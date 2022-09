VIDEO Ana Gabriel: No volveré a Venezuela hasta que Maduro esté fuera #30Sep

- Publicidad -

La cantautora mexicana Ana Gabriel, fue sorprendida en Argentina durante una presentación, por una gran fanaticada venezolana que acudió al concierto en el que la intérprete de “Quién como tú”, logró un lleno total.

Durante el show, la cantante saludó a personas de diferentes países que se encontraban en el recinto y al mencionar el nombre de “Venezuela”, la ovación fue inmensa, por lo que Ana Gabriel hizo varias reverencias y habló sobre cantar en el país.

Ana recordó la última vez que visitó Venezuela y reiteró la razón por la cual no ha regresado: la situación política, reseñó El Nacional.

“En 2013 presentí y lo dije públicamente que era la última vez que yo iba a ir a ese hermoso país y así ha sido. Yo desde 2013 no he vuelto y no voy a volver hasta que no esté fuera”, dijo Ana Gabriel en referencia al régimen de Nicolás Maduro.

El pasado mes, fue anunciado un concierto de la intérprete en el país, mismo que Ana Gabriel desmintió en redes sociales. Cabe recordar que la cantante se encuentra actualmente en el desarrollo de su gira “Por amor a ustedes”, la cual lleva por distintos países del continente.

Ana Gabriel dice que no vendrá hasta que “Maduro se vaya”. 😂 pic.twitter.com/22sv4cVh4u — Michel Caballero Palma (@MichelCaballero) September 29, 2022