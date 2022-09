Portuguesa | Vecinos de Ospino Real afirma que el Gobierno los está «atacando por el estómago» #9Sep

- Publicidad -

Las protestas y molestia entre las comunidades del municipio Ospino por la mala calidad de los alimentos de los Comités Locales de Abastecimiento y Producción (Clap), continúan por lo que representantes del Estado Mayor de Alimentación se reunieron con un grupo de vecinos del sector Ospino Real, para conocer sus quejas.

En un video difundido en las redes sociales, una ciudadana, de nombre Milagro Enríquez, habitante de la zona, emplaza a los funcionarios a alimentarse con estos productos, para que constaten su calidad.

«Le quiero hacer una pregunta a ustedes, al tren ejecutivo y al gobernador Primitivo Cedeño, si ustedes comen esa comida (…) Siento una impotencia porque, como venezolana y madre de familia, yo no debería estar exigiendo una calidad de comida en una bolsa«, refiere la ciudadana.

Enriquez manifiesta además que es madre de familia y obrera del Ministerio de Educación y afirma que no solo la comida está mal en el país. «Pero nos están atacando por el estómago. No es justo que yo que trabajo y cobro una quincena, y tenga que comer esa comida; yo debería cobrar la quincena y el cesta ticket e ir a un supermercado donde pueda comprar el artículo que quiera comer y alimentar a mi hija».

En medio de su malestar e impotencia por la situación, la ciudadana reveló que en su hogar han pasado «necesidades» y aguantado el hambre por la mala situación económica del país. «Nosotros los venezolanos que no estamos dentro de la Gobernación, del Palacio de Miraflores, y no estamos detrás de un político guindado, sí estamos comiendo muy mal y a veces hasta no comemos (…) ahora nos vemos en la obligación de salir a pelear porque nos mejoren una bolsa que de paso ni es regalada».

Detalló la mujer que la harina y la pasta distribuidas en los Clap son de mala calidad, así como el café. Dicha bolsa, que es entregada a través de un subsidio de un programa del Estado, ahora llega a los hogares con productos básicos como arroz, leche y aceite.

«No es justo que tengamos que comer esa harina, la pasta tampoco sirve. Primero prueben esa comida para que vean. Ustedes deberían saber quién distribuye ese café y ese señor debería estar preso porque está contaminando el estómago a esas personas que se beben ese café. Deberían ir presos el que está fabricando la harina amarilla, el proveedor de esa comida (…) Primitivo Cedeño ¿dónde está la mano dura con el proveedor de la comida de los Clap?», puntualiza Enríquez.

