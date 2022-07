EntrevistaDominical Eldi Montero: Ya las personas han dejado de pensar en política y quiere trabajar #3Jul

- Publicidad -

Eldi Montero acaba de terminar su período de dos años como presidente de la Cámara de Comercio del estado Lara, la institución gremial más antigua de nuestra entidad federal, y cumplir 18 años en el directorio de la misma.

Esta Cámara tiene 121 años y es una de las pocas centenarias de Venezuela, entre las cuales se encuentran las de Caracas, Maracaibo, Ciudad Bolívar y Puerto Cabello.

¿Cómo se siente tras cumplir sus responsabilidades como dirigente gremial? le preguntamos al entrevistarlo para El Impulso.

En principio, aceptar esa responsabilidad, no fue tan fácil. Pero, alguien tenía que asumir la presidencia en ese momento, año 2020, que era extremadamente difícil. Primero, por los resultados económicos, ampliamente conocidos y sobre todo por la hiperinflación que ya traía dificultades desde noviembre del 2017. Segundo, por los problemas ocasionados por la falta de gasolina, gasoil, gas; las fallas en los servicios de agua, electricidad, seguridad, etcétera. Y tercero, la famosa pandemia china que trajo como consecuencia la restricción en todas las actividades, y que nos obligó a reinventarnos en todo, hasta en la familia, ya que el riesgo de contraer esa enfermedad nos sorprendió y nos llenó de preocupación, aunque todavía se mantiene ese terrible mal. Sin embargo, me pareció una bendición porque iba a tener la oportunidad de, junto con el directorio, ayudar a la comunidad, empresarios, comerciantes y, en general, a la gente.

Tuve contacto con la sociedad larense y el apoyo de los medios de comunicación, como lo dije en mis memorias al presentar el balance de mi gestión al producirse la juramentación de la nueva directiva. En el año 2020 fui entrevistado 39 veces, más de 100 en el 2021 y 59 hasta que dejé la presidencia. Eso significa que la voz de la Cámara de Comercio del estado Lara se está escuchando. Y son muchos los que me preguntan por qué dije esto o aquello, y yo les digo porque estoy diciendo la verdad acerca de la realidad. Nuestras declaraciones estuvieron dirigidas a que se sintiera la preocupación de un gremio que, desde hace más de un siglo, está identificado con el sentir de la comunidad. Y si no se solucionan los problemas, lograr, por lo menos, que se le buscará mejoras a los problemas que hemos tenido. Verbo y gracias, el famoso asunto de Fospuca, que se mantuvo latente 711 días y nos llevó a realizar conversaciones hasta lograr un acuerdo que, medianamente, está funcionando en los momentos.

Tuvimos la oportunidad de invitar por vez primera, acá en la Cámara de Comercio, a los candidatos a la alcaldía y a la gobernación, sin discriminación de toldas políticas, tanto de oposición como del gobierno, con la intención de formularles planteamientos y proposiciones necesarias para el municipio y el estado. Les dijimos que cuando llegaran a los cargos, nosotros íbamos a recordarles sus compromisos con la gente, porque había quedado constancia por cuanto todo quedó escrito y no se podía obviar.

Por otra parte, hicimos varios convenios con instituciones, como la Cruz Roja, cuya sede es una verdadera clínica, para solidarizarnos con su labor y beneficios a la colectividad.

Sostuvimos reuniones con el alto mando del gobierno, especialmente organismos de seguridad, para expresarles preocupaciones en torno a diversos problemas. Uno de éstos fue la falta de seguridad pública en la avenida 20, donde después de las seis de la tarde, cuando ya habían finalizado las actividades comerciales, operaba tranquilamente la delincuencia.

Nuestra solidaridad no se hizo esperar con las personas afectadas por tragedias, como las inundaciones en el estado Mérida cuando necesitaron alimentos y otras ayudas.

Igualmente dimos nuestro punto de vista, como institución, a los rectores de las universidades con respecto a la Ley de esas casas de estudios. Porque quienes detentan el poder son muy claros, ya que cuando dicen algo es porque lo van a hacer. Así ocurrirá con esa ley, que afectará el futuro de los jóvenes de hoy.

Creamos un sistema informativo y de opinión en las redes sociales, donde hemos denunciado las fallas que tiene la ciudad. Hay una figura emblemática, que llamamos Pastor, que es un gran denunciante de todo lo que se ve: cloacas rotas, falta de iluminación en las avenidas, y todas las demás cosas que afectan a la colectividad. Lo que perseguimos es que todo funcione bien.

