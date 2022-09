I Festival Eurovenezolano de Jazz y Percusión reúne a más de 50 artistas #15Sep

- Publicidad -

Carlos Bislip Trío (Países Bajos), Sedajazz (España), el dúo del suizo Gregoire Maret y el colombiano Edmar Castañeda, el pianista polaco-venezolano Gerardo Gerulewicz y el percusionista francovenezolano Orlando Poleo, son algunos de los invitados a la primera edición del Festival Eurovenezolano de Jazz y Percusión que se celebrará en Caracas del 18 al 25 de septiembre.

Más de 50 músicos de Venezuela y Europa compartirán sus propuestas artísticas a través de conciertos y clases magistrales en distintos espacios de la capital como la sala Simón Bolívar del Centro Nacional de Acción Social por la Música (sede de El Sistema), PDVSA La Estancia, Museo Bárbaro Rivas de Petare, Teatro César Rengifo de Petare, Teatro Alameda de San Agustín del Sur y Sala Cabrujas de Cultura Chacao, lo que llevará el arte nacional e internacional a distintos sectores de la población.

Al cartel de invitados internacionales se suman la Simón Bolívar Big Band Jazz de El Sistema, dirigida por Josué Pinto; el emblemático Grupo Madera, dirigido por Noel Márquez; Tostaíto Jazz Trío, de Leonel Ruíz, Carlos «Nené» Quintero y David Carpio, y el espectáculo Las Tierras del Tambor de Mi Juguete es Canción.

Tal y como señaló el Jefe de Delegación de la Unión Europea en Venezuela, Rafael Dochao Moreno, durante la rueda de prensa de presentación del Festival, esta primera edición estará dedicada al gran músico venezolano Aquiles Báez, fallecido recientemente mientras se encontraba de gira en Europa.

Una semana de intercambio

El Festival Eurovenezolano de Jazz y Percusión se inaugura el domingo 18 de septiembre, a las 4 pm, en la sala Simón Bolívar del Centro Nacional de Acción Social por la Música (CNASPM) con el pianista polaco-venezolano Gerardo Gerulewicz y Carlos Bislip Trío de Países Bajos. Por Venezuela estará la Simón Bolívar Big Band Jazz, quienes ofrecerán un abreboca de sus propuestas. Las entradas para este concierto se pueden adquirir a través de Goliiive por US$ 5.

El martes 20 de septiembre, a las 4 pm, el pianista polaco-venezolano Gerardo Gerulewicz y Carlos Bislip Trío de Países Bajos, brindarán conciertos de una hora cada uno en la sala Fedora Alemán del CNASPM. Gerulewicz estará acompañado por el pianista venezolano Leandro García, en tanto que el trío lo completan el pianista Angelo Kocks y el bajista Ivan Quandus.

El Festival se traslada a San Agustín del Sur el 21 de septiembre con un espectáculo histórico a las 5 pm, de Orlando Poleo y el Grupo Madera que, como anfitrión, recibirá en el Teatro Alameda al francovenezolano quien estará acompañado en escena por Leandro García (teclado), Luis Freites (bajo y coros), Vladimir Quintero (timbales), Alain Henriot (trompeta) y Marcial Istúriz (voz solista).

El jueves 22 de septiembre, a las 4.30 pm, PDVSA La Estancia será el escenario del intercambio cultural España-Venezuela con los conciertos de Sedajazz, conformado por la pianista navarra Kontxi Lorente, Latino Blanco en el saxo barítono y Eva Catalá en la percusión, y el Tostaíto Jazz Trío, conformado por Leonel Ruiz, Carlos «Nené» Quintero y David Carpio.

El viernes 23 de septiembre, a las 4 pm, el público podrá disfrutar con la presentación del dúo del suizo Gregoire Maret y el colombiano Edmar Castañeda en el Teatro César Rengifo de Petare.

La gala de clausura será nuevamente en la sala Simón Bolívar del CNASPM, el domingo 25 de septiembre a las 4 pm, con los artistas de España, Suiza, Francia y Venezuela, en la sala Simón Bolívar. Entradas a la venta en Goliiive, por US$ 5.

Ciclo de clases magistrales

El Festival tiene también un componente académico, y durante la semana se celebrarán tres clases magistrales, donde los aficionados a la música y público en general, podrán intercambiar con los músicos invitados. Cada clase tendrá capacidad para 40 espectadores y es necesario inscribirse previamente.

Comenzarán el lunes 19 de septiembre, a las 2 pm, de la mano del francovenezolano Orlando Poleo, quien ofrecerá una clase magistral de percusión en PDVSA La Estancia.

Otra clase magistral tendrá espacio en la Sala Cabrujas de Los Palos Grandes con los integrantes de Sedajazz. La cita es el viernes 23 de septiembre a las 10 am.

Cierra este ciclo el sábado 24 de septiembre, a las 3 pm, el dúo suizo-colombiano que ofrecerá una clase magistral en la Sala Cabrujas de Los Palos Grandes.

