RETACITOS #3Jul

- Publicidad -

Insólito. Los excesos y abusos de algunas autoridades en algunas regiones del país, no tiene límites, amparados en que portan un uniforme y un arma de fuego, consideran que son poseedores de una Patente de Corso que les permite cometer todo tipo de atropellos y tropelías con la mayor impunidad, muchas veces transgrediendo todas las normas legales vigentes. Este es el caso que circula por las redes sociales y que se hizo viral cuando este 30 de junio, en el Hospital Pastor Oropeza de Carora, donde la Jefe de Enfermeras fue detenida por solicitarle a un efectivo de la policía del estado Lara (DC) , que cumpliera con las normas biosanitarias contra el Covid-19 y se colocara la mascarilla, una normativa que está establecida oficialmente por todas las dependencias de salud, con carácter obligatorio, pero para este funcionario no aplican y reacciona, poniéndole los “ganchos” a la profesional de la enfermería. Consideramos que este funcionario debería ser expulsado inmediatamente de la institución policial, y sus superiores aplicarle una sanción de arresto, no solamente por el abuso de poder, sino también por la violación de los derechos humanos de esta ciudadana. Es una verdadera lástima que no hayan publicitado el número de placa del funcionario, para haberlo identificado plenamente para que aprenda a respetar las leyes, sino también los derechos de los demás ciudadanos. La dirigencia sindical está emplazando al Fiscal General de la República para que investigue lo ocurrido en el Hospital Pastor Oropeza de Carora, si hubo abuso de poder que se aplique la justicia. Los trabajadores deben tener seguridad en sus sitios de labores y no deben ser hostigados por quienes deben protegerlas. Asimismo, solicitan de las autoridades que le den cursos mínimos de tratamiento a los ciudadanos, recordándoles que son unos servidores públicos y que no tienen ninguna autoridad para violentar las leyes de la República. No hubo que esperar mucho, el Fiscal Tarek William Saab ordenó el mismo jueves, acusar a los policías participantes de los delitos de abuso de autoridad y trato cruel, con esta diligencia deberían actuar siempre.

*****

- Publicidad -

Pica y extiende la situación ilegitimidad urbanística en la que se encuentra la capital larense, debido a la inexistencia de una normativa que se ocupe del ordenamiento urbano, y lo primero que debemos aclarar es que en la lucha porque se respete la legalidad de lo aprobado por el PDUL para nuestra urbanización, no sólo está involucrada la Asociación de Propietarios y Residentes de la Urbanización Santa Elena (APRESANTEL), sino que también están involucrados los Consejos Comunales de Santa Elena Norte y de Santa Elena Sur. En segundo lugar, existen una serie de comunicaciones sobre esta problemática que se han quedado sin respuestas, ya lamentablemente la Dirección de Planificación y Control Urbano (DPCU) de la Alcaldía y el mismo Alcalde no tienen respuesta, y ello ha llevado a que en estos momentos estamos en presencia de dos de las violaciones, son dos grandes oficinas que a pesar de las denuncias ya están funcionando ilegalmente. En estos momentos, debido a la inacción de la Alcaldía ante las denuncias, están en proceso de instalación dos nuevas violaciones, una de ellas un bodegón enfrente del frigorífico Santa Elena, e incluso hay reuniones que están por realizarse para tratar la materias, pero al parecer no hay mucho interés por parte de las autoridades municipales por “jurungar este muerto” por cuanto saben y están contestes del enorme problemón en el que están metido y al que más temprano que tarde deberán darle una respuesta que no es otra que definir de manera urgente los mecanismos que les permitan la elaboración de un nuevo PDUL y se sabe que esto no es de un día, para otro, ya que no se trata de soplar y hacer botellas, sino del ordenamiento urbano de una ciudad como Barquisimeto.

