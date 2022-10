RETACITOS #16Oct

- Publicidad -

Con la arremetida del gobierno en contra de la planta televisora larense, Promar TV, la más importante de la región y de más larga trayectoria, con múltiples demostraciones y manifestaciones de su compromiso con la defensa de la democracia y de los principios instituciones, estamos nuevamente frente una agresión contra la libertad de expresión, que no tiene otro objetivo que tratar de cerrar otra ventana, de las pocas que ya quedan, para que el pueblo venezolano pueda expresar su sentir en tormo a lo que viene ocurriendo en el país. Lo más grave es que de inmediato se hicieron los correctivos necesarios, se dieron las explicaciones correspondientes, por cuanto todo el mundo sabe que errar es de humanos y que nadie en su sano juicio, sabiendo que estamos viviendo en un país en donde no existe el Estado de Derecho, que carece de la Independencia de los Poderes Públicos y su sistema de justicia está mediatizado, con un régimen autoritario que no tolera la disidencia. Pero lo peor de todo este cuesto, es que sea el sustituto de Carmelina, de quien dicen que está en “pico de zamuro” porque ni el PSUV regional ni en la capital de la República, están satisfechos con su gestión, haya sido el promotor de adelantar una investigación en contra de Promar, seguramente tratando de ganarse unos puntos con el inquilino temporal del Palacio de Misia Jacinta, y lograr que lo pongan en los listados de los próximos ascensos, ya que no existe ninguna otra razón que justifique esta reprochable actitud, con la cual se ha ganado el más contundente rechazo del pueblo larense, que seguramente pedirá, si hay alguna sanción contra el Canal de televisión regional, que lo declaren persona non grata en el estado Lara.

*****

- Publicidad -

Siguen las cosas de mal en peor en ente recaudador del estado Lara, en efecto, no mejoran nada las cosas, afirman que algunos de los funcionarios que permanecen en la institución, es porque algunos beneficios está percibiendo, ya que no es precisamente por el salario que les resulta insuficiente para atender sus necesidades más elementales como son alimentación y medicinas, ni que decir de alquiler de vivienda, pago de servicios básicos, giro del carro o alguna emergencia en un centro de salud privado. El último de los cuentos que circulan por los pasillos de la Torre, es el caso de uno de los jefecitos que en “un momento de locura” dizque se trasladó hasta la unidad de Cabudare, en Palavecinó y supuestamente todo se debe al ”botín”, ya que al parecer aseguran que al personaje cabudareño como que “le gusta comer solo”, le incomoda compartir y de allí que estuvieron a punto de caerse a “tropada limpia”, pleito del cual no solamente se enteraron los trabajadores de la institución, sino también los contribuyentes, resultando la situación tan bochornosa, que se dice que pudieran removerlos a ambos, pero lo cierto es que el daño está hecho, y después que el agua se derrama resulta cuesta arriba recogerla. Alguna de la gente seria y honesta que aún queda en esta institución, advierten que están preparando sus maletas y es muy probable que no retornen en enero, de manera que poco a poco se ha ido desmantelando el Instituto, los profesionales calificados que se han ido, los han estado sustituyendo con gente no preparada, que nada conoce de tributos, porque en su gran mayoría proceden al parecer, del programa “Mi Chamba Juvenil”, donde el único requisito que exigen es ser miembro del PSUV, luego te dan una escoba y te mandan a barrer las calles.

