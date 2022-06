VIDEO “Mi papá es mi héroe”, larenses celebran el Día del Padre #19Jun

- Publicidad -

Este domingo, 19 de junio, se celebra el Día del Padre en Venezuela, fecha en la que se honra la paternidad y la influencia que tiene el hombre en la familia y más específicamente, en la vida de sus hijos.

El equipo periodístico de Elimpulso.com salió a las calles para preguntarle a las personas sobre ¿qué caracteriza al padre venezolano? y los consultados señalaron que el ser atento, amoroso, una persona que cuida y vela por su familia son las características de la paternidad de los hombres del país.

“El padre venezolano es un padre ejemplar que todos los días sale a las calles por sus hijos a trabajar, a luchar por la educación de ellos”, resaltó Angelines Andueza.

Por su parte, Alexander Sánchez añadió que el padre “significa la parte más fundamental que tiene el ser humano junto con la madre. El papá es parte del carácter, la fuerza, la voluntad, la formación de una persona. Dicen que papá puede ser cualquier, pero no es así, el padre es un ser único e importante en la vida de alguien”.

“El papá es la base fundamental de la familia. Es como un ídolo, mi papá es mi héroe”, afirmó María Zambrano.

En este mismo orden de ideas, Ronald Pineda apuntó que “mi papá es la figura más importante porque me enseñó los valores, me dio los estudios, me enseñó a trabajar, me dio mucho amor, cariño… de verdad que mi papá ha sido excelente”.

“Mi padre fue mi héroe, porque me salvó de muchas situaciones que cuando uno está niño suele pasar”, Finalizó diciendo Nilda Rodríguez.

La figura del padre tiene gran importancia en la vida de una persona, por lo que desde Elimpulso.com deseamos a todos los hombres que desempeñan su rol de paternidad en la vida de una o varias personas ¡Feliz día del Padre!