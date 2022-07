Conductores dijeron que limitan el uso de su carro para rendir gasolina subsidiada #6Jul

- Publicidad -

Limitados con sus vehículos. Así manifestaron estar los conductores consultados por el equipo de El Tiempo en la zona metropolitana del estado Anzoátegui, ante el hecho de que el cupo de gasolina subsidiada que les asignan mensualmente por la plataforma Patria es de solo de 120.

“Mi sueldo de jubilado no me da para pagarla a precio internacional ($0,50 el litro) por lo que sólo saco el carro para hacer diligencias y así me alcance por todo el mes. Tal vez un comerciante o un empresario se pueda dar el lujo de pagar el combustible en dólares, pero un empleado público no”, expresó Pedro Lezama, quien tiene una camioneta con un tanque de 90 litros.

En el caso del ingeniero José Zamora, habitante del sector La Aduana de Barcelona, la situación no es distinta.

Aunque dijo que en algunas ocasiones puede cancelar la recarga de gasolina a precio internacional, trata de ahorrar al máximo los 120 litros subsidiados, cuyo monto total es de aproximadamente Bs 15.

“Por ejemplo, si tengo que venir al centro de Barcelona a comprar o hacer alguna diligencia, prefiero venirme caminando”, mencionó.

Alternativa

Por otro lado, hay quienes comentaron que acuden a familiares y amigos que tienen disponibilidad de litros en su cupo para recargar sus tanques.

“Dependiendo de la persona, te lo pueden regalar o te lo venden. Por ejemplo, si son los 120 litros completos hay quienes piden de $10 en adelante. Se está convirtiendo en un negocio, pero a veces es más factible eso que pagarla a precio internacional”, señaló Enrique Pérez.

