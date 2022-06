RETACITOS #26Jun

- Publicidad -

Parece mentira que hayan transcurrido cinco años, desde el momento en que se introdujo una demanda en contra del Concejo Municipal de Iribarren y de la Alcaldía, por no haber tomado las previsiones correspondientes para actualizar y modernizar el Plan de Desarrollo Urbano Local (PDUL), permaneciendo en mora con la ciudad de Barquisimeto, sino que la ciudad se encuentra en condición de ilegalidad, donde todas las actividades que tienen que ver con urbanismo, calles, avenidas, zonificación de urbanizaciones, permisos para edificios, se han venido dando en medio de la mayor impunidad y anarquía, por cuanto no se ha aprobado el nuevo PDUL para poner orden en la casa. Lo más inquietante es que el caso nuevamente se pone sobre el tapete, en base a una denuncia que hacen los vecinos de la Urbanización Santa Elena, quienes se encuentran alarmados ante al aumento de las construcciones ilegales en la zona, sin que ni las autoridades municipales y tampoco los fiscales de la Alcaldía de Iribarren se hayan dado por enterados, lo que hace sospechar que lo que se está destapando es un guiso de incalculables proporciones, el cual es necesario investigar y llevar hasta sus últimas consecuencias, caiga quien caiga y no debe sorprender que de nuevo salgan a reducir algunos personajes vinculados con este viejo problema como “El Pantera” y el “Porky”, de allí que es muy probable que este caso se ponga “muy caliente” en las próximas semanas, por lo que le pasamos el dato al Contralor Social Itinerante que este es un “filón” que tiene muchas aristas y es muy probable que comiencen a ejercer “presiones” para que no se siga haciendo bulla, pero ahora cuánto hay tela para cortar.

*****

La verdad es que se dice muy fácil, pero es verdaderamente terrible que entre enero y junio, han fallecido 761 personas en los diferentes centros asistenciales de todo el territorio nacional, debido a las fallas de luz y a la carencia de insumos y materiales médico quirúrgicos para brindarles a los pacientes una atención adecuada que les permita conservar la vida. Las cifras fueron dada a conocer por la Encuesta Nacional de Hospitales que elabora el grupo Médicos por la Salud, en base a las informaciones directas transmitidas por los médicos, enfermeras, bioanalistas, fisioterapeutas y todo el personal que a diario tiene que enfrentarse en los centros asistenciales, con patologías diversas, sin tener los recursos suficientes y muchas veces, sin contar con las mínimas condiciones de bioseguridad, para garantizar su propia salud. Los número son verdaderamente dramáticos, el desabastecimiento en las emergencias es de 46,8%, en tanto que en los quirófanos se eleva al 71,5%; mientras que los servicios de Tomógrafos y Resonancias Magnéticas están inoperativos en un 79% en la mayoría de los centros hospitalarios del país. Destaca el monitoreo que entre enero-junio, unas 225 personas fallecieron como consecuencia de las fallas en el servicio eléctrico: 275 que llegaron infartados a las emergencia, fallecieron por falta de insumos, ocurriendo lo mismo con ingresaron con causa de trauma, falleciendo un total de 261 personas. Hasta estos últimos días en Venezuela, para que un paciente sea atendido en un hospital, sus familiares debían llevar si no todos, la gran mayoría de los insumos que se necesitan para atenderlo; sin embargo, en las últimas semanas se ha iniciado una cacería de brujas en contra de los médicos, se les prohibió pedir insumos a los pacientes, por lo que se estima que aumentará la mortalidad y, además se persigue y acosa a los, médicos denunciando la FMV que han sido detenidos 4º galenos en los últimos diez días. De héroes a villanos solo en días, durante la pandemia los médicos eran los muchachos de la película, hoy son perseguidos y acusados como delincuentes. La verdad es que no hay derecho.