Programación familiar

Además, el Festival hace un guiño al público infantil y familiar en su programación, a quienes dedicará la jornada del sábado 24 de septiembre. Ese día será de muchísima actividad para adultos y niños. A las 10 am se desarrollarán dos talleres de percusión para niños de 8 a 16 años, uno en el Teatro Alameda de San Agustín con Javier Suárez y otro en el Museo de Arte Popular Bárbaro Rivas de Petare con Jorge Villarroel Rondón.

El cupo para estos talleres está limitado a 20 personas en cada uno y para participar es necesario registrarse previamente.

A las 3 pm en el Teatro Alameda se presentará el espectáculo para toda la familia, Las tierras del tambor, con el elenco juvenil de Mi juguete es canción.

Todos los eventos –con excepción de los conciertos de inauguración y cierre– son gratuitos. Las personas interesadas en asistir a las clases magistrales o talleres infantiles, pueden registrarse a través del perfil de instagram de la @UEenVenezuela, en su enlace en la biografía.

Para mayor información, el Instagram de la Unión Europea es @ueenvenezuela.

La primera edición del Festival Eurovenezolano de Jazz y Percusión ha sido organizada por la Unión Europea junto al Centro de la Diversidad Cultural, El Sistema y Kumaco Producciones. Cuenta con la colaboración de PDVSA La Estancia, Fundalamas, el Teatro César Rengifo, el Museo de Arte Popular Bárbaro Rivas de Petare, 100% San Agustín, el Teatro Alameda de San Agustín, la Sala Cabrujas y Cultura Chacao. La participación de los músicos europeos es posible gracias a las Embajadas de España, Francia, Países Bajos, Polonia y Suiza, así como de la Fundación Espacio Suizo.

Breves perfiles de los invitados internacionales

Carlos Bislip Trío (Países Bajos): Es egresado de Berklee College of Music en Boston, obteniendo el diploma en Performance Major con Drumset como instrumento principal. Posteriormente, obtuvo su Maestría en Administración de las Artes en la Universidad de Boston, desarrollando una impresionante carrera musical. Es impulsor y organizador de varios conciertos y festivales, entre ellos el Concierto del Día Internacional del Jazz de la UNESCO. Ampliamente premiado, también se ha dedicado a formar una generación de relevo con la «Serie de Conciertos Escolares» que impulsa desde 1990 hasta hoy. Ha compartido escenario con grandes figuras internacionales como la vocalista Adela Dalto, el trompetista Humberto Ramírez, el pianista Luis «Perico» Ortiz, Victor Mestas, Mariano Morales Matos, Danilo Pérez, Edsel Gómez, Mitch Froman y Ed Saindon, entre otros.

En esta oportunidad hace trío con el pianista Angelo Kocks y el bajista Ivan Quandus.

Sedajazz (España): El trío conformado por la pianista navarra Kontxi Lorente, Latino Blanco en el saxo barítono y Eva Catalá en la percusión presenta en esta oportunidad su proyecto «Empatía». Kontxi Lorente es pianista y compositora, nacida en Pamplona, y es uno de los valores emergentes del nuevo jazz español. Su sonido energético y su sensibilidad la caracterizan como una brillante solista y dúctil acompañante. Interpreta jazz asiduamente con diversas agrupaciones, así como con músicos de prestigio nacional e internacional como Perico Sambeat, Mario Rossy, Ramón Caro, Joan Soler, Jesús Santandreu, Bob Sands, Paco Charlín, etc.

Francisco Blanco: Latino es intérprete de saxos barítono, alto, tenor, soprano, flauta y clarinete bajo. Desde 1991 dirige el colectivo de músicos Sedajazz, entre otras agrupaciones y ha participado en los más prestigiosos festivales de jazz el mundo. Con Sedajazz ha tocado y grabado junto a músicos de la talla de Pat Metheny, Miguel «Angá» Díaz, Perico Sambeat, Jordi Rossy, Arturo O’Farril, Mike P. Mossman, Jorge Pardo, Kurt Rosenwinkel, Horacio «El Negro» Hernández, y más. Por su parte, Eva Catalá es baterista, percusionista, vibrafonista, marimbista, compositora y arreglista, considerada una de las voces emergentes de la escena musical valenciana en el ámbito del Jazz y las Músicas del Mundo. Ha compartido escenario y grabaciones con Perico Sambeat, Carlos Sarduy, David Pastor, Carlos Martín o Sole Giménez, entre otros.

Gregoire Maret y Edmar Castañeda (Suiza): Este singular dúo lanzó en 2019 su primer disco en conjunto, Harp vs. Harp, con dos instrumentos a los que los artistas dan nueva vida: la armónica (Maret) y el arpa (Castañeda), ofreciendo un repertorio que incluye material original, pero también incursiones brasileñas y tangueras, entre otras, reescribiendo de este modo el rol clásico de sus instrumentos, inusuales en el jazz. Desde que se mudó a Estados Unidos, el colombiano Edmar Castañeda tomó por asalto el escenario mundial con el virtuosismo de su arpa, revolucionando la forma en que tanto público como crítica ve su instrumento. Ha tocado con Paquito D’Rivera, Wynton Marsalis, John Scofield, John Patitucci, Marcus Miller, Janis Siegel, Simón Díaz, Hiromi Uehara y más. Por su parte, el suizo Maret estudió en el Departamento de Jazz de la New School University en Nueva York, después de graduarse del Conservatoire Superieur de Musique de Geneve. Hoy es uno de los armonicistas más solicitados del mundo, comparado ya con leyendas como Toots Thielemans y Stevie Wonder.

