OPINIÓN La Ingeniera Psíquica o la Psíquica de la Ingeniería (Parte X) #12Sep

- Publicidad -

“Los gustos violentos,

…tienen finales violentos”

- Publicidad -

William Shakespeare

“Ten cuidado del hombre que no

…habla y del perro que no ladra”

- Publicidad -

Luke Alvez

“No es tan importante quien comienza

…el juego, sino quien lo termina”

John Wooden

“Si el hombre pudiera conocer el prójimo…

…no idolatraría, ni odiaría”

Elbert Hubbard

“En la mesa de juego no hay padres ni hijos”

Proverbio Chino

Una realidad incómoda

Todos llegaron al salón separado donde se emprendía el cerco a la directora del plan Nube, la enemigo público # 1 de la revolución socialista del comandante finado, el teniente coronel Hugo En-Chávez F. El fresco juramento del Samán en los encargos a la revolución quedaba implícito pues los que no se comprometían con el proceso corrían riesgo de prisión e incluso desaparición extrajudicial. Por eso Mazo en su programa-tv expresaba como deber agresivo “Aquí no se habla mal de En-Chávez”, lo que dejaba explícito la obligación de acatar sin decir ni ñ. Pero detrás de ojo sacado, no vale la Santa Lucía. No pudo recordar dónde había escuchado aquello que “los hombres gritan, para no oírse”…

Si algo estaba claro es que la doctora DD sabía que la crisis actual no era secuela del puntofijismo ni mucho menos de la IV república. Era un enfoque tan mal elaborado que cualquier suma de medios podía dar siempre el mismo resultado. El programa de la Corneja era una medida para la que no había resguardo. El algoritmo de la psicohistoria del profesor Marlow así lo había pronosticado con exactitud de escalpelo.

El sistema revolucionario es anti democrático y viola las leyes de su constitución. La espuria aplicación de la constituyente, lo hizo público y notorio. El estado es ilegal y su autenticación no cumple con un proceso electivo con observadores que visen de legalidad. Solo lo autentican los países de la conveniencia oficial que dicen amén a la tiranía. Lo que viola los derechos políticos y civiles de la nación.

La mayoría de países de la Organización de las Naciones Unidas o la Organización de Estados Americanos suscriben inconformidad con el gobierno de Nicolai. Chávez fue un farsante con buena memoria y mejor pegada populista. Se aprovechó con cara lavada de la gente con la que quiso echar avante un plan no fiable y aun así lo intentó. También dilapidó una fortuna del erario nacional con empresas de maletín que desfalcaron 20 mil millones de dólares dejando en la ruina el valor de cambio de la moneda nacional. Y para colmo, como si no fuera suficiente desgracia, destruyó la empresa petrolera… ¡Dios!

Luego de las malas políticas económicas hoy la revolución se comió 14 ceros de la moneda. Un pan vale trillones de bolívares pero los pillos se hacen los musiú y defienden el desastre con vehemencia demencial al punto que prefieren asesinar la economía del país que ceder la silla pacíficamente por vía electoral y legal ¡Patria o muerte! ¿No es el mantra de la revolución más burlesca del atestado caos político moderno?

La globalidad, guste o no, perjudica más a las economías a espaldas del mercado de libre comercio y la pequeña Venecia va a la vanguardia entre las peores administraciones y más dilapidadoras de recursos en el mapa mundial. Nicolai sabía que su predecesor gastaba más en lobby internacional y local que en servicios sociales y por eso creó las misiones como gestión fundamental para aparentar el esfuerzo de la revolución en mejorar la vida de los pobres. Sucedió lo contrario, tanto, que hoy los pobres son ricos en la misión miseria.

Lo que más ponía en evidencia era el sistema de salud. Devaluación, hiperinflación, y pandemia que esta vivita y coleando dieron jaque mate a los que su religión es el poder en bruto con un bruto al poder dejando al pueblo sin hospitales dotados y el personal en fuga o en plan de trácala. El seguro social y pensiones son chistes del mes pues dura más sacar del banco lo poco que devengas que ir a malgastarla en casi nada, pues no alcanza ni para pagar el aire de una indignante arrechera.

Madurovia, sobando el Mostachev admiró la corte citada a la confección estratégica para el rapto de la sabina como dio por llamarle el gobernante pájaro loco. El hombre tiene ilusiones como el pájaro alas. Eso es lo que sostiene. Birdman le decían en broma Marlow y TJ para burlarse del presidente volátil pero DD no se jugaba con personajes inescrupulosos capaces de cualquier matanza. Rostov y el Gral. G, fueron los últimos en franquear el túnel de entrada al recinto separado. Si-Cilia, Mazo y Rostov se pusieron al frente en la mesa elíptica con la enorme pantalla al frente conectada a tiempo real con asesores del Kremlin y el servicio secreto ruso incorporado, todos como unos grandes malnacidos hijos de Putin.

¿Secuestro o Muerte de la Corneja?

