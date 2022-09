Shakira: En una de las horas más difíciles y oscuras de mi vida, la música me ha traído luz #21Sep

- Publicidad -

Luego de haber anunciado en junio su separación de Gerard Piqué, Shakira ofreció una entrevista a la revista Elle, donde dio detalles de su vida personal y lo que ha significado para ella su ruptura amorosa con el futbolista.

«Es muy difícil hablar de esto, especialmente porque es la primera vez que hablo de esta situación en una entrevista. Permanecí en silencio y solo traté de procesarlo todo», expresa la cantante colombiana al referirse a su separación de Pique.

- Publicidad -

«Creo que todos tenemos nuestros propios procesos para manejar el duelo, el estrés o la ansiedad. Todos pasamos por cosas en la vida. Pero en mi caso, creo que escribir música es como ir al psiquiatra, solo que más barato [risas]. Simplemente me ayuda a procesar mis emociones y darles sentido. Y me ayuda a sanar», agrega.

Lea también: Shakira y Piqué confirman su ruptura

Destaca que junto con el amor de su familia y sus hijos, la música es una de las «pocas herramientas» que tiene para «sobrevivir a situaciones extremas».

- Publicidad -

«Es una especie de tabla de náufrago, ese trozo de madera al que te aferras cuando sientes que te estás ahogando. La música es un salvavidas», añade.

Confesó que ha tenido días «en los que he tenido que recoger mis pedazos del suelo. Y la única forma de hacerlo, de hacerlo de verdad, ha sido a través de la música. Ya sabes, realmente me gusta recomponerme y verme en el espejo y saber que soy mamá y que mis hijos dependen de mí».

«Intento ocultarles la situación tanto como puedo a mis hijos»

La artista barranquillera detalló que tanto como puede intenta «ocultar la situación» a sus hijos en torno a su ruptura amorosa.

«Sí. Intento ocultarles la situación tanto como puedo. Es realmente molesto para dos niños que están tratando de procesar la separación de sus padres. Y a veces siento que todo esto es un mal sueño y que voy a despertarme en algún momento. Pero no, es real», dice.

«Y lo que también es real es la decepción de ver cómo se ha vulgarizado y abaratado por los medios algo tan sagrado y tan especial como pensé que era la relación que tenía con el padre de mis hijos. Y todo esto mientras mi papá ha estado en la UCI y yo luchando en diferentes frentes», apunta.

En este sentido, manifiesta: «Esta es probablemente la etapa más oscura de mi vida. Pero luego pienso en todas esas mujeres por todo el mundo que están pasando por dificultades, que están pasando por una situación tan mala como la mía o tan difícil como la mía o peor».

Así mismo, siente que «el trato de la prensa ha sido muy difícil» con respecto a sus pequeños. «Ellos no merecen sentirse observados cada segundo, fotografiados en el colegio o perseguidos por paparazzi. Se merecen una vida normal. Me parece un circo total, y muchos están especulando sobre todos estos aspectos de nuestras vidas y, más importante aún, de nuestros hijos».

Por otra parte, al ser consultada por la revista Elle sobre la letra de la canción «Te Felicito» y si esta estaba relacionada a su situación sentimental, puntualizó: «Solo puedo decir que ya sea consciente o inconscientemente, todo lo que siento, todo lo que vivo, se refleja en las letras que escribo, en los videos que hago. Es mi forma de ser. Como dije antes, mi música es ese canal».

«Ha sido increíble encontrar el apoyo de tantos colegas»

En medio de las dificultades que atraviesa, Shakira relató que ha contado con el apoyo de varios de sus colegas, entre ellos los cantantes Juan Luis Guerra y Alejandro Sanz.

«Queridos amigos que se han convertido en personas que creo que no solo se preocupan por mí como artista sino como persona, como ser humano. Su apoyo me ha hecho sentir que podría estar sola, pero no sentirme sola. A veces una mujer puede ser autosuficiente. En este punto puedo ser suficiente para mí misma y mi familia, mis hijos», comenta.

Durante la entrevista para la revista Elle, la colombiana adelantó que luego de haber lanzado su último álbum en el año 2017, próximamente estarán disponibles nuevas canciones.

«Ya tengo un álbum completo que me emociona mucho. Y algunas canciones las escuchareis de manera inminente, algunas son colaboraciones. Unas están en inglés y otras en español, diferentes géneros. Pero estoy muy, muy emocionada no solo por el trabajo que tengo en este momento para compartir con las personas que lo están esperando, sino también por lo gratificante que ha sido todo el proceso para mí», aseguró.

«Pensé que el álbum estaba terminado. Pero cada vez que entro al estudio para retocar una estrofa o para mezclar una canción que está casi lista para salir termino con nueva música porque en este momento me siento creativa, y siento que es una vía increíble para que pueda darle sentido a las cosas», concluyó.