RETACITOS #9Oct

Definitivamente el Cocosette tiene convertida a la Alcaldía en un arroz con mango, en la que nadie sabe cuáles son las políticas de recaudación y cobranzas de las tasas impositivas, por el exceso de opacidad que existe. Recordamos que hace un tiempo anunció públicamente una rebaja del 80% en las tarifas de las tarifas del aseo urbano, lo cual parece que luego ha dejado sin efecto. Pero ahora dentro de las políticas de cobranzas del SEMAT, si un contribuyente declara en un mes un monto de pago menor al anterior, entonces les envían una “notificación” amenazándolos con un proceso de fiscalización, con lo cual pone en entredicho el principio de la buena fe de las declaraciones de impuesto establecidos en el Código Orgánico Tributario, en función de los ciclos económicos de las empresas, amenazas de fiscalización que inequívocamente conducen a sanciones, por la predisposición del funcionario. No es pareciera existir ninguna acta de conformidad a un contribuyente que haya declarado ingresos menores intermensuales, estando claro el mensaje: “o me pagas más, o te atienes a las consecuencias”, a esto en cualquier administración se le llama amenaza, acto expoliatorio, por no calificarla como una vulgar extorsión. Lo que causa mayor inquietud en la empresa privada es que la posición irreversible adoptada por el burgomaestre, quien al parecer considera que los contribuyentes son sus enemigos hay que desangrarlos a como dé lugar, sin darse cuenta que está matando la gallinita de los huevos de oro, sin que nadie le abra los ojos y le exponga que está equivocado.

Pero esto tiene otra lectura. En el caso de que el Contribuyente por temor a esa amenaza, en caso de declarar ingresos inferiores a los del mes pasado, ya hemos señalado que se obliga al crecimiento eterno de los ingresos, y decida declarar y pagar los tributos municipales por encima para evitar semejante represalia, estaría confesando ante el SENIAT, que está ocultando ingresos, ya que las declaraciones ante estos dos entes no coincidirían, por lo tanto se exponen al delito de defraudación fiscal, demostrable mediante al menos tres documentos de fe pública: Declaración del SEMAT, Declaración de IVA y Anticipo de ISLR, las dos últimas ante el SENIAT, cada mes que ceda en la exigencia inaudita del ente municipal. Algo que es realmente grave y que deja en evidencia que solo le importa al Municipio satisfacer su voracidad fiscal. Pero este cuento no termina allí, porque ahora la empresa recolectora al parecer ha iniciado nuevamente demandas contra empresas del municipio, exhibiendo “facturas” pendientes de pago. Se olvidan que de acuerdo con el CPC , para que una factura sea viable de ser admisible como prueba, debe ser aceptada por el deudor. Vemos entonces como la empresa se subroga el derecho de decir que el contenido de las mismas (que reflejan un monto creciente mensual, en absoluto desconocimiento del demandado) son más que suficientes para que le otorguen medida de embargo. El tal el abuso, que ponen a cualquiera a adeudar sumas caprichosas, exorbitantes e inexistentes, usando para este fin el sistema judicial, y obtener beneficios ilícitos mediante esta práctica de terrorismo judicial. La verdad que no hay derecho.

Tremendo templón de orejas el que le echó el jefecito de salud al personal que labora en el sector en Lara, una vez que los engolosinó y les dijo que habían comenzado a pagar los aguinaldos para el personal médico, administrativo y personal de enfermería, luego dijo que quería recordarles dos cosas: “Una lo que antes les dije, el tema de la vacunación, de la revisión de los estantes, la actividad con motivo del Día del Médico Integral y olvidé algo sumamente importante, dos puntos particularmente, el primero, para el 15 de este mes todos los consultorios médicos de cada CID deben tener actualizados los análisis de situación de salud, ya basta de estarle permitiendo la anarquía a esos médicos que ustedes mismos son responsables al permitirles que trabajen como les da la gana, aquí nadie está haciendo favores, y quiero dejar esto bien claro, y que lo sepa todo el colectivo de médicos, porque sé que así como hay un grupo de compañeros que aplaudo , felicito, reconozco, aprecio y admiro, que cumplen a diario en sus consultorios con sus tareas establecidas, hay un grupo grande que se les permite que no hagan nada, se les sigue permitiendo que hagan lo que les da la gana, que siembren la anarquía, que no trabajen, que no hagan terreno, que no hagan análisis de situación de salud, que no dispensaricen, que no tengan historias al día, que no capten gestantes, que no capten partos, que no capten recién nacidos, que no hacen como la gana el trabajo, sino como les va saliendo, eso se acabó. Para el día 15 de octubre, ustedes deben tener los análisis de situación de salud en la mano, de cada uno de los Consultorios Médicos Populares y el medico que este liderando dos consultorios tiene que tener los dos análisis de situación e salud, así de sencillo, aquí no hay favores, aquí todo el mundo cobra, un horario de 8 horas de lunes a viernes de consultorio y tiene que cumplirlo, las guardias es un adicional si el médico así lo decide o no y el médico que no lo entregue para el 15, activamos el Comité de Ética, Recursos Humanos y Consultoría y le hacemos un procedimiento administrativo y lo sancionamos, pero no vamos a seguir permitiendo que hagan lo que les da la gana a la gente, no lo vamos a seguir permitiendo”.

