Bolívar | Bolivarenses trancaron avenida en reclamo por el mal servicio de CANTV #7Jul

- Publicidad -

Por las constantes fallas en el servicio de la Compañía Anónima Nacional Teléfonos de Venezuela (CANTV), y la falta de respuestas del personal de la estatal, clientes trancaron la avenida 5 de Julio a la altura de la sede de la compañía en Ciudad Bolívar, municipio Angostura del Orinoco para mostrar inconformidad por el trato que han recibido desde hace varios meses.

Este 7 de julio en horas de la mañana, un grupo de ciudadanos que fueron a formalizar reclamos ante las deficiencias del servicio tomó la decisión de ejercer presión de calle ante la “irresponsabilidad” de CANTV.

- Publicidad -

Luis Serafín, uno de los manifestantes, comentó que desde hace más de cinco meses tiene problemas con el servicio de telefonía móvil e internet en uno de los sectores de la parroquia La Sabanita, lugar en el que residen.

“Desde hace cinco meses no tengo tono en el teléfono ni tengo internet, pero sigo pagando la tarifa sin que el personal me dé ninguna respuesta satisfactoria”, condenó.

Junto a Serafín había personas de otras parroquias de Ciudad Bolívar, quienes también denunciaron estar pagando la factura sin gozar del servicio de CANTV desde hace más de dos años, incluso, hay casos que datan de hace más de dos años.

- Publicidad -

Otra de las afectadas era Nora Morán, quien afirmó que la idea era formalizar, una vez, el reclamo ante la empresa para obligarlos a tomar cartas en el asunto, sin embargo, una vez en la sede la atención era lenta y “poco amable” lo que motivó la acción pacífica de calle.

“Estamos exigiendo respuestas, no podemos seguir pagando un servicio que no gozamos”, comentó Morán. Los manifestantes sostuvieron que siguen cancelando la factura, que en algunos casos es excesiva considerando que no cuentan con el servicio, por temor a perder la línea de forma definitiva y tener que hacer trámites para una nueva.

Cúpula de extorsionadores

Como una cúpula de extorsionadores describió a CANTV, el concejal del municipio Angostura del Orinoco, Jeremy Santamaría, quien acompaño la protesta de los ciudadanos.

“Esta situación la hemos denunciado, el servicio es pésimo a pesar de que las tarifas fueron aumentadas el servicio va en deterioro”, dijo.

El edil alertó que algunos trabajadores de la empresa hacen una especie de “inspección” en los sectores donde reciben los reclamos y piden entre 100 y 200 dólares para poder resolver y restaurar el servicio.

“La empresa se ha convertido en una cúpula de extorsionadores, lo digo con mucha responsabilidad. El servicio de internet en el estado es patético, pírrico y obsoleto a consecuencia de la falta de inversión, corrupción, ineficacia, ineficiencia y falta de voluntad”.

Más infromación: www.termometronacional.com