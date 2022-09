María Beatriz Martínez: Los beneficios de la agricultura de puertos para importar maíz, los fija el PSUV no los empresarios ni Polar #22Sep

- Publicidad -

Los voceros del Psuv insisten en no asumir responsabilidades frente a la justa movilización y protestas que se han dado por parte de los productores nacionales de maíz los últimos días, ya que con mucha viveza pretenden lavarse las manos de la responsabilidad directa que tienen en las políticas públicas que inciden en lo que está pasando, asegura la dirigente nacional de Primero Justicia, María Beatriz Martínez.

La dirigente de PJ calificó de bochornosas las recientes declaraciones de un funcionario, que pretende enfilar las baterías hacia un empresario, cuando la realidad es que el precio del maíz que está ofertando la agroindustria, es contrario a los intereses de los productores venezolanos, ya que es la consecuencia directa de todo el cúmulo de errores del desgobierno, que no tiene una política arancelaria que equilibre y priorice la compra de la producción nacional y que los proteja de una competencia desleal con políticas antidumping, y menos que esa política arancelaria se reinvierta en la producción nacional.

Asegura que tampoco existe una política bancaria adecuada, que garantice un financiamiento a los productores; hay acuerdos y grupos cercanos al poder del ministro que el dirigente del PSUV ni nombra, que imponen altos costos de producción mediante «paquetes» lineales y para colmo, mafias para todo, empezando por insumos fundamentales no como el combustible.

Así que este funcionario repite el cuento de señalar con el índice «allá va el ladrón, allá va el ladrón» cuando es el pulgar que verdaderamente indica la responsabilidad de quien la tiene.

«Sí de verdad les interesara la soberanía agroalimentaria y la producción nacional, por qué no reconocen y toman correctivos de los errores que han ejecutado en las políticas bancarias, las arancelarias de importación, y sobre los paquetes impuestos de producción, pero vamos más allá, por qué no meterle el ojo al ministro asignado en el área junto a su grupito más cercano en vez de hacer acusaciones en contra de Lorenzo Mendoza o cualquiera que actúe como consecuencia de las políticas que aplican, ni que fuese este último el que encabeza el desgobierno del PSUV, eso es como decimos los llaneros la culpa no es del ciego si no del que le da el garrote», dijo la dirigente de la tolda aurinegra.

En ese sentido, dio por hecho que «estamos en presencia de un doble discurso, que busca tapar el sol con un dedo, como siempre, más de lo mismo, culpar a cualquiera de sus propios errores, mientras los que están al frente de las instituciones están enfocados en mantener sus negocios por encima del trabajo y esfuerzos de los venezolanos. Insisten en mantener discursos de mentiras, completamente fuera de la realidad».

María Beatriz Martínez, hizo un llamado a los productores nacionales a mantenerse unidos hasta alcanzar una solución real que no es precisamente fijación de precios, porque conocemos la consecuencia de ello, si no el respeto al rendimiento que tiene el maíz nacional que en este caso es superior al maíz importado que es un maíz seco de anterior data de producción, y exigir un precio que sea alternativo al importado puesto en planta, sólo así habría un verdadero equilibrio y respeto a la producción nacional.

Advierte que «el desgobierno bien haría en ocuparse de aplicar las medidas que corresponden en lugar de hacer show en su afán de continuar, no apoyando correctamente a la producción nacional, ya que, por encima están sus intereses personales para enriquecer a unos cuantos de sus séquitos priorizando y beneficiando a la agricultura de puertos».