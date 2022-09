Capriles sobre candidatura a las primarias: Ni la afirmo, ni la niego #27Sep

- Publicidad -

El dirigente político Henrique Capriles Radonski, aseguró que no está confirmada o descartada su participación en las primarias de la oposición en las que se elegirá al candidato presidencial que hará frente al chavismo en las elecciones del 2024.

Al respecto Capriles aseguró “esa pregunta ni la afirmo, ni la niego”, durante una entrevista radial con Roman Lozinski.

“Yo no estoy en campaña, yo creo que no es un secreto que yo tenga intenciones de lograr el cambio político, pero no es un tema de aspiración personal. Así como me gusta mucho el deporte, he aprendido a correr porque es muy difícil hacer equipo, pero el país necesita un capitán de equipo, el país sabe que mi aspiración es ser capitán de equipo. Pero debemos cambiar el yo por él nosotros. No es el esfuerzo de una sola persona, sino de muchas”, ratificó el excandidato presidencial.

Asimismo, el dirigente manifestó su preocupación porque algunos opositores intentan vender la idea de que la primaria es el «nuevo cese de la usurpación».

“Me preocupa vender la idea de que la primaria será otro mantra. No nos podemos quedar en el tema cosmético. Hay gente preocupada más por el color de la camisa de un partido, mientras la mayoría del país no está preocupada por el tema político, sino en cómo sobrevivir a la crisis”, expresó.

Capriles subrayó que la primaria debe ser amplia y justificó “no le podemos tener miedo a la competencia, cuando yo fui contra Maduro, nadie quería la candidatura, no querían ser candidatos en 2013 porque creían que era imposible lo que se logró. Yo creo en un proceso abierto, amplio, de competencia, regido por gente honorable y que no se convierta en un nuevo mantra que ya fracasó”, reseñó el portal Noticiero Digital.