*****

En Venezuela hay hombres que no se pueden perder de vista, no solo por su experiencia y por sus credenciales profesionales, sino también porque les duele y les importa el país y lo malo que le sucede al país y tratan, por cualquier medio de hacerlo sentir a través de declaraciones, escribiendo artículos o como en este caso a través de las redes sociales, donde es muy probable que para muchos pasa desapercibido, pero como tuvimos el tino de verlo y de entender claramente el mensaje, queremos que buena parte de los venezolanos también se enteren de un mensaje colocado por el economista y experto petrolero, José Toro Hardy en su cuenta oficial de Twitter, donde expuso este demoledor twitter: “A todos los efectos prácticos, al ritmo actual de producción las reservas petroleras de Venezuela son infinitas y la mayor parte se quedará para siempre en el subsuelo, en tanto que en el suelo millones de personas viven en condiciones de pobreza”. Este pronóstico tan poco estimulante, se debe principalmente a la angustia que vive el especialista, cuando observa que el país está perdiendo en estos momentos, una gran oportunidad ante los incrementos que registran los precios del petróleo en los mercados internacionales, mientras que en el país no se está haciendo absolutamente nada, para revertir la situación de estancamiento en la que ha caído la producción petrolera nacional, como lo advirtiera la semana pasada el economista Rafael Quiroz. También debe ser motivo de preocupación del especialista, que estando urgido el Gobierno de incrementar sus ingresos, se esté conformando con los aumentos que se han producido con los niveles de producción actual, sin tratar de incrementar la producción y aprovechar las ventajas actuales del mercado, pero esto también aún se ve muy lejano.

*****

Anda circulando sin ninguna limitación por las redes sociales una orden de privativa de libertad emitida por los tribunales penales del estado Barinas, en contra de un personaje con profundas raíces en la región (RJQG), uno de los miembros de la sucesión (RQS), a quien acusan de varios delitos según el expediente EP03—A petición del MP al parecer el tribunal en funciones de control dizque habría encontrado suficientes indicios sobre el ciudadano, la orden de aprehensión dizque es por violentar derechos que van en detrimento de una dama, lo que había obligado al personaje a presentarse ante el Tribunal de control 2 a ponerse a derecho y ser imputados por los presuntos delitos de apropiación indebida, estafa y desobediencia a la autoridad. En todo caso, amanecerá y veremos que colas traerá este nuevo escándalo donde el poder judicial se enfrenta al poder económico y académico. Además no hay que olvidar que en la familia hay y se mueve muchísimo dinero. A última hora circuló la versión que el acusado se presentó al circuito judicial a ponerse a derecho, lo que no ha sido anunciado en forma oficial. En todo caso, este acontecimiento se convirtió en el plato fuerte de las RRSS a mediados de la semana pasada, sin que aún se conozca cuál ha sido su desenlace, pero lo cierto es que el progenitor debe andar muy preocupado en las alturas.

*****

Resulta inconcebible, ilógico y repudiable que en medio de la sequía y los racionamientos del vital líquido, al que se tiene sometida a casi toda la ciudad de Barquisimeto y sus alrededores, en forma inmisericorde, el agua corra calle abajo las 24 horas del día, desde hace varios años en la avenida Venezuela con calle 17. Tres cuadras más abajo hay otra avería desde hace varios meses y el agua se pierde por miles de litros, ante la mirada indiferente de quienes ejercen el poder, en el estado, dando la impresión que no les importa, porque no van a decir que nunca han pasado por el lugar, el presidente de Hidrobarro, el Gober o el burgomaestre. Los vecinos nos comentan que por allí sube todos los días el alcalde cuando va hacia su despacho y de vez en cuando el gobernador y también el presidente de hidrobarro. Será que todos los créditos que la ha aprobado el CLEL al gobernador o los que el Concejo Municipal le aprueba a la Alcaldía, no les alcanzan para reparar estas averías, es que acaso sale muy costoso abrir una zanja y tapar un bote de aguas blancas. Se habrán preguntado estos funcionarios electos por el pueblo, ¿Cuánta falta le hace al oeste y norte de la ciudad de Barquisimeto, ese vital líquido que se derrama y se pierde sobre el asfalto de la avenida Venezuela, debido a su indolente actitud?

*****

Como en sus mejores momentos la comarca caroreña se vistió de gala y de manera organizada. Cívica, masiva, plural, apoteósica y amplia realizó su tradicional cabalgata de inauguración de la XLI Expo Feria Carora 2022. El pueblo en su mayoría salió a las principales avenidas para disfrutar después de 7 largos años de un evento que dejó un buen sabor de esperanza, optimismo y progreso. Trascendió que desde hacía 15 días antes no había capacidad hotelera y fue necesario habilitar varios hoteles y posadas en Barquisimeto. Un gran aplauso y reconocimiento para los organizadores de la empresa privada, los gremios ganaderos, las Organizaciones no Gubernamentales de la Sociedad Civil y a la Alcaldía de Torres. Lamentablemente la corrida pre feria, que de paso contaba con toda su permisología y hasta con el visto bueno de un tribunal, fue suspendida a lo mero macho con el apoyo de la GNB, con la burda excusa de que supuestamente la plaza portátil no reunía las condiciones de seguridad. Decepción, frustración y grandes pérdidas dejó esta decisión caprichosa del Prefecto, quien en un craso desconocimiento, se cree que su autoridad está por encima de la del burgomaestre electo y que puede hacer lo que le viene en gana. La verdad es que la envidia y el resentimiento no tienen límite, además había que pasarle su facturita al burgomaestre, de parte del gober.

A propósito, al día siguiente la empresa de servicio eléctrico tuvo la brillante idea de “racionar” el servicio en el complejo ferial y en sus adyacencias. Asimismo, los cuerpos de seguridad trataron de impedir el acceso de ciertos productores y sus animales al lugar del evento. Estas actuaciones ponen en evidencia y hacen pensar, que desde algún lugar los revolucionarios hicieron hasta lo imposible para torpedear y sabotear un evento que es la vitrina para la exposición ganadera, agroindustrial y comercial y de emprendimiento de esta tierra bendita. La noche de la inauguración, también la brigada antimotín de la policía de la capital del estado, amotinados, quisieron arremeter y detener contra quienes estaban sanamente en la vía pública, disfrutando de unas espumosas y escuchando música, sin molestar a nadie. Estas actitudes de los funcionarios de los cuerpos de seguridad, también dejaron en claro que al régimen no le gusta ver al pueblo alegre, disfrutado, a pesar de la profunda crisis que vivimos, como consecuencia de sus políticas erradas que solo han contribuido a destruir este país.

Llega a nuestra mesa de redacción un texto del colega Jorge Euclides Ramírez, explicativo de lo ocurrido con la Corrida de Toros, que por ser de interés, le vamos a dar espacio: “Las Ferias de Carora están resultando un éxito formidable. Se siente un renacimiento de la alegría y un rebrote del orgullo por nuestro gentilicio. La suspensión de la corrida de toros no afectó en nada el ambiente festivo que cubre a la ciudad, esa suspensión solamente causó daño al empresario que la promovía, quien es, muchos todavía no lo saben. Es el torero Manuel Medina, quien figuraba como uno de los espadas del cartel. El tiene récord de corridas en Venezuela, como 300. Esto se debe que ante el decaimiento del espectáculo taurino en Venezuela y el abandono de sus pocas plazas, decidió comprar una móvil, para no dejar morir la tauromaquia en nuestro país y de esta manera recorre nuestra geografía, montando corridas en diferentes ciudades y pueblos, con la motivación de preservar la afición dentro del clima de extinción de las tradiciones que como nube negra arropa al país. Manuel Medina hace este esfuerzo porque ama el espectáculo de los toros, tiene más de 50 años de edad pero no claudica en su afán de preservar esta fiesta, criticada y rechazada por muchos, pero indudablemente afincada en lo profundo de la idiosincrasia hispánica. No conozco a Manuel Medina, por favor si alguien tiene contactó con él, hágale llegar un saludo respetuoso y el agradecimiento por intentar dar más brillo a nuestras Ferias con su corrida. Es triste que en medio de nuestra alegría no tengamos hacia él un gesto de cortesía y de solidaridad. Palante Don Manuel y Olé”.

