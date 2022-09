VIDEO Licoreros reclaman por su derecho al trabajo #22Sep

- Publicidad -

Empresarios que forman parte de la Cámara de Licoreros del estado Lara junto a representantes de este organismo se concentraron este jueves 22 de septiembre en el Obelisco de Barquisimeto para denunciar que no los han dejado laborar los últimos 24 domingos y días feriados.

“Tenemos una problemática de los domingos y feriados porque no nos dejan trabajar a pesar que la Ley de Impuesto sobre Alcohol y Especies Alcohólicas indica que nosotros podemos trabajar porque tenemos licencia por mayor y a pesar de esto hemos tratado de reunirnos con los organismo competentes pero no no nos han dado solución”, dijo a El Impulso Rudy Orellana, representante de la Cámara de Licoreros del estado Lara.

- Publicidad -

Desde la industria regional de especies alcohólicas señalaron que “por eso hoy venimos a hacer un pronunciamiento oficial a todos los licoreros para que puedan trabajar, siempre y cuando esté dentro de la ley”.

Lee también: Se espera que para el año 2050 haya más de 100 mil millones de pacientes con alzheimer, según especialistas

“Nosotros en pandemia un año prácticamente cerrados siempre pagamos impuestos, nunca dejamos de pagar, siempre pagamos hasta el mínimo tributario, a pesar que estuvimos nulos, no nos tomaban en cuenta al momento de trabajar”, agregó Orellana.

- Publicidad -

Para finalizar, los comerciantes destacaron que a parte de los 24 domingos sin poder laborar a eso se suman 3 días feriados nacionales y algunos feriados municipales, “incluso religiosos porque en el municipio Jiménez cerraron hasta el Día de San Antonio y eso no nos exoneran, nosotros pagamos dos licencias al por mayor y al por menor, la cual pagamos trabajemos o no”.