Sostuvimos el criterio de que la medida de 7 más 7 no funcionaba y al final nos dejaron trabajar. A consecuencia de esa disposición cerraron más del 40 por ciento de empresas porque los impuestos se las comieron, algunas de ellas se fueron del país y aupamos las que quedaron. En fin, la experiencia adquirida me impulsa a seguir trabajando por el sector empresarial y la propia comunidad. Generalmente, al terminar una gestión, uno dice no tuve tiempo para hacer todo lo que aspiraba, pero puedo decir que los objetivos que nos trazamos en el directorio se cumplieron en el 90 por ciento.

Aún más, en el 2021 recibimos la mención honorífica como la Mejor Cámara Regional del año mediante la evaluación hecha por Consecomercio, en la cual estuvieron incluidas todas las cámaras del país.

¿Cómo sintió ese reconocimiento?

Es la segunda vez que lo obtiene la Cámara. La anterior fue cuando la presidía el amigo William Meza en aquellos días cuando se inauguró el llamado boulevard de la avenida 20, que todavía no es boulevard. Aquí nos reconocieron algo importante, como fue la pelea de quince rounds con Fospuca y ya vamos en el round 13, pero por puntos vamos ganando. Yo voy a seguir ayudando en la lucha que emprenda el empresariado, porque es natural que el empresario haga un negocio para ganar dinero y al mismo tiempo genera empleo y da utilidad a la comunidad, a través de los impuestos que paga.

¿Cómo ve a la membresía de la Cámara de Comercio?

No todo el mundo del comercio quiere inscribirse en la Cámara. Sin embargo, yo recurro a la conocida frase de que en la unión está la fuerza, porque si nos unimos somos más. Al menos se han mantenido 400 afiliados. Pero, cuando realizamos actividades, como cursos, charlas, seminarios y reuniones con el sector público, invitamos a todos los que participan en el sector porque creemos que unidos podemos lograr objetivos para la propia ciudad. Últimamente hemos recibido peticiones para ayudar al buen funcionamiento del Hospital Central Universitario Dr. Antonio María Pineda, que es la institución más importante y útil del estado en materia de salud.

Conviene recordar que cuando apareció la pandemia del COVID-19, inmediatamente, nos preparamos para servir de ayuda. Hicimos dos jornadas en la Cámara de Comercio para la colocación de la primera y la segunda dosis. Y emprendimos una campaña destinada a la prevención de esa terrible enfermedad.

El empresariado y particularmente los comerciantes tenemos que contribuir para hacer de la ciudad la mejor vivible, estable y segura, porque esas características ayudan también a que la economía avance.

¿De qué forma puede el sector privado, y particularmente el comercio, contribuir en la posibilidad de que Iribarren tenga su Plan de Desarrollo Local Urbano, para el cual ya profesionales del Derecho han intentado una demanda en el Tribunal Supremo de Justicia?

En el último directorio invitamos al doctor Amado Carrillo y a la doctora Crismary Álvarez, extraordinarios abogados, nos expusieron la situación que se ha presentado desde que venció el último PDUL. Se trató también el asunto anárquico que se ha presentado en la ciudad y en las zonas industriales. Nosotros les pedimos una explicación de cómo podemos ayudar nosotros para que ese plan se haga realidad, ya que la Cámara de Comercio participó en las reuniones que se hicieron para elaborar el último PDUL. De hecho, yo formé parte de una mesa de trabajo en esa oportunidad. Y

Ahora vamos a pedir que la alcaldía nos llame no sólo a los comerciantes, sino a los empresarios y, en general, a toda la sociedad organizada. Porque ese es un trabajo no de un mes o dos meses, sino de por lo menos dos años. Hay que involucrar a toda la ciudadanía porque esta ciudad es responsabilidad de todos sus habitantes.

Barquisimeto fue declarada la ciudad más limpia de Venezuela en la época que regía el municipio Omar Montero. ¿Qué han planteado ustedes para volver a tener esa característica esta ciudad?

Importante es señalar que el alcalde reconoció que el servicio del aseo es de la alcaldía y no de una empresa. Estamos pagando mucho más de lo que cuesta ese servicio, pero estamos pidiendo que el dinero que quede sea utilizado en la reparación de los diez camiones que están paralizados porque les falta baterías, cauchos y demás repuestos. Así con los 34 de la empresa particular y los 14 de Imaubar podrían hacer mayor número de recorridos. Y también planteamos, públicamente, que se nos diga dónde están aquellas máquinas barredoras que funcionaban antes y son las más útiles para limpiar las avenidas. Éstas, entonces, parecían unas pistas de baile y el trabajo lo hacían dos personas que manejaban esas máquinas.

