Palencia: Tachirenses exigen instructivo piloto que permita el paso vehicular hacia Colombia #23Dic

“La implementación de un instructivo piloto que regule el paso vehicular desde Venezuela hacia Colombia, que en teoría debe reabrirse el primero de enero de 2023, exige el pueblo tachirense a las autoridades nacionales”.

La propuesta la formula el diputado a la Asamblea Nacional (2020) y miembro de su Comisión de Frontera, Juan Carlos Palencia, quien reiteró que ante la falta de información oficial , “hay enorme incertidumbre ya que no se encuentran claros los términos en los cuales se va a abrir la frontera, debido a que se han dado muchas fechas para la apertura definitiva”.

Advierte que Son muchas las preguntas que se hacen los venezolanos ¿Cuál es el horario para cruzar la frontera en vehículo? ¿Hasta dónde los autos venezolanos pueden pasar al territorio del vecino país? ¿Habrá posibilidad de llegar al aeropuerto internacional Camilo Daza? ¿Los vehículos venezolanos pueden abastecerse de combustible colombiano?”.

El parlamentario tachirense informó que el alcalde de Cúcuta Jairo Yáñez, le ratificó que los conductores de vehículos que provienen de Venezuela y que no cumplan con la normativa legal para circular en esa ciudad colombiana, “van a ser detenidos o multados ya que a pocos días de la reapertura de la frontera no hay una política definida del lado venezolano de cómo se va a trabajar con el seguro internacional SOAT. Las autoridades de Colombia también solicitarán una revisión tecno mecánica. Hasta el presente, no hay un instructivo preciso de parte de las autoridades venezolanas”, explicó Palencia.

“¿Podemos en verdad pasar el primero de enero a Colombia sin ser multados? ¿Podemos evitar que nuestro auto sea retenido por la policía nacional o por cualquier otro cuerpo de seguridad, como tránsito del municipio de Villa Rosario en la parada Norte de Santander?, se preguntó el diputado Juan Carlos Palencia, al tiempo que reiteró su solicitud de un instructivo piloto que facilite el paso vehicular desde Venezuela a Colombia.