Pero también los Directores recibieron lo suyo cuando el jefecito les dijo: “tienen que dejar de ser cómplices de estas situaciones, de justificar a los médicos, la productividad de los consultorios tiene que ser óptima, “que vaina es esa médicos entregando estadísticas de 10, 13 12 de 15, de 30 y de 50 pacientes en una semana o no entregando estadísticas y nada les ocurre” (Sic). Aquí todo el mundo sabe que como mínimo debe visitar un número de 15 a 20 viviendas diarias en terreno, que vean que estar insertos en la docencia, que además les genera un pago extra, no será mucho, pero eso es parte de nuestra competencia, tienen que estar al día en toda la documentación, en los protocolos, en las historias, en la dispensarización, en los análisis de situación de salud, que ya esto debería ser una actualización , pero aquí todo el mundo se olvidó de cumplir con la norma , y no vamos a permitir a quedar mal a nivel estadal, porque ustedes permitan que los médicos en los consultorios hagan lo que les da la gana , y no vamos a seguir permitiendo que se nos siga muriendo la gente, que se siga desasistiendo a la gente, que se siga maltratando a la gente por parte de un grupo de compañeros, porque siempre creen que están haciendo favores, aquí el que no se sienta a gusto que renuncie , pero aquí no se va a seguir permitiendo el caos y la anarquía, y ustedes mano dura, porque también vamos a comenzar a tomar en cuenta eso, ya está bueno de sean cómplices de compañeros sigan haciendo lo que les da la gana. ¿Y cómo hago? Sanciónenlo, denos nombres y apellidos para citarlos y sancionarlos Buenas tardes”. Lo que nos llama la atención, es que no haya habido alguien que se haya levantado y le haya dicho, que él es el primero que no cumple con sus funciones desde el cargo que le ha sido asignado, así que estimamos que no tiene moral como estar reclamándole a los demás que cumplan, cuando tu no has estado haciendo bien tu trabajo desde que te pusieron al frente del cargo.

Definitivamente no tiene suerte el municipio Palavecino, con las personas que ha elegido, para ponerlas al frente de la Alcaldía, porque son muchas las ofertas que hacen cuando andan en campaña por los barros y urbanizaciones buscando los votos, pero luego que reciben el favor del soberano, el poder los llena de soberbia, de egolatría, se creen que van a durar en los cargos toda la vida y cuando ven a la gente del pueblo, a la que tanto le ofrecieron, la reacción automática, es si te he visto no me acuerdo. Esta entrada viene a colación, porque no hay una semana en la que no hayamos recibido decenas de denuncias sobre los huecos en las calles, en relación con los montones de basura en cualquiera de las esquinas del municipio, que se convierten en criaderos de cucarachas, zancudos, chiripas, ratas y ratones. En esta oportunidad se trata de un vecino, muy conocido por cierto, por su condición de luchador social y de hombre público, quien denuncia que en la avenida principal de la Rómulo Gallegos se levantó la tapa de una cloaca, la situación ya tiene más de un mes y los vecinos lo han reportado a las instancias competente, pero como estas dependencias no se caracterizan precisamente por su eficiencia y respuesta inmediata, el problema persiste. El sitio exacto es: avenida principal de Agua Viva, Urb, Rómulo Gallegos a 200 metros de la redoma de Agua Viva hacia la Chucho Briceño. Confiamos en que atiendan el reclamo de los vecinos, ya que simplemente nos hemos convertido en sus voceros, pero pueden tener la plena seguridad, sino hay una respuesta positiva en un plazo prudencial, estarán saliendo todas las semanas en esta sección hasta solucionen el problema, porque no es un favor para la comunidad, sino que es un deber con el cual están obligados a cumplir como funcionarios electos por la voluntad popular, así que guerra avisada no mata soldado y si lo mata es por descuidado. El Ing. Manuel Cols Briceño es un testigo de excepción quien todas las semanas coloca en las redes, alguno de los cientos de problemas del municipio, también pidiendo soluciones.