Para cuando la sala entró en silencio, los ojos de Nicolai otearon a los presentes. El mitin era ultra secreto. Pensaba en Atila al ver a Rostov quien siempre le decía que cuanto más hablaba con los soldados más admiraba a su perro. Sobándose el Mostachev estaba de acuerdo en eso de confiarse más en el perro e incluso más que la costilla, esas que de vez en cuando servía a Calígula los domingos con algún traidor en su cara bandeja de plata azteca.

Rostov era al extremo un arrogante. No creía en la grandeza del hombre a través de reconocer su pequeñez. El hombre débil debía ser carne de cañón. Para quienes no ansían sino ver, hay bastante luz; pero más hay oscuridad para quienes tienen opuesta disposición. Hitler no dejaba títere con gorro a los endebles. Atila podía ser el próximo en ir probando costillas de un Adán desventurado. Para Pavel justos y pecadores iban en el mismo renglón. No hay diferencia real. Los justos son injustos casi siempre, y los pecadores son pecadores siempre. Existe correlación con dos clases de hombres: los justos que se creen pecadores y los pecadores que se creen justos. (Blaise Pascal).

En todo caso pocos hombres vienen de ambientes fáciles en países convulsionados, tiranizados por la inopia, lo que para Rostov hacérselos más espinoso a los traidores (justos e impenitentes) contrarrevolucionarios, lo ponía morbosamente de buen humor.

Madurovia expuso su idea y propuso a Rostov como extractor. La cosa era convocar a DD a la firma de un pacto de no agresión en un lugar aceptado por ambos bandos. En la pluma con la que se va a firmar el acuerdo habrá un tóxico que la inhabilitaría con un activo de la ponzoña indetectable. Rostov llevará a Atila y atacará por sorpresa para secuestrar a la Dra. DD. El ataque nominado “rapto de la sabina”, fue diseñado tras bambalinas por la coronela de Miraflores. La primer combatiente con apellido de flor de jardín en Miraflores.

Si-Cilia apuntaba su agenda. Quería llevarse a la doctora para sacar información del programa Nube. Esa parte del plan solo la conocían Nicolai y ella. Rostov en su momento, sabrá. En el supuesto positivo la tendremos en un sótano acondicionado para el asunto en Miraflores. Si-Cilia la abreviaba Nicolai SiCi. Le daba un toque de DD y eso lo excitaba a la calladita. Sinvergüenza el pájaro loco tenía sus cuitas de macho bigotudo pelo de guama. Y la comandante sabía cuál botones apretar para sacar el pájaro del loco y volverlo un solo cucú…Para Nico, SiCi era la luz de sus ojos y el plan de sus decisiones secretas. Ella era el poder tras el juego de tronos, aunque no hay más entronado que una jefa narco presidencial.

Los exagerados oficialistas atribuyen a los traidores de la prensa libre y al programa gringo Nube, protagonistas de la grave situación actual. Pero en el fondo, la conciencia los mataba. No en balde la tortura de la conciencia es el infierno del alma había leído de un tal John Calvin. Tratándose de infierno, son los amos del valle del fuego donde la conciencia arde hasta convertirse en llama eterna. La revolución, pensó un opositor ocurrente, es como un rey Midas Escatológico porque todo lo que toca lo convierte en una inclemente caca.

En plena reunión afinaron detalle. Nuria fue instruida para enviar memos y cartas a los invitados a la mesa de diálogos por el despacho de la Fundación del Niño. Y esperaban por la respuesta de la secretaria Tara Hamal. El sitio quedó establecido en una zona neutral. En el bunker una nube negra ensombrecía los pensamientos de la comandante quien con un rictus demoníaco sonreía al resto de los presentes, todos demonios satisfechos con la alegría que otorga el poder a quienes lo quieren retener a sangre, fuego y muerte.

La Filo-Sofía de las Flores

Era instante de la filosofía. SiCi había aprendido de su maestro cubano de ideología bastiones que debía considerar. El epicentro, sacramentos del célebre Blaise Pascal. ¿Quién se siente desgraciado por no ser rey, sino un rey destronado?… ¿Por qué la costumbre no es natural? Mucho temo que la naturaleza no es más que una primera costumbre, como la costumbre es una segunda naturaleza ¿Qué es el hombre dentro de la naturaleza? Nada con respecto al infinito. Todo respecto a la nada. Intermediario entre la nada y el todo. Vale más saber alguna cosa de todo, que saberlo todo de una sola cosa. El que cree tener razón entre todas las cosas, la razón de las cosas desconoce. Débil es la razón si no llega a comprender que hay muchas cosas que la superan. La conciencia es el mejor libro moral que tenemos. La reina del mundo es la fuerza y no la opinión; pero es la opinión la que usa la fuerza. La felicidad, ese artículo maravilloso: cuanto más das, más queda. Toda religión que no afirme que dios está oculto, no es verdadera. Es más fácil soportar la muerte sin pensar en ella, que soportar el pensamiento de la muerte.

SiCi quedó dormida entre las sábanas de seda recorriendo la filosofía de Pascal y la muralla china de su maquiavélico plan sobre las alas extendidas de la ciencia como filosofía de estado forajido que aparenta ser otra sucursal del cielo, pero todos sabían era otra hija de Putin del infierno político confuso de Miraflores.

MAFC