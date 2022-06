COLUMNA El rincón de los miércoles #29Jun

- Publicidad -

La llegada de Gustavo Petro a la presidencia de Colombia está aún llena de incertidumbre, pero también de buenos deseos de que pueda desarrollar una política de paz y concordia, alejada de la tradicional apetencia de poder de la izquierda radical que ha gobernado por años a los países latinoamericanos. En la primera semana, después de su victoria, algunos grupos guerrilleros han enviado señales positivas a Petro y también tranquilidad para los empresarios, temerosos siempre de una arremetida de quienes siempre han copado la economía nacional, Si el nuevo Presidente logra buenos apoyos internos, no será tan difícil hacerlo en un Congreso que no lo favorece totalmente. Amanecerá y veremos… En Brooklyn, EE.UU, la Policía de Nueva York dispuso la incautación de motos ilegales para evitar hasta donde sea posible los accidentes en las calles, luego de una revisión total de las máquinas se procederá a demolerlas. En nuestras principales ciudades se observa una gran cantidad de motos que no cumplen con las elementales normas de seguridad y ponen en peligro, además, a los peatones, que son mayoría absoluta… CRUCERO STAR: Un viaje de ida y vuelta entre Nueva York y Las Bermudas zarpará el año próximo con las grandes estrellas del espectáculo de Broadway. Si ustedes están interesados en ese viaje lo harán pagando 1.600 dólares, con derecho a participar en fiestas y presencia física de las estrellas invitadas. El único requisito para los pasajeros, además del boleto, es estar vacunados y presentar el comprobante.

II

- Publicidad -

LOS ROLLING STONE: siguen celebrando sus 60 años de vida con una exitosa gira en europea. La semana pasada estuvieron en Milán, Italia, después de actuar a casa llena en Madrid, con entradas vendidas, la más económica, de 500 dólares. Jagger Richard, Wood y Jordan, quien sustituye a Watts, demostraron tener una gran vitalidad en el escenario a pesar de los años… NOTABLE: En algunos aeropuertos estadounidenses,incluyendo al Internacional de Miami, están probando el escaneo facial y una aplicación de teléfono en lugar de que el pasajero muestre su pasaporte o algún otro documento de identificación. Otros aeropuertos donde se hacen ahora mismo esas pruebas son los de Washington, Phoenix, además de Miami… La justicia argentina elevó a juicio oral a ocho personas entre médicos, enfermeros y un psicólogo que cuidaron a Diego Armando Maradona al momento de su fallecimiento acusándolos de homicidio simple… FÚTBOL: La Copa Mundial de la FIFA reduce cada día su fecha de inicio, pero las entradas se venden como pan caliente, como se suele decir, al pasar de 40 millones de solicitudes de todo el mundo. Ah, normas a cumplir: están prohibidas las relaciones sexuales durante el desarrollo de las competencias… TENIS: Novak Djokovic y Rafa Nadal son las cabezas de serie en las llaves del torneo de Wimbledon ante las ausencias del Número 1 del mundo… ATENTOS: Venezuela aparece en la casilla número 57 en la última clasifición que hizo la FIFA a poco tiempo de comenzar el Mundial de Qatar. Brasil es la cabeza del listado, inalcanzable, seguida de Argentina, España en la séptima casilla desplazando a Italia.

III

CHOCOLATTE: Era el nombre de un lugar de Barquisimeto muy apreciado por los universitarios donde solían reunirse para descansar, intercambiar y disfrutar de un ambiente propicio para la conversación y el romance juvenil. Estaba ubicado al comienzo de la avenida 20, muy cercano a la Universidad Lisandro Alvarado, en la capital larense. Durante más de 30 años funcionó El Chocolate como un agradable sitio donde el sector estudiantil se podía sentir como en su propia casa por muchas razones, como de recibir de Don Jesús su propietario el aprecio y el respeto, el y las consideraciones que un chico universitario podía tener en su propia casa. Hoy Chocolate existe solamente en la memoria de su mentor y de los miles de muchachos que hicieron de sus instalaciones un lugar inolvidable, que se siembra en los recuerdos de cada estudiante que pasó por nuestra primera casa de estudios.

- Publicidad -

Aunque parezca solo una frase, esos chicos eran como mis propios hijos. Nos teníamos un gran respeto y una gran consideración. Nunca en tantos años tuvimos un mal momento, explica este hombre de buena entraña llegado de la Isla de Madeira para encontrarse con centenares de jóvenes universitarios que aspiraban concluir sus estudios superiores.

¿Saudades?

Compartidas todas ellos, Chocolate y yo. El lugar desaparece a causa de la reciente pandemia y después de tantos años de permanente lucha por subsistir. Tengo que decirle que guardo mis mejores recuerdos, tantos que ha sido difícil borrar de mi memoria tantos rostros de mis muchachos.

LRM