Aseguran los usuarios que con frecuencia visitan las instalaciones de la Alcaldía de la tierra del Morere, que al parecer no todas las dependencia, departamentos o divisiones que componen la estructura administrativa, reciben el mismo tratamiento en cuanto a las asignaciones por parte del burgomaestre, colocando como ejemplo el caso de Catastro, que es uno de los centros operativos más importantes de cualquier alcaldía de cualquier parte del país, por cuanto es la que se ocupa del control y administración de los terrenos ejidos del municipios; de otorgar la permisería cuando algún contribuyente va a levantar una vivienda o edificio; verificar si las construcciones cumplen con las normativas urbanísticas; pero además es un departamento que es muy buen generador de tributos, pero lamentablemente, de acuerdo con las gráficas que enviaron a nuestra mesa de redacción, el sitio parece estar siendo utilizado como un cuarto para guardar peroles viejos, que ya están en desuso y eso por supuesto nos causó mucho “ruido” porque definitivamente una Alcaldía donde no esté funcionando Catastro, algo muy extraño viene ocurriendo, por lo que nos gustaría escuchar cuales son las razones del burgomaestre de Torres, para tener convertido uno de los principales departamentos, convertido un cuarto de trastes viejos.

Se comenta que la ONAPRE envió los recursos para el pago del personal del CMI de la primera quincena de septiembre y el Cocosette dispuso de esos reales para pagarle a los artistas de las ferias…y, pagaron después de terminado el templete. Por otro lado, comentan que recientemente se filtró una conversación de la jefecita de RRHH con el jefecito Ramos, donde se comentaba que fue aprobado un crédito especial para el pago de un bono a todo el personal del Concejo. Sin embargo, al parecer en RRHH tomaron la decisión de darle el bono solo a algunos, bajo la excusa de que los demás ni siquiera van a trabajar. Lo que NO dicen es que, en desde RRHH pasaron con lista en mano, recomendándo NO asistir todos los días…seguidamente, sugerían asistir DOS días a la semana. Como hemos venido advirtiendo que allí dizque tienen un entramado de corrupción con ciertos empleados preferenciales y en sitios claves. El caso de Prensa es patetito, se dice que la coordinadora cobra MIL BOLÍVARES (Bs.1000,oo) y el jefe de los colectivos del Cocosette, el doble más bonos. Por otra parte, el jefecito pretende ir por su tercer período al frente del CMI, aún cuando tras bastidores se comenta que ya el Cocosette le tiene ojeriza. Lo único cierto es que, esa forma de imponer a los presidentes del concejo municipal, ignorando que son los mismos ediles quienes tienen esos poderes; sumado a los desastres que aún persisten de la gestión de Misbira, hacen concluir que el municipio Iribarren ya no es bastión ni fortaleza del PSUV ni tampoco del clan de los reyes. Así que si el chamo se despertó con el sueño de ser gobernador, es mejor que se vuelva a acostar.

Muy serias y contundentes las denuncias en contra del burgomaestre de Urdaneta, a quien acusan de presunto maltrato y del delito de violencia de género contra el personal y sus funcionarios, ya que según su criterio, el cargo y jerarquía, le da el derecho de agredir verbal y emocionalmente a las funcionarias que trabajan en esta instancia de poder municipal. Agregan, que esta conducta al parecer también se extiende a los ciudadanos, creándose un ambiente de terror a su alrededor, aun cuando existen normas que protegen a los ciudadanos que graben con sus teléfonos los abusos de los funcionarios, denuncias que serán tratadas de manera confidencial, no se atreven porque le tienen miedo, ya que dizque desde un programa radial, los amenaza y de este manera ha coartado de una manera significativa el ejercicio del derecho de los ciudadanos, situación que debe ser atendida por el Defensor del Pueblo, por el Ministerio Público de manera prioritaria. Asimismo, hay que revisar muchas supuestas anormalidades, que al parecer han continuado desde la administración del ladino burgomaestre, por lo que son muchas las personas que se preguntan, porque no se han desempolvado las denuncias contra “chiquitin” en la oficina de transporte, de tal manera que dicen los denunciantes que la corrupción impera en el municipio, la impunidad, la total complicidad, la anarquía son las características por las que se destaca el municipio Urdaneta. La gente espera ver, quién se atreve a ponerle el cascabel al gato.

