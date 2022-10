Nerio Naranjo: «Deficientes servicios públicos y crisis económica generan pesimismo en zonas rurales» #6Oct

- Publicidad -

El coordinador regional de la Red Agroalimentaria de Venezuela, ingeniero Nerio Naranjo, informó que recientemente se realizó un estudio en el 90% de las zonas rurales del país y del mismo se desprendieron varios tópicos que incluyen el pesimismo de quienes viven en esos sectores ante deficiencias como la precaria calidad de los servicios públicos, entre otros.

Señaló el ingeniero Naranjo que para la compilación de datos se acudió a encuestas y entrevistas con representantes de las zonas rurales tales como cronistas parroquiales, productores, comerciantes y empresarios que hacen vida en lejanos poblados, quienes aportaron valiosa información para la elaboración del informe.

- Publicidad -

De este sondeo se conoció en primer término que la crisis socioeconómica de las poblaciones vinculadas a la agricultura aún se mantiene con sus consecuentes efectos. Al mismo tiempo se conoció que el 55% de los consultados en las zonas rurales perciben que la situación del país ha empeorado en los últimos meses, mientras que un 2% cree lo contrario.

«Cuando no hay confianza la economía se desacelera«, apuntó el ingeniero Naranjo al tiempo que expresó que eso debe llamar la atención de los diferentes sectores, tanto públicos como privados a fin de concertar salidas viables a los problemas que se presenten.

Una de las situaciones que más llama la atención es la realidad alimentaria de las zonas rurales, donde los ingresos apenas si alcanzan para cubrir el costo de algunos alimentos básicos, mientras que otros como las proteínas no se pueden adquirir, o por lo menos las carnes de res y cerdo, lo cual se complementa con huevos y embutidos como la mortadela que son más fáciles de adquirir.

- Publicidad -

Los servicios también han desmejorado, señaló el ingeniero Naranjo quien en este sentido acotó que sólo se ha visto mejora en la distribución de gas doméstico en las zonas rurales, así como en la entrega de las bolsas de alimentos CLAP y en el pago de los llamados Bonos de la Patria.

Pero los servicos básicos, entiéndase suministro de energía eléctrica, agua potable y las telecomunicaciones sigue siendo irregular en las zonas rurales de Lara, Falcón y Yaracuy y ello constribuye a desmejorar la calidad de vida de sus pobladores.

Igual deterioro registran los sectores salud y educación. El mal estado de los planteles y la falta de personal docente en las zonas rurales afecta a los pobladores. Igual caso ocurre con los centros médico asistenciales de las zonas más apartadas, donde en muchos casos no hay insumos para tratar emergencias.

Ante este y otros temas, manifestó el ingeniero Naranjo que el único camino es la solidaridad y el consenso. «En el campo si no se mejora la producción de alimentos no se va a salir adelante, se necesita del concurso de todos, del sector público y privado», indicó el ingeniero Nerio Naranjo a la vez que manifestó que no se trata de politizar una situación, sino de buscar salidas a los problemas a través de su estudio y publicación.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí