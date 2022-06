El INAC anuncia la incorporación de Brasil entre los destinos autorizados para operaciones aerocomerciales #28Jun

- Publicidad -

Incluir la República Federativa de Brasil entre los 12 países con los cuales Venezuela tiene abiertas operaciones aerocomerciales, acordó el Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) al dar a conocer este martes el listado actualizado, de acuerdo con el comunicado emitido el pasado lunes.

Recordó el INAC que las naciones con las cuales Venezuela tiene rutas permitidas son Turquía, Rusia, México, Bolivia, Panamá, República Dominicana, Cuba, España, Portugal, San Vincent y Las Granadinas, Irán y ahora Brasil, de acuerdo con las NOTAM N° CO693/22 y AO292/22, fechadas el 27 de junio.

El texto del comunicado del INAC expone:

El Instituto Nacional de Aeronáutica Civil (INAC) , de conformidad con el contenido del Artículo 117 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, en el ejercicio de las atribuciones conferidas en el artículo 9 de la Ley de Aeronáutica Civil, cumpliendo con los lineamientos del Ejecutivo Nacional, a fin de garantizar la salud de los ciudadanos que residen en nuestro país, a través de políticas que permitan mitigar los efectos ocasionados por la pandemia generada por el COVID 19, informa al público en general, a los explotadores aéreos y agencias de viajes que continúan las restricciones de las operaciones de Aviación comercial, Aviación General y Privada, desde y hacia la República Bolivariana de Venezuela, En este sentido y de manera excepcional , únicamente se encuentran autorizados las operaciones aerocomerciales para el traslado de pasajeros entre la República Bolivariana de Venezuela y los países de Turquiaa, Rusia, México , Bolivia, Panamá, República Dominicana, Cuba, España, Portugal, San Vicente y las Granadinas, República Islámica de Irán y la República Federativa de Brasil ello de conformidad con los NOTAM N°CO693/22 y AO 292/22 de fecha 27 de junio.

Se exhorta a los explotadores aéreos y a las agencias de viajes a no comercializar boletos en rutas distintas a las aprobadas por el Ejecutivo Nacional, así mismo se agradece a los ciudadanos en general no adquirir pasajes aéreos en rutas no autorizadas.

Seguimos coadyuvando en el combate contra el COVID 19 implementando las medidas ordenadas por el Ejecutivo Nacional a finde contrarrestar los efectos de la Pandemia, cumpliendo de manera cabal con las normas emitidas por el Gobierno Bolivariano con apoyo del Ministerio del poder Popular para el Transporte.