*****

Sería interesante averiguar si son ciertas las versiones que circulan profusamente por los lados de la Perla del Norte, o municipio Crespo como oficialmente se denomina, donde al parecer vienen ocurriendo cosas que son contrarias, a lo que son los principios de una buena gestión administrativa de las autoridades que tienen bajo su responsabilidad el manejo de los recursos para la ejecución de obras públicas en la región, quienes presuntamente vienen utilizando procedimientos poco ortodoxos, que no son los más adecuados y que pueden comprometer la honestidad y credibilidad de algunas personalidades que consideran que están haciendo el negocio del siglo y pueden salir con los trastes en la cabeza. En efecto, tras bastidores se comenta que algunas de las obras públicas que se están ejecutando en la región, como no cuentan con las asignaciones presupuestarias correspondientes, presuntamente estarían siendo financiadas con recursos de personas particulares, que al parecer tienen dólares como monte y han decidido invertirlos pagando por estas obras, lo que de entrada es un delito, porque de acuerdo con las normas administrativas y presupuestaria, ninguna obra se puede ejecutar si no tiene los recursos para su ejecución. Suponemos que a estos financistas les han dicho tu prestas US$ 20.000 y se te devolverán US$ 25.000 o US$ 30.000., pero siendo esta negociación ilegítima, el Estado no tiene la obligación de devolverlos, de manera que se pueden quedar sin el chivo y sin el mecate, por eso el baquiano Lencho Monasterios debe parar la oreja, debe estar mosca porque si esto se demuestra, puede explotar un escándalo de proporciones incalculables en el terruño.

- Publicidad -

*****

A propósito, después de las reuniones regionales de UNT, fue ratificado por unanimidad en la presidencia de UNT en Lara el amigo Monasterios, lo que constituye un reconocimiento a la labor que ha venido desempeñando dentro de la organización en los últimos años, donde ha estado enfrentándose a situaciones verdaderamente difíciles e incómodas, pero como militante disciplinado ha sabido sortearlas y hoy está cosechando lo que ha sembrado, lo que no es precisamente fácil en un partido político y mucho menos en el estado Lara, que ha sido atípico durante toda la vida. El mantener sus contactos con la dirigencia de los municipios, escuchar sus problemas y tratar de gestionar, hasta donde le ha sido posible sus soluciones, le está dando sus frutos con este respaldo unánime en su ratificación. Además sigue fortaleciendo internamente al partido, siendo uno de los pocos que ha mantenido su crecimiento, por cuanto señala que en estos momentos lo que se impone es la unidad y el consenso, quedando limadas algunas “asperezas” internas y las posibles diferencias internas han quedado superadas. A propósito, se muestra optimista en torno a la gira que realiza Manuel Rosales por Europa, ya que en reunión con el Embajador Francia en Venezuela se exploraron alternativas de montar en el Zulia paneles solares en hospitales y escuelas para generar electricidad y en la Unión Europea le ofrecieron apoyo para resolver algunos de los problemas de los servicios públicos en la región zuliana, lo cual se concretarse permitiría mejorar la calidad de vida de los ciudadanos en la capital del estado Zulia, en todo caso habrá que esperar el retorno del líder de UNT para conocer en detalle los alcances de los programas evaluados.

*****

La apertura de una investigación en torno a los mecanismos utilizados para la contratación de la empresa recolectora de desechos sólidos en el municipio Iribarren, por parte de la Alcaldía durante la gestión del burgomaestre Alfredo Ramos, solicitó el pasado jueves por ante la Fiscalía Superior del estado Lara, el Ing. Rubén Morales, quien indicó que la Fiscal 22 que tiene competencia en materia de corrupción, fue la encargada de realizar este procedimiento, asegurando tener la más firme convicción que la concesión que fue otorgada el 16 de julio de 2016, cuando anunciaron a Barquisimeto la llegada de esta empresa que tendría la responsabilidad de convertir a la capital larense en una tacita de plata con la incorporación de 25 camiones recolectores y cuatro camionetas para su supervisión. Dice que solicita la investigación, porque esta concesión no podía otorgarse a través de contratación directa, porque ello requería previamente, una declaratoria de emergencia sanitaria ante la Cámara Municipal, cosa que el Presidente municipal del momento no cumplió ni se dio por enterado de la misma; la decisión debía tener el visto bueno de la Contraloría Municipal, pero al parecer esto tampoco se cumplió, afirmando el contralor social itinerante, que estaríamos en presencia de un delito de corrupción, ya que hubo evasión de procesos licitatorios, ya que lo que correspondía era hacer la gestión a través del Comité de Contrataciones, plantear la solicitud y enviarla al Sistema Nacional de Contrataciones Públicas para las convocatorias a las licitaciones correspondientes para participaran las empresas especializadas en el ramo, tanto nacionales como internacionales, y al final el CC le daría la buena pro a la empresa que presentase la mejor oferta en cuanto a calidad del servicio y al menor costo posible. Veremos qué pasa.