Luego que trascendiera a los medios, la estampida de funcionarios que se ha registrado en los últimos meses en el CICPC, versión que se viralizó y que hasta estos momentos, no ha salido en los medios un comunicado, una declaración del jefe de la organización, haciendo un desmentido, esto pudiera interpretarse como que algo está pasando en la institución y que reclama acciones urgentes e inmediatas, por cuanto pudiera convertirse en la punta del iceberg, dando pie para que otras instituciones sigan el ejemplo que Caracas dio. Recordamos el caso, porque han estado circulando rumores que comienzan a tomar fuerza, que indican que otras dependencia del sector público, como es el caso del Ministerio Público, existe en estos momentos un gran malestar, por las mismas razones que en el cuerpo policial, bajos salarios, condiciones laborales poco satisfactorias, funcionarios que cobran quincenalmente 130 bolívares, con más de 20 años de servicios, los servicios sociales no existen, pero lo que parece estar causando mayor escozor es que al parecer existen evidencias contundentes que revela que a los funcionarios que laboran en el TSJ, en cargos similares, tienen salarios que quintuplican o sextuplican los que pagan en la Fiscalía; por supuesto este trato discriminatorio al parecer también se está aplicando en otras áreas, ya que al parecer aseguran dizque los funcionarios que laboran en algunos de los cuerpos represivos del gobierno y que tienen sueldos que oscilan entre 500 y 800 dólares, versiones que se han convertido en las principales razones de un malestar que puede convertirse en una “estampida” en cualquier momento y cuando menos lo estén esperando, como ocurrió con el CICPC.

El pasado domingo el partido «Acción Democrática En Resistencia» cerró su programa aniversario con la tradicional «Romería Blanca». Dicho Comité fué presidido por la Profesora Débora Velásquez y un nutrido grupo de damas de dicha organización política. Hay que ser objetivo y reconocer el buen ambiente que se respiró en la misma, con una nutrida presencia de dirigentes, activistas y militantes venidos de los diferentes municipios del estado. Abundó buena y variada comida, talento musical en vivo, bebidas y tortas para los adultos y atracciones de brinca brinca para los infantiles Muy activa se vió la BellaSoo en plan de anfitriona atendiendo en cada kiosko a los presentes incluyendo a representantes de la plataforma unitaria lo que permitió que El Inefable estuviese, como dirían las abuelas, muy bien portado. De acuerdo al dato referencial del «Inquieto Anacobero», además de los miembros del CES, los CEM y de los CEP que pusieron gran empeño en la actividad, estuvieron entre otros, dirigentes de varias organizaciones. Una de las más reconocidas fue la del Alcalde de Torres Javier Oropeza la cual fue aclamada; dirigentes como Macario González, Julio Marín, Daniel Orellana, Ramón Vargas, Guillermo Palacios, Yuyita de Chiossone, Jorge E. Ramírez, Juan Tirado, Armando Prado, Luis Gerardo Oropeza, José Ricardo Medina, los Ex Secretarios Generales de AD Elkin Arcila, Gonzalo Arévalo, Miguel Parra Reinoso, Filis Peña. También hizo acto de presencia el Diputado Nacional Willian Dávila Barrios. De los municipios Gustavo Guzmán, Manuel Díaz, Cheo Pineda, Teolinda Meléndez, Blanca Medina, Carmen Campos, Élita Rodríguez, Otoniel Escalona, Jhonny Torrealba, Libia Dugarte, y el sereno Ananías Peraza entre otros.

Resulta que ahora ya no es solo la Comisión de Inquisición de telecomunicaciones, la que se ocupa de hacerle la vida cuadritos, a los radiodifusores, sino que se supuestamente se ha unido al equipo, el titular del ministerio de Comunicación e Información, quien es el que gira las instrucciones para que la Comisión Inquisidora ordene a las radioemisoras del país, como deben organizar sus parrilla de programación, que tipo de música colocar y pare usted de contar. Es así como hemos visto que el ministro, con motivo del adelanto de las navidades, por parte del inquilino temporal del Palacio de Misia Jacinta, ha solicitado a la Inquisidora, que remita a todas las radioemisoras del país, las siguientes tres gaitas: una con el título “Gracias a Dios tenemos un presidente”, una segunda, “llegó la Navidad” y la tercera, “Se adelantó la Navidad”, instrucciones que llegaron a las diferentes radioemisoras el pasado domingo 2 de octubre. Lo cierto es que nunca antes en la historia de la radiodifusión venezolana, la persecución y el acoso había sido tan extremadamente exagerado, siendo tanto el abuso que por instrucciones de la inquisidora comisión se dispone del tiempo de las radioemisoras, en los mejores horarios, gobernadores y alcaldes hacen programas y realizan ruedas de prensa periódicas, que hay que radiar obligatoriamente y aquel que no lo haga, le cierran la emisora y le roban los equipos. Para colmo todo esto ha venido ocurriendo en una etapa muy poco feliz para la actual directiva de Camradio, organización que como ya lo hemos señalado en varias oportunidades, con sus actuaciones a veces parece que forma parte del gobierno revolucionario.

