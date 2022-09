Indicó jefe (e) de la Oficina local de Metrología: Las tormentas eléctricas también requieren medidas de precaución #29Sep

- Publicidad -

Si bien el reciente aguacero registrado el pasado martes en Barquisimeto y otros municipios del estado Lara generó diferentes llamados de alerta, poco se ha dicho de la tormenta eléctrica que acompañó a este fenómeno que tantas angustias causó a la población.

Los fenómenos atmosféricos acompañados por rayos y centellas también requieren de la atención de la población y la prevención que el caso amerite. Al ser consultado sobre este respecto, el jefe encargado de la Oficina de Metrología del Aeropuerto Internacional Jacinto Lara de Barquisimeto, coronel Nixon Rodríguez, señaló que lo primero que deben hacer las personas es guarecerse y no quedar expuestos a la intemperie.

Al presentarse una tormenta eléctrica deben desconectarse todos los artefactos eléctricos y al mismo tiempo procurar mantenerse alejado de ellos. Recomendó el coronel Rodríguez si es posible, bajar el breacker o cuchilla general del inmueble donde se encuentre al momento de presentarse el fenómeno atmosférico.

Otra recomendación del funcionario es no bañarse mientras estén cayendo rayos. Las personas deben procurar en lo posible mantenerse secas y caminar con zapatos o chancletas de goma, nunca andar descalzos a la hora que se produzca una tormenta eléctrica. Tampoco es recomendable guarecerse debajo de techos de zinc ni estar asomados en las puertas o las ventanas.

Al ser consultado sobre los dispositivos conocidos como «Pararrayos», dijo el jefe de la Oficina de Metrología que si bien hay lugares en los cuales se colocan, estos artefactos no son cien por ciento seguros y que hasta nuestros días no se ha inventado un equipo que garantice su efectividad, pues igual los rayos caen en cualquier lugar y eso no se puede predecir.

Aseguró el coronel Nixon Rodríguez que hasta la fecha no existen pararrayos que garanticen la total atracción de los relámpagos que se produzcan durante una tormenta. «Ni en los países con más tecnología se ha inventado un dispositivo que conduzca o almacene la energía eléctrica que se produce en una tormenta y la conduzca o almacene de manera segura«, dijo.

Oscar Castro Leal