¿Qué hacer en El Manteco, donde las aguas negras, encharcadas, son un foco de contaminación?

En la avenida 20 hay unos huecos, que quedaron ahí para ser plantados algunos árboles, y son basureros, donde cae la gente en cualquier descuido. Es necesario terminar de construir el llamado boulevard, porque es la vía principal del centro de Barquisimeto. Y, por supuesto, El Manteco ha sido descuidado por la alcaldía, porque los organismos públicos se interesan más en el populismo que por establecer prioridades. Pero, como todo se resuelve con dinero, el gobierno recurre al aumento de los impuestos. Los impuestos regionales no dan para atender los problemas y, por tanto, hay que solicitarle al Ejecutivo Nacional que suministre el situado constitucional que le corresponde a la gobernación y a las alcaldías.

Para que El Manteco tenga todos los servicios y sea adecuado como centro comercial se requiere de grandes inversiones y para ello hay que buscar especialistas en la materia de servicios.

Creo que ya es hora de que se le dé prioridad a los problemas urbanos, de acuerdo con la realidad.

¿Cómo acabar con el desorden que existe en la instalación de la economía informal en cualquier parte de la ciudad?

-Existe una ordenanza sobre el particular, pero lamentablemente no se cumple. Cuando comenzaron a funcionar los centros socialistas, la Cámara de Comercio celebró reuniones con los buhoneros para que se prepararan con el fin de ser comerciantes formales. Hay que organizar a los comerciantes informales para que no sigan utilizando esos centros socialistas como lugares de depósitos o almacenamiento, ya que de ellos sacan las mercancías para ponerlas en las aceras. Y hay un hecho que no se puede obviar, como es que están haciendo que los comerciantes formales se conviertan en informales, porque, por ejemplo, el que tiene dos zapaterías al ver que el buhonero se coloca en su acera, saca los zapatos y también los pone afuera.

-Decía usted que durante su gestión hubo reuniones con funcionarios y se le formularon planteamos. ¿Cuáles han sido los resultados?

-No quieren hacer las arcosas. Nos reunimos con los funcionarios de Hidrolara y cuando nos explicaron los motivos por los cuales no había agua, ofrecimos nuestro apoyo. Les dijimos que a los empresarios de las zonas industriales le solicitaremos un aporte extraordinario para esos lugares en que existía el problema, pero no tuvimos respuesta. En el caso de los medidores le pedimos que nos dijeran dónde los vendían y tanto los comerciantes como los industriales los adquirieron, pero tampoco accedieron a buscarle solución al asunto. No sólo planteamos los problemas, porque los tenemos, sino la forma de resolverlos; pero, no se dejan ayudar. Y tuvimos tres reuniones con organismos de seguridad, pero tampoco conseguimos que aportáramos ayuda. Pero, creo que después que los ladrones se fueron, ya no hace falta hacer nada. Lo bueno es que pudimos hablar con ellos.

En cuanto a la actividad económica, ¿qué nos puede decir acerca del primer semestre del año?

-El último trimestre del 2021 tuvimos un crecimiento entre el 3 y el 5 por ciento cuando comenzamos a trabajar a tiempo completo. Pensábamos que el primer semestre sería más o menos del 8 al 10 por ciento. Pero, no fue así. Porque apareció la reforma de la Ley de Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras. Se está obligando a adquirir máquinas fiscales, cuyo valor oscila entre los 800 y los 1.200 dólares. Del mismo modo la gente tiene que cambiar los dólares en bolívares y como no sirven los puntos de venta, estos tienen que ser sustituidos. Y al final no vamos a llegar ni al cinco o al tres por ciento. Sin embargo, creo que al terminar el año sí va a haber un crecimiento que podría ser como el del último trimestre del año pasado, el cual fue malísimo.

Pero, lo más importante que observo es que ya la gente, en su mayoría, se ha venido olvidando de la política. Ha dejado de pensar en qué harán los políticos de la oposición y del gobierno. Y nos hacen recordar aquella exclamación que hiciera el desaparecido ganadero larense y dirigente gremial Rafael Marcial Garmendia: ¡Déjennos trabajar! Porque, precisamente, lo que se quiere es trabajar.