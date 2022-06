José Gregorio Correa: Todos los venezolanos en el exterior deben inscribirse y actualizar sus datos en el Registro Electoral #23Jun

- Publicidad -

Un llamado para que ningún venezolano en el exterior, se quede por fuera del Registro Electoral (RE) de cara a las elecciones presidenciales de 2024, hizo este jueves el legislador José Gregorio Correa.

Aseguró que “una vez que hice la petición ante el Consejo Nacional Electoral (CNE), pasó a la siguiente fase que es mi llamado, para que los venezolanos en el exterior acudan a sus consulados a realizar su justo reclamo para que les permita inscribirse y actualizar sus datos en el RE”.

En ese sentido, destacó que “hay un gran número de venezolanos en el exterior que no están inscritos ni han actualizado sus datos en el Registro Electoral, nos va a llegar el momento de las elecciones, y no van a estar inscritos y es lo que no queremos ni podemos permitir. Todo venezolano en el exterior, piense como piense, tiene el derecho de votar en los consulados”.

Asimismo, el parlamentario señala que “mi llamado es que cada venezolano que esté en el exterior, toque la puerta de su consulado y exija que se le deje y permita inscribir”.

Correa indicó que habilitará un correo electrónico para recibir las denuncias de los venezolanos en todo el mundo que no los atiendan en esas sedes consulares “y ser su portavoz ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) y lograr que esa atención consular se les preste, para no se quede ni un venezolano en el exterior, sin votar en los distintos países del mundo donde residan”, aseguró el legislador.