*****

Sería interesante averiguar si es cierto que al parecer algunos funcionarios de la Polmun, no dejan laborar tranquilos a los comerciantes de comida rápida ubicados en la avenida Libertador entre La Vargas y el Parque del Este, denunciando que existe una especie de supuesto chantaje, extorsión o como lo quieran llamar, donde dizque les obligan a pagar entre 200$ y 300$ mensuales para permitirles operar en la vía pública. Esto no nos sorprende, porque es el mismo modus operandi que realiza la Dirección de Mercados de la Alcaldía, pero esta se aplica a todos los comerciantes informales que operan en la ciudad, quienes también lo han venido denunciando pero nadie les para, porque el negocio es redondo. Los afectados afirman que han gestionado su situación ante la alcaldía de Iribarren, pero el tiempo pasa y siguen sin obtener respuestas. Quieren formalizarse, trabajar, pagar impuestos, pero no seguir siendo víctimas de bájese del equino, en efectivo, en verdes y por supuesto, sin ningún recibo “comprometedor”.

*****

La cerca de bloques y murales iluminados que han colocado recientemente en el Parque Zoológico Bararida, han remozado el lugar de esparcimiento y le han dado una nueva y mayor vistosidad, sin duda alguna y hasta aquí todo ha estado muy bien. Sin embargo, lo que a muchas personas le ha causado mucho ruido es el costo que se habría pagado por las obras, ya que se ha anunciado que al parecer se pagaron Bs. 120.000, lo que equivale ahora que estamos dolarizados a alrededor de 21.000 $, pareciendo a muchos de los usuarios, que es mucho dinero por unos metros de pared perimetral que, por cierto, dejaron a medio terminar empezando la avenida Morán. Por supuesto, suponemos que la ejecución de esta obra se realizó sin ninguna licitación, fue asignada al dedal por ciento y, por supuesto alguien debe haber recibido la comisión correspondiente, ya que es lo que se acostumbra. En todo caso, con ese monto es mucha la comida que se ha podido comprar, para alimentar a esos animales durante varias semanas, pero bueno eso es lo que hay.

*****

Coincido plenamente con lo expresado no solo por el colega Alfredo Álvarez y algunas otras personas que han expresado su preocupación, al conocer el elevado número de personas de distintas profesiones o actividades, no tienen privacidad en sus conversaciones porque no solamente son escuchadas, sino que en buena parte son grabadas, siguiendo las empresas prestatarias de los servicios, instrucciones de los distintos cuerpos de seguridad del Estado. Se recuerda que anteriormente, cuando en este país existía el Estado de Derecho y se respetaban los derechos humanos de las personas, se intervenía un teléfono después de cumplir con todo un proceso administrativo y era un juez el que autorizaba la acción, tras existir causas graves que lo ameritaran. También tiene mucha razón el colega Roberto Deniz al exponer con toda la crudeza que muchos dirigentes políticos, no solamente de Venezuela, sino de otras regiones del continente, se niegan a conversar por teléfono sobre temas escabrosos como el caso del avión retenido en Argentina, tampoco del espionaje masivo de los gobiernos, por temor a que les peguen los ganchos. Si bien esta no es una práctica nueva, porque también en la IV República “se pinchaban” los teléfonos, siendo lo grave que en este momento hay cifras, las cuales son verdaderamente escandalosas. En efecto de acuerdo con el informe de Transparencia que ha sido publicado en el 2017 se registraron 234.932 intervenciones; mientras que en el 2021 solo Telefónica proceso 861.904 solicitudes; desde el año 2016 al parecer han sido intervenidos 1.584.457 teléfonos y solamente se rechazaron 20.000 peticiones. Ya el ventilador se prendió a nivel internacional, es de suponer que ahora que se sabe oficialmente que una muy buena parte de nuestros hogares se han estado espiando desde hace un buen rato por órdenes del MP y cuerpos de seguridad, ya no tenemos que seguir ocultando lo que pensamos, porque seguramente ya nos tiene en la lista negra desde hace un buen rato.