*****

Tremendo el palo cochinero que le dieron al régimen al defenestrarlo del Consejo de Derechos Humanos de la «ONU», el cual se encarga, entre otras cosas, de investigar supuestos abusos que han ocurrido en el país y violaciones de los derechos humanos de los venezolanos. El representante de la República había tenido el tupe de amenazar a los 46 miembros del Consejo, cuando advirtió: “Alertamos desde ya que Venezuela tomará las medidas políticas y diplomáticas pertinentes en el ámbito bilateral y multilateral frente a una eventual prolongación del mandato de este mecanismo injerencista”. Acceso a la Justicia señaló que “con estas poco diplomáticas palabras. el embajador venezolano ante el Consejo de Derechos Humanos de la Organización de Naciones Unidas (ONU), Héctor Constant, amenazó a los otros 46 del organismo con consecuencias en caso de que respaldaran la propuesta de extender por dos años más el mandato a la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos (MDH) sobre Venezuela. Sin embargo, la maniobra no funcionó. Por el contrario sirvió de estímulo para que los echaran, por cuanto con su trayectoria, nadie entendía como un país, violador por excelencia de los derechos de los ciudadanos, permanecía en esa instancia, lo que muchas veces fue calificado como una burla al resto de los países democráticos del mundo. Chile (144 votos) y (Costa Rica 134) fueron elegidos como nuevos integrantes de dicho Consejo al imponerse Venezuela que sacó 88 votos, que batallaba con ellos por una de las dos plazas vacantes para los países de Latinoamérica y el Caribe. No en vano, Numerosos grupos de defensa pidieron votar en contra de Venezuela, gracias al historial de represión por el gobierno de Nicolás Maduro del régimen. El Lous Charbonneau, director para Naciones Unidas de Human Rights Watch (HRW), aseguró que “la brutal arremetida contra opositores en Venezuela hace que el país no tenga credenciales para pertenecer al máximo órgano de DDHH”, toma tu tomate.

- Publicidad -

*****

Dos Fiscalías designó el Ministerio Público para investigar la tragedia ocurrida con el deslave en la población de Las Tejerías en el estado Aragua, cuyo último reporte hablaba de 50 personas fallecidas y más de 50 desaparecidos, entre ellos varios niños de una escuela, de manera que es mucho el trabajo que van a tener y no se debe dejar ningún cabo suelto, porque han comenzado a circular por las redes algunas versiones que generan preocupación. Se comenta por ejemplo, el caso de una mina de níquel cuyo cierre había sido ordenado por el Gobierno, debido a que ya no era rentable continuar extrayendo el mineral porque era muy costoso y no compensaba los gastos, además supuestamente estaba muy cercana a un dique de contención. Se lee por las redes que presuntamente algunas personas, en forma subrepticia habían continuado haciendo perforaciones e incluso utilizando explosivos en la mina, debilitando cada vez que paredes, sin ninguna autorización e incluso exponiendo sus vidas. Al parecer, la saturación de los suelos de la zona por las lluvias excesivas y el debilitamiento de las paredes de la mina, habrían erosionado el dique, que habría cedido provocando el deslave, de acuerdo con estas versiones, que repetimos son extraoficiales, por cuanto hasta ahora ninguna autoridad ha presentado un balance definitivo de lo ocurrido en esta zona. asimismo, circulan videos, donde los propios vecinos de la zona denuncian, que las autoridades al parecer estarían exigiendo dinero para permitir el acceso de ayuda humanitaria, lo cual de ser cierto merece el más absoluto repudio y condena.

*****

El amigo a quien todos conocen como el «Inquieto Anacobero», nos remite un informe con temas de las dos AD. La «AD En Resistencia» y la «AD Alacranizada ó judicializada». En el mismo se pretende el interés de informar a las autoridades políticas de hechos que atenten con el buen desempeño de la dirigencia al igual que su militancia y así contribuir con el adecentamiento de los partidos. Continúa el informe, «Se ha pretendido que la BellaSoo sea protagonista de un efectivo y amplio liderazgo de cara a los compromisos que están en la convulsionada agenda política por venir, pero que se sospecha que la misma lideresa o no desea asumir su rol de jefatura, ó definitivamente está desconectada de la realidad, esperando el momento para reiniciar la estrategia que tiene su consorte de negociar su aspiración a la gobernación». «A la señora le han enviado por varios frentes consejas de buena fé y nada que las considera. Han llegado quejas de la jefe política, que hasta la presente se desconocían; como por ejemplo, el marcado deseo de imponer sus criterios, cuestión que sería normal sino fuera que lo hace con un inusual desplante de absoluto irrespeto a las personas que tiene bajo responsabilidad». «Jamás lo hubiéramos creído de una dama de apariencia tan decente y culta». Continúa el profesor, «todo ello hace pensar entonces que tal actitud y ejemplo hace justificar el comportamiento de muy bajo y grotesco nivel de algunos y algunas que se conocen tienen responsabilidad partidista». «Como dirían los viejos fundadores que, la decencia y el respeto no se compra en la botica». «Recuerde doctora que honrar, honra».

