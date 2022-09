COLUMNA El rincón de los miércoles #28Sep

- Publicidad -

Estremecedor. No existe otra palabra para entender el lamentable momento que viven miles de personas escapando con la falsa idea de buscar una vía expedita para orientar sus miserables vidas, sin pensar en los riesgos que corren en la aventura migratoria. Los que huyen de sus países no miden las consecuencias y se lanzan a cruzar ríos y montañas hostiles intentando alcanzar vías que les permitan huir de sus hogares hacia la tierra prometida, y comenzar un nuevo proyecto que los libere de la pobreza. Las cifras de fallecidos resulta escandalosa y vergonzosa cada vez que se hace pública, pero no se observa una solución a corto plazo. Las políticas de protección no combaten con eficiencia las desigualdades, más bien las apoya, se desentienden del problema o ignoran por completo el sufrimiento de los más vulnerables. La semana pasada el Presidente de Brasil habló sobre la llegada, en un día, de 600 venezolanos,mientras se denunció la espera de otro numeroso grupo de refugiados en algunas ciudades de los Estados Unidos. Son centenares de jóvenes que se identificaron como migrantes venezolanos y llegaban jactándose de estar en un lugar que no imaginaron, ni se prepararon para aceptar el reto de sobrevivir en un lugar sin siquiera conocer el idioma. En la selva del Darién cavaron miles sus tumbas. Esas muertes pudieron evitarse si los gobiernos tuvieran interés en resguardar la seguridad y la vida de los que huyen de la miseria y la desesperanza.

II

- Publicidad -

Las ciudades en Venezuela están viviendo su propio drama por la ausencia provocada por los viajeros. Calles y avenidas están ocupadas por el comercio informal, una graciosa manera de llamar ese tipo de invasiones no controladas. En lo que respecta a Barquisimeto, como hemos anotado en otras oportunidades, la parte industrial sufrió una disminución en sus actividades y no ha sido posible una recuperación que permita aumentar el empleo. Preguntan los lectores por el problema de la deportación y tengo buenas noticias con la declaración reciente del Presidente Joe Biden cuando dijo no estar dispuesto a deportar a migrantes venezolanos, saliendo al paso a los gobernantes que han planteado un flujo migratorio.

III

En Venezuela ha bajado la intención de contratar a médicos cubanos, tal vez porque ya no los necesitamos como antes. No tenemos ni idea cuánto dinero se llevaron a la isla y cuál ha sido el resultado final de esa inesperada invasión, porque nunca se dieron cifras concretas sobre el desembolso. El Inefable presidente de México, Manuel López Obrador, no perdió tiempo para sumarse a los empleadores y le pagó a Cuba un dineral por esa fiesta de batas blancas. Venezuela ha cambiado de negociadores reemplazando a los cubiches por los iraníes, que andan de arriba a abajo como en su propia casa., piloteando sus propios aviones y revisando los terrenos que pronto cultivarán, sea de quienes sean sus propietarios, según afirman en las redes. Estos nuevos socios tendrán que explicar, entre otras cosas, la muerte de una mujer que fue asesinada a mansalva por que se había colocado mal el velo que cubría su cabeza. Por cierto, CNN suspendió una entrevista al Presidente iraní cuando este le exigió a la reportera que se colocara un velo antes del programa. Ella, por supuesto, se negó. Ayer se conoció sobre el aumento de una feroz represión contra las mujeres iraníes que se niegan a seguir utilizando el hiyab, además de una medida que les impide viajar, y a la custodia de sus hijos mayores de 7 años.Mujer, vida y libertad es el principal lema de las manifestaciones contra el régimen iraní y un llamamiento contra el fundamentalismo religioso… SÉPALO: la cuestionada Rusia, cuyo gobierno tiene el mínimo de aprecio en el mundo, acaba de condecorar al Canciller de Venezuela, Carlos Farías. Vladimir Putín, por su parte, amenaza desde Moscú con usar sus misiles nucleares como respuesta a Ucrania por su gesta independentista ante la brutal invasión que, dicho sea de paso, parece que está siendo derrotada.

- Publicidad -

IV

Varios diarios deportivos siguen insistiendo con una noticia donde revelan el presunto retiro de Cristiano Ronaldo del mundo del fútbol. La estrella portuguesa, sin embargo, sigue, por su parte, negando esa posibilidad y confirma que piensa jugar hasta el Campeonato Europeo del 2024. Por ahora espera estar en el Mundial de Qatar como titular del récord de 117 goles en el fútbol de selecciones masculinas… MESSI: AGALLAS, las que tiene Leonel Messi, según el diario español El Mundo, aceptó bajarse el salario un 20% por ciento en plena pandemia, pero pidió recuperarlo en los dos años siguientes con intereses al 3% por ciento, un bono de 10 millones de dólares por la renovación y rebajar su cláusula de rescisión de 10 mil dólares. Esas peticiones no las aceptó el Barcelona en esa oportunidad 2020. El jugador, según otra publicación, ha vuelto a ofrecer sus servicios al equipo catalán, con pequeñas rebajas, pero… FARANDULEANDO: El crooner mexicano Luis Miguel, sigue produciendo noticias para la prensa del corazón. Hasta hace poco informaban de un presunto romance con la ex del torero Enrique Ponce, la bonita Paloma Cuevas, pero la semana pasada lo sorprendieron con una novia llamada Mercedes Villador en las playas de Miami. Solo dijeron que ella es argentina, más joven que Luis Miguel, que ya tiene 52 años…..

LRM