*****

Pedro Pablo Alcántara, es un dirigente político de Lara, quien siempre llama las cosas por su nombre y lo hace de frente, dando la cara y por eso se ha ganado el respeto de todos. De nuevo en esta oportunidad, a través su columna en un diario de circulación Nacional, emplaza al Colegio de Internacionalistas a legitimarse, y en la misma expone: “No puedo cerrar esta columna sin referirme a lo irregular en que se encuentra la directiva del Colegio de Internacionalistas de Venezuela y el tema de la legitimidad, el cual los constitucionalistas lo conceptualizan como “aquello que está en concordancia con lo que expresa el ordenamiento jurídico; aquello que se encuentra en conformidad con las leyes y que, por ende, es lícito”. Habitualmente se trata de la presencia de los gobiernos en el poder; si es de origen o está al margen de la ley por causa de su ejercicio. Por extensión es válido aplicarlo en otros casos como el de las asociaciones, sindicatos y gremios. En este caso me permito hacer referencia al Colegio de Internacionalistas de Venezuela por ser una cuestión que atañe a un gremio profesional en el que sus integrantes básicamente son los operadores de la política internacional. La cuestión está en que desde hace más de quince años no se convoca ni se hacen elecciones en el colegio, lo cual significa que su junta directiva es ilegítima en su ejercicio y evidentemente, con toda razón, quienes demandan elecciones lo hacen con el espíritu de normalizar y legitimar sus autoridades, porque como se dice en criollo, la salsa del pavo sirve para la pava” Tienes toda la razón, mi querido amigo.

*****

Estuvimos indagando recientemente en Barquisimeto, ante su evidente ausencia en los medios regionales, sobre la vida del jefecito de Primero Justicia en la región, ya que nos consta que no es de los que le gusta pasar desapercibido; sin embargo, nos confirman que si anda en una onda de bajo perfil, aseguran que internamente hizo un reacomodo a su medida en la directiva y sacó a las personas que no le caían bien o se negaban a rendirle pleitesía, afirman que al igual que en la revolución, sacó a HP después que bastante le sirvió, también se llevó en los cachos a (AR), afirman los observadores viendo los cambios, que sacó del camino a todos aquellos que internamente eran seguidores de la tendencia de Henrique Capriles y se cuadró, definitivamente con la de tequeño crudo, porque afirman que ya está observando que Manuel Rosales pudiera estar compitiendo como candidato para el 2024; en todo caso, aseguran que ante estas actitudes tan volubles, en la dirección nacional comienzan a mirarlo de reojo, porque no se sorprenderán que en cualquier momento, pegue el salto para su 4to. Partido.

*****

La Fundación “Morito Amor al Prójimo”, es una Organización que nace para honrar la memoria de Ángel Alberto Rivero “Morito” un amigo de vieja data, quien en vida fue un ejemplo de humildad, del ser cristiano, desprendido, solidario, no solo en el ámbito político, donde se desempeñó mucho tiempo, llegando a ocupar importantes cargos, sino también en la vida cotidiana donde fue un Hombre que sembró mucho amor en Yaracuy, conocido a lo largo del estado y en su Amada Yaritagua que lo adoptó y donde se ganó la estima, el cariño y el respeto de un pueblo que lo respaldo, siendo uno de los alcaldes más queridos y respetados. Hoy su viuda María Auxiliadora, acompañada de un grupo de familiares y amigos, para cumplir con lo que siempre fue un deseo de Morito, decidió dar vida a un proyecto para continuar con el legado que deja Morito de ayudar a los más vulnerables, a los más débiles y necesitados. En el inicio de esta humana labor social llevaron a cabo una jornada en el Central Universitario Hospital Antonio María Pineda de Barquisimeto, donde por la cercanía son atendidos muchos yaritagueños y en el Hospital Bachiller Rangel de Yaritagua, donde obsequiaron almuerzos a los pacientes recluidos en ambas emergencias; así como también visitaron padres de familia en Yaritagua, a quienes obsequiaron bolsas con alimentos y un presente por la fecha del día del Padre. Como amigo que fuimos de Morito, creemos que este tipo de proyectos de ayuda al prójimo, cuyo único fin es el de apoyar al más necesitado, al enfermo, al que necesita una mano amiga en tiempos difíciles, hay que brindarle el mayor respaldo posible, así que cuenten conmigo.

JBS