*****

Continuando con el informe del Profesor, indica que «hay una dama por los lados de la Pochocha, que estaría a punto de cometer varios ilícitos, contando con la complicidad de su hija. «Los mismos estarían dirigidos supuestamente al forjamiento de documento público que involucraría su actual estado civil respecto a su cónyuge fallecido para hacerse y favorecerse de gananciales dejadas por el difunto». «El otro acto que de igual manera constituye un presunto ilícito, lo referencia el hecho de intentar sustituir y modificar las firmas originales de documento público (falsificación de firmas), en contra de sus propios familiares (hermanos), para hacerse igualmente en beneficio propio de un inmueble que constituye herencia, ubicado en la Parroquia Unión». «Solo se espera que continúen en el intento para hacer la respectiva denuncia en Fiscalía». «Respecto a la otra AD, hay un asunto muy delicado que involucra a un familiar de un alto directivo nacional. El asunto pudiera resultar de alto calibre dada la magnitud del mismo». Promete en su conclusión el «Anacobero» que presentará «elementos de convicción» en las próximas entregas. Continuaremos…

*****

CORTICOS

Barquisimeto se hunde. Pareciera que el problema con el deterioro vial que se viene registrando en Barquisimeto, comienza a encender las alarmas, porque al parecer casi no hay ninguna calle, carrera o avenida que no esté adornada de huecos y cráteres como los de la superficie lunar y que se convierten en una verdadera “guillotina” cuando llueve porque se tapan con el agua y los conductores no los ven. Los vecinos a veces para alertar les ponen cauchos, troncos de árboles, los tapan con escombros de construcciones, pero resulta que esta no es una solución; reportan que en la carrera 24 hacia el este hay tres huecos gigantescos que cada día crecen, porque no hay una autoridad que los repare; por las redes circula otro enorme hueco ubicado en la Libertador con calle 54 y en esta misma avenida, frente al Centro Metropolitano Javier, justamente frente al Maltín Polar el cráter está en la acera, representando un riesgo para los peatones. Recomienda que se debe hacer una revisión en diversos sectores que han colapsado, ya que las cloacas fueron construidas para una ciudad pequeña, con poca población, que ha ido creciendo en construcción y demográficamente, pero los servicios se han quedado rezagados.

Tremendo el negocio que se han inventado los cuerpos de seguridad en el país, específicamente en Lara, con la figura de “materiales estratégicos”, así que hay que estar alerta cuando se vaya a la ferretería a comprar algún equipo que contenga cables de plomo o níquel como un transformador eléctrico húmedo, porque si le pone la vista uno de estos funcionario, corre el riesgo de que le peguen “los ganchos”. Un ciudadanos que quiso vender tres transformadores, porque no los necesitaba, le cayeron encima los funcionarios de un cuerpo de seguridad, lo amenazaron decomisarle los transformadores, la camioneta en la que los transportaba y además llevarlo preso, todo con el cuento de los “materiales estratégicos”. Despúes de bajarse de la mula con 400 dólares, los materiales dejaron de ser estratégicos, le permitieron que se los llevara y hasta le pidieron disculpas. ¿Que talco?

Actores políticos, sociales y gremios se han estado quejando de manera pública, del cerco periodístico que existe en Carora. En efecto, en días pasado estuvo de aniversario el Colegio de Contadores, donde realizaron una Sesión Especial, otorgamiento de botones y otras condecoraciones, pero este acto de gran trascendencia pasó por debajo de la mesa, ya que al parecer todos los representantes de los medios andaban detrás del alcalde Javier Oropeza, y de acuerdo con el criterio mediatizado que parece existir, este aniversario no revestía importancia. Pero que la actitud es recurrente, también le aplican la “Ley del Hielo” a algunos políticos, comerciantes, luchadores sociales que no son entrevistados ni tomados en cuenta, aunque sean los únicos que conozcan de los temas que sean tratados o requeridos en la Sultana del Morere. No quisiera pensar que esto tiene que ver con “pautas publicitarias”, “regalos” o “prebendas” que no todos están en condiciones de otorgar. Confío en que no sean periodistas profesionales los que están aplicado este tipo de censuras.

