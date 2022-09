COLUMNA El rincón de los miércoles #21Sep

- Publicidad -

Hace ya varios años tuve la oportunidad de visitar algunos países de la vieja Europa, un continente que no tiene precisamente nada que le indique al viajero que está en ese momento atravesando calles y avenidas recién construidas Londres no se parece a ninguna de las más conocidas capitales europeas. Mi compañero de aventuras, el productor de seguros Jesús Sierra Acosta, me hizo la observación sobre el buen estado de la vialidad de la ciudad y de la limpieza que junto a Isabel II reina en todos los sitios donde pasamos aquellos días. Es totalmente cierto que el inglés no se parece a ningún francés, español, o escandinavo, son, en su mayoría gente muy educada bien vestida, de poco hablar Será muy difícil encontrar a una mujer que pierda la compostura en gestos inapropiados en la calle o en un café. Solo los aficionados al fútbol son capaces de alzar la voz o decir una grosería cuando asiste a los partidos de la Liga Premier, pero una dama es incapaz de posturas inadecuadas en público. Pocas se atreven a ir por ahí sin cubrirse con un vistoso sombrero que no combine con el resto de vestimenta. Jesús Sierra anotaba todos esos detalles y los con su ciudad natal y yo con paraba con nuestra forma de ver y andar por la vida, el con su amada región falconiana y yo, por supuesto, con este Barquisimeto de mil amores que parece abandonarnos por falta de una identidad que nos convierta al menos a una caricatura inglesa. Recuerdo que en el aeropuerto londinense tuvimos el primer contacto con las autoridades cuando Jesús no entendió las preguntas que un policía formulaba antes de ingresar a la ciudad:

II

Ustedes, «dirigiéndose a nosotros», ¿de dónde vienen?:

Nosotros, de Roma y de Madrid, estamos de vacaciones, dijimos, casi en coro

¿Pero son venezolanos? , apuntó

Si, claro, contestamos muy obedientes.

¿Entonces, conocen a Carlos?.

Jesús le dijo que sí y eso fue suficiente para que el agente de inmigración se dirigiera mí

¿Y usted?, ¿conoce a Carlos?

Cuando le dije que no, el agente me recordó que mi compañero había dicho que sí, lo que resultaba muy sospechoso.

Recordé que en París me había enterado que un venezolano era solicitado por la policía acusado de asesinar a un agente cuyo nombre era precisamente CARLOS, también conocido como El CHACAL, hoy pagando una condena perpetua. En Venezuela, dije, conocemos, al igual que todos, a Carlos Andrés Perez, el Presidente de la República.

III

Aclarada la confusión nos advirtió y ordenaron salir fuera del aeropuerto y buscar a otro amigo, el profesor Vicente Soto quien nos esperaba El funcionario nos recomendó ir a una comisaría antes de viajar a Gales, nuestro destino final, si volvíamos a Londres, para notificar nuestra presencia en el país. Hay que decirlo, con mucha amabilidad.

IV

De regreso a Londres comentamos sobre las diferencias entre un policía inglés y otro de cualquier país americano. A los pocos días nos fuimos a Windsor, uno de los palacios de su Majestad, distante a unos pocos kilómetros de la capital. Casi que llegamos juntos, la reina y nosotros. a esa hermosa instalación. Un amable guía nos fue contando algunos detalles de Windsor, sus principales salones y el dormitorio matrimonial, en miniatura. A mi amigo le pareció extraño que el lecho fuera muy pequeño, por lo que no dudo en preguntar donde dormía el esposo de la soberana.

Eso no se pregunta, le respondió el guía, visiblemente molesto.

Una semana después regresamos a España, con un gran recuerdo del lugar donde la Reina Isabel II solía descansar en vida.

V

En lo personal, y creo que también a Jesús Sierra, nos quedó un grato recuerdo de la soberana y acordamos solicitar su gracia para que perdone la irrupción a su castillo y a su bello país.

No creo que exista en el mundo unos seres humanos que hagan que sean perfectos como los ingleses cuando emprenden una misión, por más difícil que sea. Mirando los funerales preparados para el viaje final de su Reina y, pudimos apreciar la forma tan disciplinada como llevaron la cobertura de todos los detalles, incluyendo, como es de suponer, la lista de los jefes Estado invitados que fueron a presentar sus respetos en la triste despedida. No asistieron algunos de ellos, tal vez por la distancia que los separaba con la monarca de una Inglaterra amante de la libertad y la democracia.

No sé la razón, pero he sentido una gran tristeza por la partida de Isabel II. Creo que su imagen nos devolvió el recuerdo de las abuelas nuestras.

VI

La invasión rusa a Ucrania ha puesto en alerta general a las Naciones Unidas sobre la posibilidad de que el mundo, hoy envuelto en llamas, termine en una gran catástrofe como consecuencia de la pobreza y la desigualdad, además de las grandes divisiones ideológicas entre los países que hoy no tienen acceso al financiamiento se recuperen de la seria crisis que vienen sufriendo hace ya un largo tiempo. La advertencia parte del actual Secretario General de la ONU en su discurso de ayer….AYER: una de las más grandes divas del cine mundial estuvo de cumpleaños, nada menos que 88 años, Sofía Loren no ha perdido su glamour y belleza sinigual a pesar del tiempo transcurrido. Sigue la napolitana despertando sensaciones en las redes sociales donde se ha convertido en una de las grandes favoritas del público de ayer y de hoy.

LRM