cocuy libremente iban todos los golperos. Cuando el San Antonio “bonchón” por calificarlo de alguna manera, fue a la capilla que está el lado del hospital, al parecer las hermanas del asilo no le permitieron la entrada, como si a las iglesias no pudieran entrar los pecadores, ellas decidían quién entraba y quién no. Después cruzaron con ese San Antonio a la izquierda y entraron en un camino muy estrecho frente al asilo y ¡ooooh! Sorpresa, del otro lado venía el San Antonio serio y se han encontrado de frente y ninguna quería ceder el paso. Era muy cómico ver como el San Antonio bonchón le bailaba al no pecador, quien permanecía tieso como un palo, hasta que se pusieron uno del lado derecho y el otro en el izquierdo y pasaron ambos, pero fue el momento de mayor tensión. La gente se dio cuenta que al San Antonio no pecador lo trasladaban en camioneta, en vez de llevarlo en hombros como se hace en las procesiones, mientras que el San Antonio bonchón si lo trasladaban en hombros. Definitivamente, toda una locura observar como hasta con un santo el pueblo está partido en dos y que al parecer, hasta la iglesia promueve esa división, ya que en el país no existe la libertad de culto. La narradora, testigo de excepción, dijo que no sabía si reír o llorar, dependiendo de cómo se viera.

Por supuesto que no podíamos pasar por alto el caso que someramente les mencionamos la semana pasada, cuando los ocho alcaldes del PSUV en los municipios del estado, en uno de las peores demostraciones del desconocimiento del Manual de Carreño, pusieron en evidencia la poca educación que tienen, al desatender la invitación que de la manera más cordial les hiciera el Encargado de Negocios de la Unión Europea, Rafael Dochao, ya que no acudieron al encuentro que se realizaría en el Rectorado de la UCLA y en cual solamente dio la cara el Alcalde de Torres, Javier Oropeza, quien seguramente no encontraba palabras para explicar tamaño desplante, no para el diplomático, sino para el representante nada más y nada menos que de la Unión Europea en Venezuela, actuación con la que hicieron el más espantoso de los ridículos, porque quienes quedaron como unos descorteses, maleducados y patanes fueron los burgomaestres, a quienes esta raya que tienen encima no se la podrán borrar tan fácilmente. Repetimos nuevamente, quien los asesoró para que actuaran de esta manera, les hizo meter la pata, no solamente ante los larenses, sino ante todo el país y ante la comunidad internacional, lo que nos lleva a repetir, que no son más torpes porque no practican.

En Lara es incontrolable el sobreprecio del servicio de Gas en el Municipio Urdaneta con un 150% por encima del costo asignado por empresa Gas Lara. Aprovechando el aumento anunciado por Gas Lara, Alcaldía informa a los Consejos Comunales que ellos llevarán el costo del cilindro de 10 Kg cobrado en Bs. 15,0, el de 18 Kg en Bs. 25,0 y el de 43 Kg en Bs. 52,0. La Alcaldía de este municipio comercializa este servicio con fines de lucro y sin ningún tipo de control por parte de Gobernación o Contraloría Estadal. Las cuentas no cuadran, aún sacando los costos por flete y movilización. Hasta cuándo aprovechan y roban a los ciudadanos en Urdaneta. ¿A dónde van a parar los varios Miles de dólares por sobreprecio de este servicio? Además si públicamente se conocen los precios establecidos para los cilindros, porque los usuarios no se organizan y se oponen a la especulación que hacen algunos alcaldes con el gas, a la vista de todo el mundo y en medio de la mayor impunidad. Sería interesante averiguar qué es la de la vida de la Sundde.

El pasado jueves 16 de junio se presentaron ante la Inspectoría del Trabajo a un grupo de trabajadores de una empresa reconocida, quienes alegan que al parecer bajo un ambiente hostil y una medida de coacción bien dirigida, fueron llamados uno por uno ante la gerente de esa empresa, quien les dictaba lo que debían escribir en una renuncia obligada, pues los trabajadores en su mayoría son padres y madres de familia, e incluso algunos con niños menores de edad, otros con esposas embarazadas y también uno con funciones de Delegado de Higiene y Seguridad Industrial, todo esto contraviniendo lo establecido en la LOTTT y en especial el decreto de inamovilidad laboral. Ante la inexistencia de un sindicato que defienda los derechos de más de 300 trabajadores, dirigentes sindicales a través de la asesoría de José González miembro de la CTV Lara están prestando el apoyo a estos humildes padres y madres de familia que en estos momentos están pasando a engrosar la larga lista de desempleados y sobre todo víctimas de las violaciones de sus derechos laborales, según el reporte de Alberto Domínguez.

Corticos. Alarmante la cantidad de denuncias que se producen ante los cuerpos policiales por personas naturales y comerciantes en representación de sus negocios que se han visto afectados por estafas electrónicas de cuanto avispado ande «cazando a incautos» en la vía. Desde ésta Sección alertamos a nuestros lectores a estar «ojo avizor» con éstas prácticas que afectan a su patrimonio.

