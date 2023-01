OPINIÓN Reflexiones en positivo: ¡Escucha  año 2023! #5Ene

Deberíamos hacer una campaña para que termine el hábito de estar lamentándose e invitando a la pobreza, eso suena como falta de motivación, además el que vive quejándose ofende a Dios y no deber ser; el caso de una persona joven y saludable que no ponga parte de sus actitudes y la mente a funcionar y un espíritu activo para que rompa con las dudas y vean soluciones donde otros ven problemas y no sumarse a los desmotivadores sino seguir el camino de los hacedores prósperos exitosos sin importar cuál es su protección, todo lo que sea trabajo honesto es digno y por tal hay que hacerlo con pasión y amarlo como su mejor aliado y hacerlo productivo a base de esfuerzo, voluntad, creatividad, perseverancia y talento donde se imponga la vocación de buen ciudadano y alejar a los taimados y manganzones.

Siempre se ha dicho que el silencio es una forma de complicidad, tampoco podemos actuar como “domingo siete ” atravesado y opinando de todo, pero sí debemos estar activos en los aconteceres del día a día para sentirse con vida y opinar en positivo para no ser activista del rosario o cadena de malas noticias que llegan en abundancia sin ser invitadas; aunque se dice que los marineros sabios se alejan de las tormentas, es el caso de nuestra nación que cada día que pasa es más tormentosa, requiriendo una unión monolítica por el bienestar de todos, una unión generosa, desprendida de todo tipo de intereses donde el principal beneficiado sea el país.

Despedimos el año 2022 sin penas ni gloria, con más penas que gloria, sin duda fue un año tortuoso, que nos mantuvo en una permanente tensión, incertidumbre y hasta triste por hechos acaecidos como fue la lamentable desgracia de Tejerías en el estado Aragua y otras que lamentamos que hayan sucedido en nuestro patria de no ser tan fácil de enumerarlas porque nos han atacado por todos los frentes de una forma despiadada, pero este país es tan noble que han pasado cosas tan duras pero se sigue adelante y seguiremos todos en la búsqueda de salir a flote sorteando los problemas con ánimo de triunfador y en la pronta espera por ser este el país más rico del planeta cambiamos para bien en poco tiempo, consciente de que en el primer trimestre del año pasado se habló muy alegremente de un repunte y que el país se arregló, noticia que la celebramos en grande todos los que por medio del trabajo y buenos augurios deseamos a la nación que sus mandatarios tengan mente y cerebro para multiplicar las riquezas con la que fuimos dotados y sea una verdadera realidad los deseos del noventa por ciento dije bien el “90%” que aspiramos que las universidades funcionen, que haya una buena y excelente educación con todos los profesores bien remunerados, elegantes, bien vestidos y no con zapatos y palto pidiendo a clamor sustituirlos, el sector salud para que los médicos sean bien tratados con su sueldo y beneficios y los hospitales y todo centro hospitalario sean dotados de medicinas, ambulancias, y equipos médicos actualizados, que se reactiven de forma generosa la agricultura ,la ganadería, el comercio, la construcción, que no siga la diáspora, que se reactiven las buenas ideas, que regrese el sector bancario para que vuelva a su función para lo que fue creado, por el bien de todos que cese la guerra de Ucrania y que el malvado de Putin cambie sus malas intenciones de seguir atropellando a Ucrania, en pocas palabras queremos es la paz no la guerra, esto te lo pedimos Año 2023 esto no es ninguna limosna, esto es un derecho adquirido ¡escucha Año 2023!

A mis admirados y amigos lectores les deseo lo mejor del mundo y mucha paz en este nuevo año y mi agradecimiento por leer mis Reflexiones; al El Impulso mi agradecimiento por publicar mis Reflexiones por casi un cuarto de siglo sin fallar ni una semana. Gracias a la Familia Carmona por haber contribuido sin mezquindad a mi formación en este difícil mundo de las letras pero apasionada inquietud, una mención especial a Gisela Carmona de Giménez que la aprecio en grande y al excelente personal de trabajo de ese valioso diario El Impulso que hace todo lo posible por mantener el prestigio del maestro de maestro a todos los niveles maestros.

Ahora más que nunca el campo es la solución, unidos todos por la paz, la convivencia, el respeto y la prosperidad de nuestro país.

José Gerardo Mendoza Duran

[email protected]