CORTICOS

Concluyendo y prometiendo en el final de sus notas respecto a la «AD En Resistencia» el inquieto profesor tratará de realizar una especie de sumario que involucra a cuatro damas de dicha organización, en diferentes actos que riñen con las normas penales. Desde falsos positivos, simulación de hecho punible, estafa, difamación y demás hierbas aromáticas. Todo el material será consignado a la Comisión de Ética del Partido. Estaremos atentos de dichas diligencias. Promete ponerse interesante el tema. Así que ya finalizado el evento aniversario, a ponerse a tono con el trabajo del activismo diario. Seguiremos…

De acuerdo a la gran cantidad de comentarios vistos por las RRSS, respecto al tema de las renuncias masivas en el seno de los cuerpos de seguridad, bajo el argumento de los bajos sueldos de los funcionarios, al parecer se podría poner en estos días el ambiente complicado a decir del veterano policía y criminólogo Víctor Salmerón Ortega. El tema planteado por ahora no lleva el sello oficial del país. Según dicho personaje, en los próximos días veremos agua correr y bastante, asegurando que están preparados al bate los muchachones del MP, donde se espera que se produzca una estampida en cualquier momento. Amanecerá y veremos…

Lo cortés no quita lo valiente. La verdad que dio pena ajena, a los asistentes a un conversatorio promovido por la Plataforma Unitaria Palavecino, con motivo del centenario del natalicio de Carlos Andrés Pérez, a quien hay que reconocer fue uno de los políticos más importantes en la Venezuela del siglo XX, y que por ese acuerdo UNT tomó la iniciativa de hacer el mismo en su sede en Cabudare, el cual tuvo muy buena asistencia, pero lamentablemente fue por parte de dirigentes de otros partidos, pero fue un verdadero irrespeto a este reconocido líder adeco, que la dirigencia de los adecos de Palavecino brillara por su ausencia, asistió a ese evento de gran trascendencia tratarse de un gran líder de la tolda blanca de todos los tiempos. Nos gustaría conocer la opinión de Yuyita de Chiosonne, quien es la coordinadora de las actividades por los 100CAP.

A propósito, las personas que transitan por el lugar, aseguran que en total y absoluto estado de abandono se encuentran las vías de circulación en la zona que siempre se ha conocido durante toda la vida como » El Manteco», una zona comercial por excelencia, que conocimos a fondo, porque nuestro padre tenía un puesto de venta de verduras dentro del Mercado y de cuando en ves nos invitaba a conocer el dinamismo de este tipo de actividad. Arreglar eso no motiva porque implica trabajo, es inversión social, pareciera que para el Cocosette y su entorno, deja mejores resultados el » pan y circo», por eso la inmensa cantidad de dinero gastado en las ferias pasadas, que por cierto aún se está esperando que den a conocer los “numeritos”, que hasta estos momentos, se desconocen.

El viernes 7 de octubre, se cumplieron los primeros seis meses de la siembra del conocido hombre de la radio y la Televisión, Víctor Torrealba Leal, a quien el pueblo larense recuerda con mucha admiración y respeto; sin embargo, afirman que gente de su entorno más cercano, siguen con sus actuaciones de mala fe, haciéndole la vida cuadritos a la gente que él amó y que fue la que estuvo a su lado en todo momento, ya han transcurrido seis meses, su figura sigue siendo irremplazable, por lo que estimamos que ya es hora de que lo dejen descansar en paz, que lo sigan recordando por las cosas buenas que hizo.

Sería interesante averiguar si ya los muchachones de Corpoelec hicieron la instalación del transformador que se quemó en Residencias Roca Dura, ubicado en el Parcelamiento La Lagunita. Tenemos información de que el presidente de la Corporación había prometido la solución del problema, instalando el transformador y retornándoles el servicio, pero como sabemos que la empresa, además de ineficiente, algunos de sus directivos son unos grandes embusteros, por eso estamos tratando de verificar si ya cumplieron con su trabajo.

JBS

