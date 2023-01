DeltaAmacuro | Docentes activos, jubilados y pensionados se unen a la protesta hacional en Casacoima #9Ene

‌Este 9 de enero residentes de El Triunfo, El Triunfito y Piacoa en el municipio Casacoima en el estado Delta Amacuro se unieron al llamado nacional de protesta por parte del sector educativo. También exigieron al gobierno nacional y al ministerio de Educación el aumento de salario de forma inmediata para compensar la grave crisis económica que padecen los trabajadores.

El Triunfo, El Triunfito y Piacoa son poblaciones dentro de la jurisdicción del estado Delta Amacuro muy cercanos al estado Bolívar. Comparten actividad económica, social y laboral que permite un intercambio constante. Por ello, parte de la protesta en el municipio Casacoima recibió el apoyo y la asistencia de algunos y trabajadores del estado Bolívar.

«Aquí retamos a Maduro que logre vivir con un salario de siete dólares, el día que lo haga, hablamos. Mientras tanto, tenemos que seguir haciendo toda la presión posible para que reaccionan y nos den un salario justo porque con lo que ganamos nadie puede vivir. Ni siquiera los bonos que entregan sirven de algo. Aquí lo que pedimos es aumento salarial, no aceptamos otras propuestas engañosas y demagógicas», aseveró un docente que se identificó como Rubén Bastidas.

Según varios testimonios, los docentes y todos los trabajadores del sector público no tiene cómo movilizarse de sus residencias a sus puestos laborales porque el dinero no les alcanza: «el bus nos cobra cinco bolívares, entre ir y venir gastamos 10 bolívares, y el sueldo de uno es de 130 bolívares, si no gastamos en más nada el salario lo gastamos en dos semana de trabajo. Ah, y la comida, la medicina, la ropa, el zapato, nada de eso uno puede comprar. Nadie vive con 130 bolívares al mes», argumentó Ceferino Rodríguez.

El Triunfo es una de las poblaciones rurales más olvidadas por parte del Ejecutivo regional debido a su lejanía geográfica y su cercanía con el estado Bolívar. Sobre aspecto, hay deltanos residentes de El Triunfo que preferirían que su población pertenezca al estado Bolívar y no a Delta Amacuro.

«También aprovechamos este momento para exigir al gobierno de Delta Amacuro que haga una nueva redistribución territorial y que tomen en cuenta que El Triunfo, y otras comunidades tienen que ser del estado Bolívar y no del estado Delta Amacuro porque nos sentimos más bolivarenses que deltanos», dijo este lunes Mariano Figuera, un residente de El Triunfo.

