FOTOS ¡Huecos por doquier! Camión se accidentó por un inmenso hueco en Cabudare #26Sep

- Publicidad -

Huecos por todos lados es lo que se percibe al pasar por Cabudare, tal situación va deteriorando los vehículos así como le pasó la mañana de este lunes a un chófer de un camión cisterna quién cayó en un enorme hueco que se encuentra en las cercanías de la Urbanización La Puerta en el municipio Palavecino.

El transportista señaló que en particular este hueco fue abierto por trabajadores que realizan instalaciones de gas por tubería, destacando que es la tercera vez que pasa por la misma situación, apuntando que “andan abriendo calles por todos lados y no ponen ninguna advertencia”.

- Publicidad -

“El camión tengo que sacarlo con mis propios medios porque no hay responsables. Para sacarlo me pueden cobrar 100$ que no los tengo, eso lo hago en un día de trabajo”, comentó.

Lee también: ¡Todo listo! Así será la reapertura de la frontera entre Colombia y Venezuela

Asimismo, vecinos de La Puerta agregaron que sufren el deterioro de las calles no solo en la comunidad sino en casi todo el municipio Palavecino, destacando que “eso afecta a todos en la forma de vivir, ni las alcantarillas sirven”.

- Publicidad -

“Yo me siento mal, me siento por el suelo, nos tienen es haciendo maromas, los carros tienen que estar con cuidado por la cantidad de huecos, desde hace mucho tiempo no hacen arreglos y eso es en todo Cabudare, esto es triste”, dijo el señor Gustavo Ramírez habitante del sector.