Economista: circunstancias obligan al régimen a intentar mantener el precio artificial del bolívar a fuerza de dólares #12Sep

Hablar de dólares en el país se ha vuelto un tema cotidiano entre los venezolanos y más en los últimos años, ya que prácticamente la divisa estadounidense rige la mayoría de las transacciones comerciales -por no decir todas- en el territorio nacional en la actualidad.

Ya se ha hecho tan habitual que hasta los niños ahora cuando quieren comprar algo le piden a sus padres billetes del cono monetario norteamericano en lugar de bolívares.

Es por ello que cuando el dólar sube de precio, bien sea en el mercado oficial o el paralelo, esto siempre genera interés en la población.

Por varios meses el valor de la divisa se mantuvo en un rango entre los 5 y 6 bolívares.

No obstante, a finales de agosto el país revivió esos momentos en los cuales había mucha inestabilidad económica por las constantes variaciones del costo del dólar, pues el precio de la moneda estadounidense pasó de Bs 6 a Bs 9 en tan sólo unos días.

Esto causó alarma en más de un habitante e incluso muchos comerciantes decidieron cerrar sus negocios temporalmente por miedo a registrar grandes pérdidas.

Y es que hasta el 29 de julio el precio del dólar era de Bs 5,97 en el mercado paralelo y de Bs 5,78 según el Banco Central de Venezuela (BCV), mientras que el 26 de agosto sobrepasó la barrera de los 9 bolívares (9,18 para ser exactos) de acuerdo con las tasas no oficiales.

«Recuerdo que esa semana todo el mundo estaba como loco, la gente no sabía qué hacer, si comprar o vender dólares, si gastar todos los bolívares. El centro parecía un desierto porque casi todas las tiendas estaban cerradas, otros sí abrieron pero como cambiaron los precios de sus productos fueron multados, fue un caos total. Después cuando llegó el fin de semana todo se calmó», relató la señora María Castillo, habitante de Puerto La Cruz.

Razones



En esos días muchos afirmaron que la notable variación en el costo de la divisa fue producto del pago del bono vacacional a los docentes del país.

Sin embargo, el economista anzoatiguense Gilberto Román afirma que esto no fue ni la principal, ni la única causa de lo acontecido.

«Han intentado responsabilizar a este pago que hizo el gobierno nacional, eso pudo alcanzar 1.500 millones de bolívares como agregado al circulante monetario nacional, pero eso no es tan cierto porque su impacto fue de apenas un 8% en esa irregularidad de ese mes. Lo que sí es cierto es que una economía tiene que ser muy frágil y débil para que una erogación, que no es sustancial, lo altere en tal dimensión y provoque un maremagnum como el que viene, es decir, que el pago del bono vacacional es sólo una gota de agua más en un mar de circunstancias, de políticas erráticas monetarias, de falta de confianza, y de no tener un horizonte claro», explicó.

Por otro lado, el experto enfatizó que esta subida abrupta del dólar dejó en evidencia, una vez más, que los venezolanos no confían en su moneda.

Señaló además que el bolívar tiene un «valor artificial» y lamentó que en Venezuela se hayan sufrido tres reconversiones monetarias.

«Se le han quitado 14 ceros (a la moneda), y por esa razón para mantener un valor de cambio y una paridad cambiaria relativa hace falta que el BCV inyecte en las mesas de dinero bancaria una cantidad promedio de unos 87 millones de dólares semanales. A la postre llevamos ya como 2.900 millones de dólares que el Banco Central ha tenido que descontar de las reservas internacionales para poder intentar mantener el tipo de cambio. Es importante tener claro que no es que el dólar aumenta, es que hacen falta más bolívares para obtener cada dólar, es decir, lo que se está devaluando es el bolívar», acotó.

Román indicó que lo más probable es que en el territorio nacional se siga observando esta dinámica en los próximos días.

«Creo que teniendo una limitación por el techo bajo de las reservas internacionales operativas y por la situación de falta de credibilidad, al gobierno solo le queda, no teniendo la posibilidad de préstamos internacionales por la vía de las sanciones, o reestructuración de deudas por vía de acuerdos bilaterales o multilaterales, repetir la receta: intentar de mantener el precio artificial del bolívar a fuerza de dólares«, añadió.

Confianza por el suelo

Al ser consultada sobre el aumento del precio del dólar registrado en agosto, la presidenta de la Federación Venezolana de Cámaras de Comercio y Producción (Fedecámaras) en Anzoátegui, Monique Loffredo, afirmó que este fenómeno trajo como consecuencia que los vendedores perdiera la confianza que, a su juicio, se había estado recuperando a raíz de la estabilidad que había existido en los últimos meses.

«Como comerciante, esta subida tan abrupta, tan violenta en pocas horas, lo que hace es que volvamos a desconfiar en la tenencia de bolívares, porque la gente está buscando salir de los bolívares rápidamente y si hubo en algún momento alguna mejoraría o aceleración en el uso del bolívar por el tema del IGTF (Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras), para ahorrar el pago de ese impuesto, pues en este momento está retrocediendo, porque la gente le ha vuelto a tener temor a mantener bolívares en sus cuentas. Esto puede acelerar de nuevo la inflación», comentó.

En estos casos de inestabilidad de la divisa el mayor problema para el sector empresarial, explicó Loffredo, se produce cuando existe una brecha muy grande entre el valor oficial del dólar y la tasa del mercado paralelo, «porque sabemos que todas las transacciones deben ser efectuadas legalmente, es decir, mediante la tasa que dicta el BCV».

Esto lo señaló porque el 26 de agosto, por ejemplo, la brecha entre ambas tasas era de casi dos puntos.

No obstante, ya el 9 de septiembre esta se había recortado notablemente, pues en el mercado paralelo el dólar era ofrecido en 8,11 bolívares, mientras que en el BCV se ubicaba en Bs 8.

¿Se mantendrá este panorama?, ¿Llegará el dólar a 10 bolívares?, ¿Todos los comerciantes van a usar la tasa del BCV? Estas son sólo algunas de las preguntas que aún se hacen muchos habitantes del estado Anzoátegui.

