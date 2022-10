VIDEO “Hija sácame, ayudame, ayudame”, fueron las palabras de una de las madres desaparecidas en Las Tejerias #10Oct

- Publicidad -

Al menos 25 personas han sido confirmadas como fallecidas por las autoridades, mientras que otras 52 permanecen desaparecidas, entre ellas la madre de Natali con quien perdió contacto el sábado por la noche, momento en la Quebrada los Patos en la zona de Las Tejerías, estado Aragua, sufrió un deslave por las fuertes lluvias.

En un video compartido por la periodista Gabriela Gonzalez a través de sus redes sociales, Natali, quien vive en la zona, habla sobre cómo su madre solo alcanzó a decirle que el agua estaba entrando a la casa, mientras esperaba que la ayudaran montada en la cocina.

“No vi la hora, la últimas vez que me llamó me dijo hija me estoy ahogando, se nos metió el agua, hija sácame, ayudame, ayudame, me dijo estoy en la cocina montada y de ahí no supe más nada”, comentó la hija de una de las personas desaparecidas a Gonzalez.

De acuerdo al vicepresidente sectorial para la Seguridad Ciudadana y la Paz del régimen, Remigio Ceballos, al menos 25 personas han sido confirmadas como fallecidas y 52 desaparecidas hasta la noche de este domingo 9 de octubre debido al deslave en Las Tejerías, estado Aragua.

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí