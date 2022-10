Andrés Caneca:»Si se hicieran elecciones mañana, nos encontraríamos que la mitad de los venezolanos no pueden votar» #4Oct

- Publicidad -

En su visita a Barquisimeto como parte de una gira nacional, el ex rector del Consejo Nacional Electoral, Andrés Caneca, sostuvo una reunión en la sede del Colegio de Ingenieros con dirigentes de la oposición a fin de discernir sobre diferentes aspectos relativos al venidero proceso para escoger al nuevo Presidente de Venezuela, y manifestó, entre otros, que si mañana hubiese elecciones, la mitad de los venezolanos no podrían votar… «El país tiene que pelear sus derechos electorales«.

Al respecto, manifestó que el Registro Electoral Permanente está prácticamente cerrado en Venezuela. Sólo hay 23 oficinas en todo el país ubicadas en las capitales de los estados y de un padrón electoral de 20000000 de personas, 4000000 están en el exterior impedidos de votar, indicó.

«Tenemos además 3000000 de nuevos votantes que no se han podido inscribir porque el Registro Electoral está cerrado y otras 2000000 de personas que se han mudado y tienen que actualizar sus datos ante el CNE y cuando se suman estas cifras, nos encontramos con que la mitad de los venezolanos estarían impedidos de votar aunque quisieran hacerlo», apuntó Caneca.

El derecho que tenemos -continuó- de tener a disposición un registro electoral permanente donde todos se puedan inscribir y actualizar los datos, hay que pelearlo. «Este Gobierno no da ningún derecho gratis y no atiende ningún derecho que no se le exija con fuerza, pero por la vía pacífica y constitucional«.

A manera de ejemplo, Caneca citó el reciente caso de los educadores «quienes si no es porque se van a la calle, les quitan las vacaciones y así como ellos pelearon su derecho de recibir su bono vacacional, el país tiene que pelear sus derechos electorales, el primero de los cuales es habilitarse para votar».

Caneca manifestó que necesario es que los partidos de la oposición venezolana tienen la obligación de iniciar cuanto antes un movimiento para la inscripción de los nuevos votantes, así como para localizar a los que se han trasladado.

«Todos tenemos la obligación de exigir que se le permita votar a los 4000000 de venezolanos que están en el exterior, ese es un proceso difícil, pero nosotros, un grupo de ex funcionarios del Consejo Nacional Electoral, introdujimos ante el CNE un proyecto de reglamento para facilitar el voto de quienes se encuentran en el exterior«, agregó.

Explicó, que eso de que para votar en el exterior hay que tener una residencia formal otorgada por el país receptor es un exabrupto. «El derecho de un venezolano no puede depender de la voluntad de un gobierno distinto al de Venezuela«, señaló.

En todo caso, reiteró la necesidad de movilizar a la población para que se ponga al día en lo que tiene que ver con los recaudos y la situación de cada quien para poder ejercer el derecho al voto, ya que esta es la herramienta que permitirá salir, de manera democrática, del actual régimen de gobierno.