En todo caso, aun cuando entendemos que en estas negociaciones la parte de gerencia administrativa, de trámites administrativos regulares, no ha tenido una mayor participación, por cuanto existe el convencimiento que se trata de una negociación política, en la cual se ha estado moviendo mucho dinero, no solamente en la región, sino en la mayoría de las entidades donde está operando convertida en la más feroz de las empresas en cuanto a la voracidad fiscal, dados los escandalosos niveles de tarifas que están cobrando, en la mayoría de los casos dolarizados, sin que las gestiones, diligencias que han estado realizado las organizaciones gremiales empresariales, para tratar de llegar a un entendimiento justo y equitativo para las partes, no ha sido posible y esto pone en evidencia que quienes están por detrás de la recolectora de desechos sólidos, tienen un respaldo muy sólido dentro del alto gobierno. En el caso de Lara, nunca pudimos entender cómo es que el burgomaestre de Iribarren anunció con bombos y platillos, que habría descuentos hasta de 80% en las tarifas, lo cual fue ampliamente celebrado por algunos dirigentes empresariales de la región, de allí que el hecho de que no exista un acuerdo definitivo, que ponga fin a los enfrentamientos y que les permita a las empresas planificar y sincerar sus estructuras de costos; sin embargo pareciera que estas posibles soluciones aún se ven muy lejanas, aun cuando uno con estos dirigentes revolucionarios no sabe a qué atenerse, así que alguien muy versado en política en la región comentó: “No pierdan de vista a la empresa recolectora de desechos sólidos, ya que está incursionando en diversos proyectos, incluso está haciendo aportes financieros a nuevas organizaciones políticas, las cuales consideran que pueden “un futuro prometedor”.

*****

Continúa en medio de la mayor efervescencia la discusión en torno a las elecciones primarias para la escogencia del candidato presidencial de la oposición, para las elecciones del 2024, y aun cuando todos parecieran estar de acuerdo con la propuesta de la Plataforma Unitaria, por allí tras bastidores y en discusiones “entre amigos” se comenta que al parecer los grandes partidos no parecieran aún estar muy convencidos, ya que siempre han estado acostumbrados a los “consensos” donde como se recordará la característica es la escogencia de los candidatos por parte de los “cogollos” partidistas, de tal manera que esta figura aun cuando no es ninguna novedad en el mundo político venezolano, al parecer sigue produciendo “ruido” en algunas organizaciones. Por otra parte, ha llamado la atención que algunos dirigentes políticos de mucha experiencia, hayan expresado que no tienen intención de participar en este proceso para escoger el potencial candidato presidencial que enfrentaría al que designe la revolución, que pareciera casi seguro que no será el inquilino actual de Miraflores, sino que se mencionan los nombres de Rafael Lacava, gobernador de Carabobo y Héctor Rodríguez, gobernador de Miranda, como posibles candidatos, pero esto ciertamente ha llamado la atención. En fuentes políticas muy bien informadas, se ha informado que para las elecciones del 2024, no solamente se escogerá el Presidente de la República, sino que se adelantará la elección de los gobernadores de estado, y esta podría ser la explicación para que hombres como el sargento de Nirgua, que seguramente estará informado de estas decisiones porque sabemos que tiene acceso a “información oficial privilegiada”, esté viendo la oportunidad de volver a postularse para la gobernación de Lara en el 2024, corrigiendo todos los errores que lo condujeron a su última derrota en Lara y posiblemente pudiera alcanzar el triunfo, lo que no estaría planteado si se lanza por la presidencia, donde si es verdad que no tendría vida. Así que hay que estar muy atento a estos acontecimientos, así como también no perder de vista a quienes buscan outsider en venezolanos valiosos, que en estos momentos están más allá de nuestras fronteras, suenan varios nombres

