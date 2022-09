PulsoEmpresarial Conozca cómo escoger el bombillo ideal para su hogar

- Publicidad -

No todas las habitaciones de un hogar tienen las mismas necesidades de iluminación porque cada una tiene su especificidad a la hora de elegir el tipo de bombillo ideal ahora la pregunta será ¡cómo escoger el que más convenga?

Esta elección dependerá de varios factores, entre los que se incluyen el tamaño del salón, su forma, colores que predominan, mobiliario, altura de techos y la función que cumplirá dicho espacio.

- Publicidad -

Y no hay que ser un experto en decoración o un técnico de iluminación para lograr la luz deseada, pero una herramienta valiosa es conocer los criterios básicos del “Flujo Luminoso”.

Al respecto el ingeniero eléctricista Alfredo Gómez, asesor de Pickens -empresa venezolana especialista en insumos de iluminación, electricidad y decoración-, explica que el Flujo Luminoso es la cantidad de luz -brillo- que emite un bombillo u otra fuente de iluminación en todas las direcciones en un segundo, y se mide en lúmenes (lm).

“A mayor cantidad de lúmenes, mayor intensidad de luz emitirá el bombillo”, explica el experto.

Parámetros de elección

- Publicidad -

El ingeniero Gómez destaca que, al momento de escoger los bombillos y lámparas para los espacios, se debe tomar en cuenta que “mientras más grande sea el área y más exigente el nivel de iluminación, debemos utilizar luminarias de mayor flujo luminoso”.

Ejemplos de la cantidad de flujo luminoso que requieren algunos espacios de una casa:

En cocinas en el área general deben tener 3 mil lm, y 7 mil 500 lm sobre la mesa de trabajo

Un dormitorio de 15m2 necesita entre 750 y 2.250 lm

El salón principal por cada 15m2 necesita entre 1.500 y 4.500 lm

Un baño requiere unos 750 lm

Los pasillos de una casa se iluminan bien con unos 750 lm

Las escaleras entre 1.500 y 2.250 lm.

Gómez explicó que, al momento de comprar la fuente luminosa, es importante leer los empaques, porque allí es donde se colocan, entre otras especificaciones, la cantidad de lúmenes que emite.

Para todos los espacios

Pickens presenta una amplia gama de bombillos, en diferentes modelos y potencias para satisfacer las necesidades de iluminación, tanto en interiores como en exteriores.

Destacó que, en el caso de Pickens, ofrecen bombillos tipo bulbo que van desde 360 hasta 1 mil 550 lm; los tipo vela con una potencia luminosa de 430 lm; y los dicróico de 360 y 430 lm. “Incluso tenemos un bombillo LED de alta potencia para áreas industriales que llegan a 10 mil lúmenes”.

Otras de las fuentes luminosas que ofrece esta empresa de origen larense, son los tubos LED con una potencia luminosa desde 925 hasta 1800 lm; y los paneles spot desde 240 hasta 2 mil lm.

Sometidos a prueba

“En Pickens hemos creado una gama amplia de luminarias para todos los espacios residenciales, comerciales e industriales. Además, todas cuentan con garantías de 2 años, porque nuestros productos han sido sometidos a pruebas de calidad en los laboratorios de Ingeniería Eléctrica de la Universidad Experimental Politécnica (Unexpo) de Barquisimeto”, explicó.

“Nuestros bombillos son de alta eficiencia luminosa con alto ahorro energético, son multivoltaje y de alta tolerancia a las fluctuaciones de la red eléctrica externa”, agregó Gómez.

Los LED de Pickens incorporan un diseño de cerámica que favorece la disipación del calor, no contienen materiales nocivos para el medio ambiente en su construcción, son ecológicos, no contienen mercurio, plomo o cadmio. No emiten rayos UV ni infrarrojos, adicionalmente son resistentes a las vibraciones y a los golpes.

Esta empresa, con 18 años en el mercado venezolano, cuenta con un amplio portafolio de productos de alta calidad que cumplen las normas ISO 9001 y con garantías confiables. Se puede obtener más información sobre en la web pickensexport.com, y en sus cuentas en Instagram @pickensexport y de Twitter @pickens_vzla.