Gerardo Gerulewicz (Polonia): Compositor, pianista y director venezolano de origen polaco. Egresado con honores del Conservatorio Tchaikovski de Moscú, con el profesor Leonid Bobylev. Autor de obras sinfónicas, vocales, de cámara, óperas y obras para piano. Ha participado como compositor y pianista en conciertos y festivales en Venezuela, Rusia, España, Croacia, Alemania y Japón. Es jefe del Departamento de Música de la Escuela de Artes de la UCV y Director de la Orquesta de la misma Alma Mater; y es profesor en diversas escuelas de música del país.

Obtuvo la licenciatura en Dirección Orquestal bajo la guía de los maestros Alfredo Rugeles y Rodolfo Saglimbeni. En esta oportunidad hará dúo con el también pianista Leandro García.

Orlando Poleo (Francia): Gracias a una dilatada trayectoria en Venezuela, Orlando Poleo ocupa un lugar importante en el panorama musical venezolano, por su talento y su música que fluctúa entre el jazz, los sonidos cubanos y los ritmos afrovenezolanos, combinando tradición y modernidad. En compañía de uno de sus mejores alumnos, Miguel Urbina, aprende a dominar la percusión afrovenezolana de Barlovento. En Cuba y Puerto Rico profundiza en los géneros de esas tierras; y en 1991, cuando llega a París acompaña a grupos reconocidos del panorama latino como Alfredo Rodríguez, Azuquita o el trompetista Tito Puentes. También es invitado por artistas de renombre internacional como Eddie Palmieri, Arturo Sandoval, Mongo Santamaría, Julia Migenes, Chocolate Armeteros, Kip Hanrahan, Archie Chepp, entre muchos otros. En 2009, en Saint Cyr Loire en Francia, una escuela de música le da el nombre de Orlando Poleo a su sala de percusión. Ha grabado cinco discos propios, de los cuales el más reciente salió en 2021 y se titula «Por la vida». En esta oportunidad lo acompañan Leandro García en el teclado, Luis Freites en el bajo y los coros, Vladimir Quintero en los timbales, Alain Henriot en la trompeta y Marcial Istúriz en la voz.

Programa del festival:

Domingo 18 de septiembre



4 pm – Inauguración del festival

Artistas de Polonia, Países Bajos y Venezuela.

Lugar: Sala Simón Bolívar del Centro Nacional de Acción Social por la Música

Entradas por Goliiive: $5

Martes 20 de septiembre



4 pm – Concierto Polonia y Países Bajos

Lugar: Sala Fedora Alemán del Centro Nacional de Acción Social por la Música

Gratuito.

Miércoles 21 de septiembre

5 pm – Concierto Francia y Venezuela (Grupo Madera)

Lugar: Teatro Alameda, San Agustín

Gratuito.

Jueves 22 de septiembre

4:30 pm – Concierto España y Venezuela (Trío Tostaíto Jazz)

Lugar: Patio de Secado de PDVSA La Estancia

Gratuito.

Viernes 23 de septiembre

4 pm – Concierto Suiza

Lugar: Teatro César Rengifo de Petare

Gratuito.

Domingo 25 de septiembre

4 pm – Cierre del festival

Lugar: Sala Simón Bolívar del Centro Nacional de Acción Social por la Música

Artistas de España, Suiza, Francia y Venezuela

Entradas por Goliiive: $5

Circuito Académico

Lunes 19 de septiembre

De 2 a 4 pm – Masterclass: Francia

Lugar: Gazebo de PDVSA La Estancia

Gratuito. Previo registro con formulario de la UE

Viernes 23 de septiembre

10 am a 12 m – Masterclass España

Lugar: Sala Cabrujas (Los Palos Grandes)

Gratuito. Previo registro con formulario de la UE

Sábado 24 de septiembre

De 3 a 5 pm – Masterclass Suiza

Lugar: Sala Cabrujas (Los Palos Grandes)

Gratuito. Previo registro con formulario de la UE

Circuito infantil y familiar

Sábado 24 de septiembre

De 10 am a 12 m – Actividad infantil I – Taller de percusión

Lugar: Museo Bárbaro Rivas de Petare

Gratuito. Previo registro con formulario de la UE

De 10 am a 12 m – Actividad infantil II – Taller de percusión

Lugar: Teatro Alameda

Gratuito. Previo registro con formulario de la UE

3 pm – Actividad infantil III – Espectáculo Las Tierras del Tambor

Lugar: Teatro Alameda

Gratuito.