*****

Desde el año pasado, mes de enero del 2021, se comienza el rumor que las nóminas del personal del sector universitario iban a pasar al Sistema Patria, lo cual generó alarmas por lo que esto significaba, en primer lugar era borrar el último elemento que se establece en la Ley de Universidades en cuanto al rango de autonomía que debe regir la vida institucional de estas Casas de Estudios. A nivel gremial se evaluó esta posible acción del Ejecutivo Nacional, llegando a la conclusión que no se podía aceptar esta posibilidad por cuanto era una violación a la autonomía financiera de las Universidades. Se consideraba, además, que no existían garantías de que se abonarán las retenciones que se hacen al salario de los trabajadores universitarios para las Cajas de Ahorro, Institutos de Previsión Social, Gremios y Fondos de Jubilaciones de cada sector De qué manera se garantizaba con esta modalidad el pago del Seguro Social, Ley de Política Habitacional, Paro Forzoso. Los gremios fueron llamados al Consejo Universitario y cuando el rumor se concretó, tanto Apucla como Ataucla fijaron posición en cuanto al inconveniente de pasar la nómina al Sistema Patria, por lo mencionado anteriormente, pero a pesar de ello el Consejo Universitario aprobó lo planteado por el Ministerio de Educación Universitaria a partir de la primera quincena de Marzo. Hoy todos están sufriendo las consecuencias el dinero retenido desde Septiembre del año pasado hasta el mes de Mayo del año en curso, no ha sido enterado, lo cual ha sido calificado sin lugar a dudas, como una apropiación indebida porque forma parte del salario de cada uno de los trabajadores, quienes han estado pasando aceite y comiéndose un cable, solo por un capricho del gobierno empeñado en acabar con la educación superior, a como dé lugar.

A propósito, aún tiene plena vigencia la protesta de los 19 vicerrectores administrativos de las universidades del país, donde rechazan las nuevas tablas salariales emitidas por el MEU y la Opsu en marzo de 2022. En efecto, en cuanto al referido incremento salarial vigente desde el 15/03/2022, se ratifica el juicio sobre los efectos que están causando perjuicio económico a nuestros trabajadores, lo cual ha quedado demostrado en cuadros comparativos que se han publicado al respecto. Por cuanto modificó los términos y condiciones de la tabla salarial y demás beneficios que venimos percibiendo desde el 01/08/2021, conformes al contenido del Instructivo para la aplicación de Beneficios acordados en la Cuarta Convención Colectiva Única (IV CCU), aprobados mediante acta de fecha 28/07/2021, suscrita entre el MPPPST, MPPEU y la FTUV, bajo el marco de una reunión normativa laboral. Así mismo, se examinaron los lineamientos establecidos por el MPPEU/OPSU, cuyas fechas y directrices para la aprobación de la maqueta de gastos de personal varían continuamente, de igual medida para la elaboración de los TXT para la cancelación de las asignaciones y deducciones de nómina. Este proceder inefectivo genera desasosiego e incertidumbre en el personal técnico que los ejecuta, y en consecuencia para los trabajadores. Evaluados los puntos antes descritos, concluyen: Las Universidades representadas en la reunión, solicitaron adherirse al Recurso de Nulidad y Amparo Cautelar que está elaborando la Dirección de Asesoría Jurídica de la UCV, en contra del Instructivo salarial del 15/03/2022, a objeto de ejercer acciones legales conjuntas; requerir al MPPEU/OPSU, el retorno a las IEU del proceso de administración de la partida de Gastos de Personal y en consecuencia la elaboración y cancelación de las nóminas de pago del personal, sin la intermediación del Sistema Patria; y solicitar reunión de los equipos técnicos de las Universidades y sus Autoridades, con los funcionarios de la Dirección de Talento Humano del MPPEU y de la OPSU, para evaluar las situaciones particulares de cada Universidad con el propósito de construir alternativas que permitan solventar las actuales circunstancias, cuyas consecuencias son notorias.