Se estima que próximamente podría llegar a Carora una comisión desde Caracas, que se encargará de revisar algunas ventas de terrenos, mensuras, así como del forjamiento de documentos, que habrían ocurrido desde la administración del Charrascoso, porque aseguran que muchos de esos funcionarios con las manos sucias siguen en la jugada, unos por la cámara municipal, otros en la Alcaldía, lo que provocó que muchos de los agraviados se fueran hasta Caracas a solicitar una investigación, clara, concisa, transparente y precisa, que permita aclarar quien tiene qué…

Llega hasta nuestra mesa de redacción, una información que dice que por órdenes del burgomaestre de Palavecino, Derby Guédez, personal de Hidrobarro había estado en la Urb. Rómulo Gallegos, e incluso se hablaba de la presencia de la jefa de la Ubch Arelis Gómez, dizque realizaron “in situ” una inspección del bote de aguas negras que ha traído a esta comunidad y otras vecinas, por el camino la amargura, teniendo muchas veces que comer con un pañuelo en la nariz. Para el día martes 11 se estarían comenzando los trabajos de reparación y de mantenimiento, para solventar el problema de limpieza y mejora. Lo cierto es que al final del día nos envían un video en el cual aparece una maquinaria, hombres trabajando y un mensaje de los vecinos que dice “Por fin, gracias a Dios y a los medios de comunicación”, confiando en que nos informen oportunamente, una vez que el problema haya sido solucionado, para hacer el reconocimiento debido a las autoridades.

A propósito, es verdaderamente dramática la situación que vive el Cuerpo de Bomberos de Palavecino, ya que al parecer ni siquiera cuentan con ambulancias para realizar los traslados de pacientes o heridos, en caso de presentarse un siniestro o una catástrofe en forma sorpresiva se presente en las parroquias Agua Viva, Cabudare o José Gregorio Bastidas, Cuentan los vecinos que los bomberos salen en una moto y con una tabla en la cabeza que utilizan como camilla para prestarlos primeros auxilios cuando hay alguno accidente vehicular; asimismo, en muchos casos, se ven obligados a pedir “colaboración” a los conductores particulares para poder trasladar de heridos al centro asistencia Don Felipe Ponce. La población esta emplazando tanto al Burgomaestre Guédez como al Gober Pereira para que ordenen la reparación urgente de las dos ambulancias que están accidentadas desde hace varios meses. La versión la escuchamos de Pedro Paradas, Noticias Barquisimeto.

Sorpresa y consternación produjo en la capital larense el viernes 14, el anuncio de la muerte de uno de los personajes más conocidos y apreciados por toda la sociedad larense, como lo fue José Ricardo Medina, quien fue siempre un “muchachote grande y cordial”, amigo de todos y bienvenido en todos los eventos sociales de la ciudad, además un personaje siempre muy bien informado del acontecer de la capital musical de Venezuela, que hoy lamenta su prematura partida, ya que llegó a convertirse con su presencia, en el termómetro que permitía medir el éxito o fracaso de un evento social. Su ausencia se va a notar, cuando ya no aparezca en las páginas sociales de los medios, así que descansa en paz amigo, que Dios te dé el descanso eterno y brille para ti la luz perpetua. Se siguen marchando los buenos.

JBS

Pulsa aquí para apoyar la libertad de expresión en Venezuela. Tu donación servirá para fortalecer nuestra plataforma digital desde la redacción del Decano de la Prensa Nacional, y así permitir que sigamos adelante comprometidos con la información veraz, como ha sido nuestra bandera desde 1904. ¡Contamos contigo! Apóyanos aquí