Lo que se vivió el fin de semana en la región larense producto de los aguaceros caídos que dejó estragos en especial Palavecino, debe llamar la atención de manera muy seria a los organismos competentes. El tema del cambio de cauces de las quebradas que atraviesan la capital palavecinense, la limpieza oportuna de las mismas y todo lo referente al tema que año tras año se habla y se alerta debe ocupar especial atención. ¿Por qué siempre esperar a que ocurran las cosas?. ¿Por qué no ser diligentes?. ¿Indolencia, incompetencia o qué? Tiene usted gobernador, alcalde, Ministerio del Ambiente, la palabra.

Aseguran que la «AD en Resistencia» tuvo el pasado fin de semana, exitosas asambleas en la mayoría de los municipios del estado, en especial Barquisimeto dejando evidencia que son mayoría frente a la «AD-Alacranizada», la cual por cierto estuvo en un proceso de elección de autoridades internas el mismo día sábado anunciado por las RRSS con bombos y platillos, y la verdad sea dicha, no se observó por ningún lado ni presencia ni movilización de militancia adeca. Esta situación coloca en debilidad extrema a estos últimos en la pretensión de «rescatar y ocupar» la sede central del partido conocida como la «Pochocha» a no ser que sea por vía judicial y acompañada por la fuerza pública. Esperemos el desarrollo de los acontecimientos.

Sin embargo ha trascendido, que el índio Berni con la finalidad de intentar dar una nueva demostración, de que tiene el control del partido ya que solo tiene el nombre y los símbolos, pero no la gente que sigue con sus líderes tradicionales, como ha quedado demostrado después de bufo acto de la semana pasada, dizque tiene la intención de lanzar su nombre como candidato presidencial para participar en las primarias, a lo cual tiene perfecto derecho como ciudadano y dirigente político, pero no porque tenga ningún piso político como ha quedado demostrado hasta ahora, ya desde un principio ha quedado en evidencia que su supuesto “liderazgo” dentro de la tolda blanca, es puro buche y pluma. En Lara todos los viejos militantes y dirigentes adecos que se habían “engolosinado” se echaron para atrás, tenemos una larga lista.

A propósito y en ocasión del último evento en la «Pochocha», muchos dirigentes habrían comentado que «como estará la cosa con la segunda de a bordo y lo «pesada» que se ha puesto con todo el mundo que hasta la «antigua organizadora» (E.C), es una «Miss Simpatía» en comparación con ésta. Lo último que dispuso fué amenazar a aquellos beneficiarios de la «beca de activistas» del sector juvenil y femenino, » el que no grabe los vídeos de salutación», coordinados por la siempre simpática «Cleopatra», «serán excluidos» del ya célebre bono. De seguir así la moza, quedará más sola que la una y sin crédito por los lados del «pollero».

Luego de la debacle que sufrió la oposición en Lara en las pasadas elecciones del 21 noviembre, pareciera que los diferentes partidos políticos de oposición desaparecieron. Ni se sienten, ni se ven. Situación que le está poniendo en bandeja de plata a algunos pescadores de río revuelto, que siendo de origen chavomadurista, y que para las elecciones pasadas estuvieron ligados a HF, quien al final les retiró el apoyo en sus aspiraciones a la alcaldía de Palavecino, ahora estratégicamente están reuniendo fuerzas, aprovechándose de la inocencia de las necesidades de los vecinos. ¿Serán tan olvidadizos la gente de Palavecino y de nuevo volverán los Chavi/ River ahora con FV?

Desde hace varias décadas no se consultaba a los venezolanos sobre sus necesidades y aspiraciones políticas. UNT realizó su III Congreso Ideológico y Programático para tratar de ensamblar lo que quiere la gente en cada municipio, en cada estado, para redimensionar su ideología, y elaborar un programa de gobierno que sería presentado a quien sea el próximo candidato a la elecciones presidenciales, para su posible ejecución. Es bueno destacar que fueron invitados a participar, y varios de ellos asistieron, representantes de los diferentes partidos políticos de la plataforma democrática, sociedad civil y colegios profesionales.

Sería interesante averiguar si es cierta la versión que circula por las redes sociales, según la cual al parecer el jefecito de hidrobarro dizque se habría comprado una granja en El Manzano, mientras las calles y avenida donde abren las zanjas cuando hacen reparaciones se hunden, pese a que son tapadas dos y hasta tres veces. La gente de su entorno se pregunta ¿cómo hizo para adquirir esa granja con el ingreso que percibe? Recuerdan que ya no está en Pdvsa Gas Comunal donde supuestamente era mejor remunerado o en la empresa creada por Carmelina para la distribución de alimentos, son algunas preguntas que andan circulando en espera de respuestas.

Ha causado gran inquietud en el gremio de los radiodifusores independientes, algunas de las cosas que han estado pasando últimamente en el sector, ya que una de las quejas constantes es la presión permanente que les mantiene la Comisión de control, para que se incorporen a las cadenas oficiales que cada vez se hacen más recurrentes, cumpliendo de esta manera con sus funciones de defender sus derechos; sin embargo, en esta última semana al parecer desde la directiva de Camradio se habría enviado una comunicación a todas las emisoras del país desde la presidencia, en la cual se expone “Prevenidos con Cadenas del Bicentenario del Encuentro del Libertador Simón Bolívar y la Generala Manuela Sáenz” (Sic). Confían en que haya algún tipo de explicación, porque no es función de esta dependen estar convocando cadenas, al menos en mi escaso conocimiento del sector.

JBS