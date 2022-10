Freddy Superlano: Ojalá Maduro no rehúya a su candidatura #10Oct

- Publicidad -

Nicolás Maduro es el mejor valorado a lo interno, independientemente de que algunos actores del régimen se están asomando como Diosdado Cabello y Rafael Lacava.

Pero otros comienzan a colocar los ojitos de Chávez sobre su imagen en señal de que definitivamente será el candidato para las elecciones del 2024. Por cierto, también será “el mejor para nosotros porque representa la estafa, la mentira, el engaño, y se ha hecho merecedor de una paliza electoral como estamos en capacidad de lograrlo siempre y cuando consolidemos la más amplia unidad de la nación”.

Ojalá no rehúya a su candidatura.

La expresión pertenece al Diputado, ingeniero Freddy Francisco Superlano Salinas, docente y coordinador político nacional de Voluntad Popular.

En todo caso, subraya, para la oposición resulta indiferente el candidato que seleccionen porque todos representan lo mismo.

¿Entonces es halagador para la oposición que Maduro sea el candidato?

Si lo es, por las razones ya expuestas.

Superlano vino a Barquisimeto cumpliendo una gira nacional donde se reunió con la plataforma unitaria encaminada hacia lo que debe ser un proceso de elección, dónde asomó a Juan Guaidó como una referencia a las elecciones primarias y ratificó a Leopoldo como el líder fundamental del partido.

En reunión sostenida durante la tarde del jueves estuvieron representantes de partidos políticos que forman parte o no de la plataforma unitaria constituido por las 10 organizaciones que la integran, en la cual también estuvieron en calidad de invitadas Fuerza Vecinal representada por María Alejandra Rivero, y Futuro partido liderado por Henry Falcón, en la persona de su coordinador regional, Álvaro Mogollón.

Sabiendo que Juan Guaidó sería uno de los más fuertes candidatos, ¿cómo se va a manejar el tema de su inhabilitación y con qué argumento van a llamar a votar si el Consejo Nacional Electoral (CNE) no ha mostrado ningún cambio para mejores condiciones electorales?

Exigiendoles, porque si no lo han hecho, tenemos que presionar para que las inhabilitaciones que son inconstitucionales no se materialicen.

Señaló que en Venezuela hoy en día cualquiera puede estar inhabilitado poniendo como ejemplo el caso de su esposa Aurora de Superlano, quien jamás tuvo cargo de elección popular o ejecutiva, y fue invalidada cuando fue postulada para sustituirme en la repetición de elecciones en Barinas para las cuales ya me habían inhabilitado luego de la victoria que había obtenido el 2N.

Expresó que muchos de los que hoy en día no están inhabilitados siguen siendo seguramente el objetivo más fácil o latente de la dictadura para eso, en caso de que tengan supuestamente opción.

Aseguró que no va a ser la unidad la que niegue el derecho a cualquier actor político en Venezuela de participar en unas elecciones primarias. Eso va a ser una decisión del elector, pero no de la plataforma.

Dijo que dentro de sus reglamentos se está discutiendo qué hacer si cualquier persona inhabilitada gana la elección y el gobierno no la acepta como tal.

¿Cómo en su caso?

Fue distinto. Como ya expliqué, obtuve la elección a la gobernación de Barinas y me inhabilitaron después. En el caso de una primaria es lo que sería antes para los adecos u otro partido una elección interna.

En el supuesto de que un candidato gane y el CNE no le permita inscribirse porque mantiene su condición de inhabilitado, por más institucional que esto sea, tenemos opciones para tomar decisiones, señaló.

¿Cómo se puede replicar en las próximas elecciones presidenciales la estrategia que ustedes realizaron en Barinas la cual les dio el triunfo en la gobernación a pesar de toda la maquinaria de la dictadura en su contra?

Nosotros desde Barinas venimos construyendo la unidad. Es algo que se decretó el 21 de noviembre con mi triunfo porque no solamente tuvimos como adversario al chavismo sino el simbolismo de Argenis Chávez, hermano de Hugo Chávez.

“Para repetir la maniobra, la voluntad de cambio debe manifestarse y que nosotros la hagamos respetar, porque se dice fácil hoy, pero fueron varios días de presión gubernamental, de amenazas constantes, varios días de circunstancias que obligaban a tomar decisiones de momento, y nosotros gracias a Dios tuvimos la capacidad de hacerlo para lograr lo que la gente quería”.

El dirigente nacional de Primero Justicia, Carlos Ocariz hizo en Barquisimeto un llamado a la Plataforma Unitaria para que “se pongan las pilas” porque están dormidos y se debe tener el reglamento y fecha de las primarias en la calle, y que la gente no cree en la política por los errores que ha cometido la oposición.

¿Está de acuerdo con eso?

Más allá de cometer errores no es solamente reconocerlos sino rectificarlos. Voluntad Popular forma parte de la Plataforma y Primero Justicia también. Y cuando hacemos el llamado lo hacemos para todos.

