EEUU apoya «firmemente» el nuevo enfoque de Petro sobre el narcotráfico #4Oct

El secretario de Estado de EEUU, Antony Blinken, anunció este lunes 3 de octubre que su país apoya «firmemente» el enfoque integral para frenar el narcotráfico planteado por el presidente colombiano, Gustavo Petro.

«Tenemos muchos puntos en común en prácticamente todos los problemas que tenemos que abordar. En el combate de las drogas, por ejemplo, apoyamos firmemente el enfoque integral de la Administración» de Petro, dijo Blinken en una rueda de prensa con el mandatario colombiano en la Casa de Nariño, sede presidencial.

Al respecto, Petro destacó que durante el encuentro bilateral «hablamos del narcotráfico, pero bajo una óptica más flexible. Tenemos una reforma agraria que habla de la tierra fértil para los campesinos y una titulación de siete millones de hectáreas, que si se desarrolla sería una barrera contra la producción de drogas”.

El encuentro se realizó en el marco de los 200 años de relaciones diplomáticas entre Colombia y Estados Unidos, con el objetivo de fortalecer la relación entre ambos países.

Además de Petro, en la reunión estuvieron presentes la vicepresidenta colombiana Francia Márquez y el canciller Álvaro Leyva.

La delegación norteamericana estuvo integrada por Todd Robinson, Subsecretario de Estado de la Sección de Asuntos Antinarcóticos y Aplicación de la Ley (INL, por su sigla en inglés); Brian Nichols, Subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental y Juan González, Director para el Hemisferio Occidental del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca.

Otro de los puntos clave abordados por el presidente neogranadino y por Blinken fue la política migratoria y la extradición, un tema clave en las relaciones entre Colombia y Estados Unidos. Al respecto, el secretario de Estado dijo que continuarán con ello: “vamos a seguir trabajando sobre la extradición y procurando castigar los que incumplan nuestra ley”, dijo.

Por su parte, el presidente Gustavo Petro también indicó que de hacer cambios en la política de extradición, se hará por vía legislativa.

Explicó que la estrategia que quiere aplicar Colombia es que narcotraficante que se acoja a la justicia sobre garantías de no repetición, de verdad y de reparación no será extraditado a la justicia de Estados Unidos

“¿Qué pasa si una persona de estas bandas ya solicitadas en extradición hace parte de un proceso de paz en Colombia?, caso que pasó en las FARC, lo que yo he propuesto es que integrante de esta cadena que decida acogerse a la justicia y de garantías de no repetición, no se extradite, pero depende de una ley, no de un gobierno que va a pasar (o cambiar)”, sostuvo Petro.