*****

Los españoles radicados en el estado Lara, especialmente los que habitan en Barquisimeto, estarán muy contentos y satisfechos en los próximos días, ya que estarán estrenando una nueva Cónsul Honoraria, una mujer joven conocida y respetada por toda la sociedad larense por su trayectoria profesional, sus credenciales académicas, con un currículum verdaderamente admirable, además esposa y madre de un hogar que ha sido ejemplo en la región. La nueva Cónsul Honoraria de España en Barquisimeto, es la Ingeniero en Informática Beatriz Elena García Carmona, egresada de la UCLA, Programa Avanzado de Gerencia PAG – Instituto de Estudios Superiores de Administración (IESA) – Venezuela; tiene un Doctorado en Educación a Distancia – Southeastern University de Fort Lauderdale – Florida; Magíster Scientiarum en Gerencial Empresarial – Universidad

Fermín Toro. Asimismo, desde el punto de vista de experiencia Directora de la Asociación Civil Hijos de Morán @hijosdemoranve; Directora principal de la Asociación Civil de Promoción de Inversiones del Estado Lara (Proinlara): en el seno de la Universidad Centro Occidental ha sido Representante en Venezuela del Programa de

Becas Ánimo Chévere de Erasmus Mundus; Directora de Cooperación y Relaciones Interinstitucionales (DICOR); Coordinadora de la Subcomisión de Red de Relaciones del Proyecto Sistema de Educación a Distancia de la UCLA (SEDUCLA), entre otras actividades. En estos primeros días de julio se anunciará oficialmente la designación y la nueva Cónsul tomará posesión y comenzará a ejercer sus funciones, en las cuales le deseamos el mayor de los éxitos.

Corticos

Con mucha insistencia se habla en los pasillos del Colegio de Ingenieros Lara, de los manejos de un Fondo de Previsión paralelo que «montaron» algunos de sus profesionales para atender las necesidades de sus agremiados representado por un alto directivo del mismo (RZ), el cual entre otras «bondades» destina dichos recursos en sufragar gastos de dirigentes nacionales de PJ y VP. El tema está en el visor de muchos interesados que no dudamos tendrán muchas sorpresas.

En los corrillos políticos de Lara se comenta que los argumentos del nuevo Secretario Político del Cen-AD- Alacranizada no han podido ser peores. Esgrimir entre otras cosas que él renunció a la AD ortodoxa por considerar que HRA había pactado con el régimen hace años atrás en la integración del TSJ, no es más que un pretexto absurdo. Hoy día el Indio Berni tiene a un hermano suyo como magistrado. Dicen que «tanto aclarar oscurecen más las cosas». En definitiva ése argumento se cae de maduro, dicen los parroquianos. Presumimos que le vienen al ex gober días convulsionados.

Por los lados de la Pochocha se comenta que la segunda de a bordo tiene en planes sustituir a la hija del Inefable por una hija suya en razón que ésta última tiene ya «el tiempo vencido». Los conocedores del tema concluyen que sería para ella el punto de equilibrio para continuar manteniendo el control de las archi conocidas «becas de activistas», ya que -según- entre las dos dizque se «despachan y se dan el vuelto» en ésa materia dejando un profundo malestar entre algunos beneficiarios. Muy mal inicio para la joven aspirante que aún no ha iniciado actividades y ya empieza a llevar. La pregunta que se hacen a lo interno los directivos y dirigentes es, que ocurre con la Bella Soo que al parecer no toma el toro por los cachos y permite que las alertas sigan caminando. O será como lo repite a cada momento la «organizadora» al decir la muy añeja frase refiriéndose a la Generala que es como la «Reina de Holanda, que gobierna pero no manda»¿Será cierto?

Sigue reposando en los archivos, la solicitud que hicieran los dirigentes sindicales ante la contraloría del estado Lara, la defensoría del pueblo y la gobernación, para que se haga una investigación profunda en todos los principales Hospitales del Estado y nada que estas instituciones no autónomas prestan atención a nuestras exigencias. Seguirán ocurriendo casos cada vez más graves si no se actúa correctamente, empezando con la investigación de la pésima gestión del Secretario de salud y su remoción para que se empiece a recuperar el sistema de salud en Lara.

Hay que mover la mata. Siguen insistiendo los trabajadores en que el sistema del sector salud en el estado Lara constituye un rotundo fracaso y el responsable directo, entre muchos, de esas malas políticas no es otra que la Secretaría de Salud, por eso le hacen un nuevo llamado, con todo respeto, al Gobernador, advirtiéndole que si en verdad quiere que mejore la presentación de este servicio para el pueblo Larense, mueva esa mata de la Avenida Vargas y seguro encontrará muchas sorpresas y motivos para la inmediata Remoción de esas autoridades. No pierde nada con meter la lupa e investigar bien esa pésima gestión.

JBS