“Yo creo que debemos darle la respuesta inmediata al clamor de los factores democráticos, a la ciudadanía que está a la expectativa de nosotros, por lo que nos hemos fijado como meta terminar el reglamento a más tardar el 15 de octubre. Ya son 56 artículos aproximadamente, sólo quedan 4 por discutirse que lo haremos en los próximos días porque no son elementos meramente políticos sino técnicos y estamos en medio de esa discusión”.

Freddy Superlano estima que además de tener el reglamento listo, también la CNP terminaría su proceso de postulación para el 15 de octubre. Será este ente quien anuncie la fecha de las primarias.

¿Por qué se han tardado?

Esperábamos por la reanudación de las conversaciones en México y sus resultados.

¿Deben retomarse las negociaciones con el régimen de Nicolás Maduro en México?

Estoy de acuerdo que sea un proceso de negociación real porque los que hemos tenido desde que se dio en Venezuela aquella vez televisado que pasó por Dominicana, estuvo siempre plagado de mentiras porque buscaban ganar tiempo. Hoy en día hay una presión internacional, hay intereses económicos por parte de la dictadura, y seguramente esto los obliga a alcanzar un acuerdo como tal. Por cierto, el régimen nuevamente ha quedado mal ante la comunidad internacional. No es por culpa nuestra que no se le haya dado continuidad a esas negociaciones.

Freddy Superlano estuvo inmerso en un bochornoso incidente el 22 de febrero de 2019, en la víspera del frustrado ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela.

Se encontraba en la ciudad colombiana de Cúcuta para apoyar el ingreso de ayuda humanitaria a Venezuela, cuando fue víctima de un presunto ataque con burundanga junto a su primo Carlos Salinas, quien falleció.

El legislador para ese entonces se recuperó tras ser hallado en el motel “Penélope” en grave estado de salud.

Jorge Rodríguez, entonces ministro de Comunicación de Maduro, publicó un video en el que presuntamente se aprecia a Superlano en compañía de 2 “prostitutas” que habrían robado al Diputado y a Salinas 250 mil dólares.

Independientemente que el tiempo ha pasado, salen además en los medios de comunicación, las tramas de corrupción que rodean los fondos destinados a la ayuda humanitaria en Colombia.

¿Salió usted liberado definitivamente de eso, y qué están haciendo para que esa matriz de opinión cambie?

Aquí la narrativa de la dictadura se impone por la capacidad mediática. La ONG que generó un concierto para recaudar fondos ha dicho, “creo que por 5 veces ya publicado, que jamás le dio dinero al gobierno interino. También los organizadores del concierto lo han manifestado”.

La ONG Transparencia Venezuela también emitió un dictamen en ese mismo sentido.

“Eso nunca pasó, eso siempre fue falso; en mi caso, nunca tuve nada que ver en esto. Nunca fui representante del gobierno interino, ni ante organización de derechos humanos, ni ante la ONU ni ante nada: “Lo que pasó conmigo fue un intento de asesinato. Hicieron ver que era otra circunstancia, por cierto, con damas del estado Lara quienes andaban con sus esposos en el concierto. Hicieron un video donde salí, y la dictadura salió diciendo que eran unas “prostitutas”.

Superlano estima que las señoras afectadas deberían denunciar esa circunstancia porque las han colocado al escarnio público. “Estaban sanamente como muchos venezolanos disfrutando de la función y yo nunca lo negué. En lo que nunca se han pronunciado fue en el intento de mi asesinato y en el crimen de mi primo. Eso nunca nadie lo dijo. Cuando la gente habla de esto trata de obviar el hecho real, por lo que la propia Fiscalía de Colombia calificó también como presunción de intento de asesinato”.

Aseguró que el caso se vendió de otra manera, “la dictadura lo trató de tergiversar y generó toda esa matriz de opinión, haciendo un asesinato moral de mi persona para que no les ganara las elecciones en Barinas”.

Todavía existen sospechas sobre que Superlano pudo haber recibido sobornos de Alex Saab.

Sobre el tema, el dirigente de Voluntad Popular asegura que con una copia y firmas montadas trataron de “aniquilar moralmente, realidad que no reflejan los medios”.

Aclara que sólo la gente de Armando.info, un sitio web venezolano de periodismo de investigación reseñó que “el Diputado Súper Lano introdujo ante Bulgaria, ante la fiscalía de Colombia, ante la Fiscalía del Sur de la Florida una solicitud de que si aparece algún documento hacia el ciudadano Alex Saab firmado por él, autoriza a que se someta a cualquier prueba grafo técnica”.

Añadió que “como no tenemos la capacidad de encadenar los medios de comunicación, como no tenemos la capacidad de tener algunos periodistas pagados más allá de las fronteras, eso no tenía la cobertura mediática que uno necesitaba”.

Estimó Superlano que con todo eso no pudieron acabar con su liderazgo en el Estado Barinas, que terminó influyendo una gran derrota política y moral al “madurismo” y al “chavismo” en el mismo epicentro del simbolismo más claro y real que tenían ellos de su proceso revolucionario en Venezuela.

