OPINIÓN Reflexión en positivo: Deseando paz y progreso #7Jul

El que tiene paz en su alma lo tiene todo, por eso hay que disminuir lo negativo y aumentar las esperanzas porque nadie sabe si donde pisa hoy, será el techo de el mañana , sabemos que el sentirse solo no tiene nada que ver con la cantidad de personas que nos rodean de acuerdo, y que es preferible dejar caer el ego que romper una relación o lo que es lo mismo preferir la paz y no la razón porque ese es el verdadero principio de la paz y no el comienzo de las confrontaciones y ya estamos hartos de ese dime que te diré y que no nos dejan ningún resultado positivo que pueda ayudar a calmarnos sino todo lo contrario es como la madre de las incertidumbres ,las angustias, el desánimo y el desamor sobretodo que da la impresión de que nuestros altos dirigentes siempre son noticia en el mundo y la parte negativa parece hacer efecto dominó.

Cuando se llevan por delante a los ciudadanos en nada ayuda , solo decepcionar a tanta gente que creyeron en ellos o creímos en una nación que aspiraba pertenecer a gente noble, grande con talento, próspero sólo deseaban tener un comportamiento digno donde se ganara el respeto y la admiración y marcarán huellas imborrables y fuesen ejemplo que también es una gran riqueza que nadie critica porque nadie persigue y mucho menos enjuician si ya es un ganador él y su familia en todos los ámbitos y para la eternidad Es así como todos lo soñamos la gente productiva de trabajo que deseamos un mejor país y para todos y no sólo para un grupo que se sintió con más poder y hoy sufren con tristeza que no desean recibirlos ni a ellos ni a sus familias , doloroso debe ser para sus hijos nietos esta dura discriminacion

Pasando a otro tema que quiero compartir con ustedes es el propósito de los gremios y el sector privado productivo todos unidos apostando a un mejor país Esto levanta el animo me llena de alegría y fe escuchar de personas serias propuestas que les doy todo el crédito por sus ideas propias fijas en busca de unión, trabajo honesto con la certeza de que pronto dejarán de ser sueños y se harán realidad y que a todos beneficien con inclusión y entender el potencial de nuestra nación y borrar y hacer cuentas nuevas Todos a trabajar y el que tenga dinero que lo invierta aquí , produzcan riquezas y generen empleos y sean aliados como buenos ciudadanos amen a su patria y vivan en ella sin decepciones.

Otro tema que atañe a todos los venezolanos son las recientes elecciones en nuestro hermano país Colombia. Siempre se ha dicho que la paz en Colombia es la paz en Venezuela y en buena parte debemos creerlo porque las cosas malas y buenas siempre nos salpican, el Dr. Petro a quien conozco y trate varios días hace ya unos cuantos años tuve la oportunidad de oírle sus discursos por supuesto cuidadoso de lo iba a decir creo que el nuevo Presidente puede traer buena parte de la paz y las buenas relaciones estratégicas que apoyen el comercio. Los negocios bilaterales que traen y llevan y los dos serían ganadores como jugar tenis una pelota a que viene y otra que va, El Dr. Petro en aquellos años no era muy bien visto quizás por los celos pero ya en su mente se veía en el palacio de Nariño Presidente de Colombia y ya hoy lo es a fuerza de trabajo y talento.

Además sus batallas en todos los términos le servirá de gran experiencia para hacerlo muy bien en su nuevo rol además la suerte lo está acompañado cuando uno de sus adversarios es el presidente Uribe Vélez tiene suficientes méritos por ser inteligente con sentido y buen criterio de lo que debe hacer, en lo personal le doy crédito con toda seriedad a Uribe y confianza al presidente Petro porque ya sabe que el camino que durante tantos años de tránsito no es el correcto , ni ha dado resultados en ninguna parte de el mundo , me atrevo a recomendar al Presidente tener alguna reunión con el ex presidente guerrillero Sr. Pepe Mujica de Uruguay y le haga preguntas tales como trabajar y hacer crecer el sector productivo y la empresa privada, la ganadería la agricultura, el comercio y la industria sin ninguna contradicción y con buenas relaciones siendo un estado gobernado por guerrilla y comunismo , se lo recomiendo Dr.Petro. Yo postuló y votaría por Pepe Mujica para concejal, embajador asesor o consejero de todo gobierno de izquierda para ellos sería interesante oír a Pepe Mujica evitando todo lo que sea incorrecto y trabajar por la prosperidad honestamente , bueno hay que vivir soñando pero en alto con los pies firmes sobre la tierra para que los sueños no se desvanezcan.

Ahora más que nunca el campo es la solución,unidos todos por la paz, la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país.

José Gerardo Mendoza Duran

[email protected]