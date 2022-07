Coinciden dirigentes políticos de oposición: Hay que prepararse desde ya para las elecciones del 2024 #6Jun

- Publicidad -

Dirigentes políticos de oposición coinciden en el planteamiento formulado por el politólogo y estratega John Magdaleno, quien aconseja escoger en las elecciones primarias, proceso que debe realizarse en el primer semestre del 2023, al candidato blindado de inhabilitaciones, que se opondrá al del gobierno en las presidenciales del 2024.

Ejemplo de Barinas

Lorenzo Monasterios, presidente de Un Nuevo Tiempo en Lara, manifestó que los criterios de Magdaleno son muy acertados en la estrategia política, porque es uno de los mejores asesores que existe en el continente americano.

El oficialismo se ha caracterizado por destruir la democracia, intervenir a los partidos políticos y judicializarlos, arremeter contra los dirigentes políticos y manipular las elecciones, así como formar agrupaciones para dar la impresión de que existe democracia electoral cuando todos sabemos que ese es el juego perverso de la dictadura.

Nosotros debemos tener alternativas inhabitables, para que no ocurra lo que pasó en Barinas que, después que triunfó Freddy Superlano en los comicios de noviembre del año pasado, el Tribunal Supremo de Justicia le arrebató la victoria y, posteriormente, lo inhabilitó para volver a postularse e inhabilitó a su esposa, la señora Aura Silva de Superlano, de profesión ingeniero en telecomunicaciones, que jamás tuvo carrera política.

Ahora la Plataforma Unitaria está muy alerta, cobra cada vez mayor fuerza y confianza al punto que dos partidos que no la integran, Futuro y Fuerza Vecinal, reconocen su trabajo en aras de lograr la mayor unidad dentro de la oposición.

Programa de gobierno inalterable

El planteamiento de Magdaleno, declaró el ingeniero Daniel Orellana, máximo jefe de Voluntad Popular en nuestro estado, se adapta a los argumentos que motorizaron la conformación de la Plataforma Unitaria.

En ésta cada una de las diez organizaciones políticas que la integran, hasta ahora, tiene personas que pueden optar a ser el candidato presidencial, lo que indica que se está trabajando con la medida de previsión en caso de que se presente la jugada perversa de la inhabilitación.

El planteamiento de Magdaleno no sólo es teórico, sino práctico y, como todos sabemos, eso fue precisamente lo que pasó en Barinas; pero, allá, en lugar de afectar a la oposición, el que salió con las tablas en la cabeza fue el gobierno porque perdió lo que consideraba su principal bastión chavista porque es la tierra donde nació el desaparecido Hugo Chávez.

Conviene decir en este momento que lo primero que nos permitirán las primarias es tener el candidato más favorecido con el voto popular y, a partir de ahí, una sucesión que generaría una especie de encuesta con muestra superior a cualquier método de evaluación, porque si inhabilitan al que quedó de primero, la opción la tendría el que haya obtenido la segunda mejor votación.

Lo más importante es lo anunciado por el coordinador de la Plataforma Unitaria, Omar Barboza, de que habrá un plan de gobierno, que será ejecutado por quien salga electo.

Dentro de ese plan figura la reinstitucionalización del país, ya que éste debe funcionar de acuerdo a las responsabilidades establecidas al funcionario por la Constitución. No puede haber una Contraloría que esté buscando pretextos para inhabilitar candidatos antes que ocuparse de su función primordial, como es perseguir a los que cometen corrupción. Tampoco el Defensor del Pueblo no debe seguir siendo el defensor del régimen. Y el fiscal general de la República no puede ser un apéndice del Ejecutivo. En fin, que las instituciones funcionen debidamente.

Campaña transparente

Simón Yústiz, exdiputado de la Asamblea Nacional, secretario regional agrario y ambiente de Encuentro Ciudadano y coordinador de la parroquia Ana Soto (Juan de Villegas), dijo que lo más interesante del planteamiento de Magdaleno es que el candidato no pueda ser inhabilitado.

Porque este régimen viene acortando el lapso de las campañas presidenciales y sabiendo que puede perder las elecciones presidenciales, como perdió las de gobernador en Barinas, no es de extrañar que haga lo que más le convenga para manipular el proceso.

Hay que recordar que las elecciones presidenciales del 2006 fueron de apenas dos meses, las del 2012 duraron tres meses, pero la del 2018 fue de mes y medio. Cuidado sí la del 2024 no pase de un mes y se haga sorpresivamente, porque la anterior fue en mayo y no en diciembre como ha sido tradicionalmente.

Se está exigiendo que la campaña sea transparente, justa, competitiva y sometida a la observación internacional imparcial.

De modo, pues, que la oposición no puede creer en lo que pueda decir el CNE, porque éste es un organismo que, en estos veintidós años, ha sido también apéndice del Ejecutivo Nacional y recibe órdenes de Nicolás Maduro.