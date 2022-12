¡Devaluación total! 8,13 dólares cobrarán este martes los jubilados y pensionados #20Dic

Este martes 20 de diciembre, jubilados y pensionados en Venezuela cobrarán 130 bolívares, equivalentes a 8,13 dólares al tipo de cambio Banco Central de Venezuela el cual lo establece en 16 bolívares por divisa, siendo este pago correspondiente al mes de enero.

A través de sus redes sociales, el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales indicó que desde muy temprano abonarán el pago, ingreso que se ha devaluado desde el mes de marzo en un 73,11%.

Francisco Carmona, Coordinador Regional del Comité de los Derechos Humanos para la Defensa de los Pensionados y Jubilados, había comentado a El Impulso que “este gobierno anunció las navidades para el primero de octubre, pero esto no parece navidad, aquí estamos es pasando hambre (…) Los adultos mayores que no tengan ayuda desde el exterior, no tienen manera para subsistir. Hay muchas personas que están muriendo en las zonas populares, pero no solo en Lara, en toda Venezuela”, agregó.

Asimismo, mencionó que para el próximo año, específicamente el 15 de enero, tras la celebración de la procesión de la Divina Pastora, volverán a retomar las acciones de calle para exigirle al régimen de Maduro que asuma su responsabilidad.

