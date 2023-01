Maestros «inician clases» tomando el Ministerio de Educación en protesta por tener salarios de hambre #9Ene

Con una concentración que se realizó en las puertas del Ministerio de Educación en Caracas, donde centenares de profesores calificaron de burla que luego de casi 3 años sigan laborando sin contratación colectiva vigente y para colmo sufriendo represión y hasta cárcel como los educadores Robert Franco y Javier Tarazona, respondieron los educadores al anuncio de inicio de clases dado por la administración de Maduro para este lunes 9 de enero.

En efecto, el gremio docente realizó una jornada nacional de protesta en la cual denunciaron los sueldos los cuales califican de hambre y la destrucción de la infraestructura de los planteles educativos.

Gricelda Sánchez, secretaria de contratación colectiva y reclamos del Sindicato Venezolano de Maestros del Distrito Capital, describió que el acosó hacia los docentes quienes levantan su voz de protesta va en aumento, destacando la suspensión de salarios y los despidos injustificados por razones reivindicativas.

“Más de mil maestros a nivel nacional reportaron no pudieron por ejemplo cobrar su salario o las utilidades en diciembre, exigimos que Yelitze Santaella rinda cuentas al gremio educativo y el explique a dónde fueron a parar esos reales. Su llegada a la cartera de educación profundizó la grave crisis del sector”, afirmó.

Sánchez reveló que en Venezuela el 100% de los contratos colectivos son violados por el régimen de Nicolás Maduro, y mucho menos se respetan los acuerdos firmados por la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

“Nosotros le exigimos a la mesa negociadora que si no van a defender los derechos de los trabajadores educativos simplemente se aparten, porque no aceptan que se sigan burlando del gremio. Hoy un docente en Venezuela no puede ir a trabajar todos los días por un salario el cual de broma llega a los 20$ mensuales en el mejor de los casos. Hoy los educadores no tenemos salario y los estudiantes no tienen comida ni pasaje para ir a la escuelas”.

La también presidente de la Asociación civil para la Formación de la Dirigencia Sindical (FORDISI), recalcó la necesidad de auditar el destino de esos más de 3 mil millones que anunció la administración de Maduro que será destinados para temas como educación salud o electricidad. “Le exigimos a Yelitze Santaella que ese dinero debe ser usado primeramente para recuperar el salario de los docentes y demás trabajadores del sector educativo, donde obreros y administrativos ganan hasta menos de 5 dólares mensuales por su trabajo. Nadie puede laborar así”, indicó.

Prsentó un balance sobre la jornada de protesta indicando que logró movilizaciones en cada estado del territorio nacional, y luego de estas se mantendrán las asamblea en los planteles exigiendo devengar salario dignos y la cancelación de todas las deudas contraídas con el gremio.

“No podemos olvidar como las escuelas se están cayendo e incluso profesores están tras las rejas por reclamar sus reivindicaciones, tal son los casos de Robert Franco y Javier Tarazona los cuales deben ser puesto en libertad luego de dos años presos”.

Miranda

Franklin Piccone, profesor de Miranda y dirigente sindical, explicó que Este 9 de enero comenzó el segundo momento del año escolar y desde el MPPE no ha habido un solo informe del balance de lo que resultó el inicio del año escolar 2022-2023, por ejemplo las cifras no oficiales en materia de deserción escolar resultan alarmantes.

«Las razones son multifactoriales, a saber: económicas (la mayoría de las veces), sociales y culturales -sí, educarse en este país ha dejado de ser la vía legítima para el ascenso social. Los jóvenes tienen una visión muy desvalorizada de la educación. No puede ser de otro modo ante un Estado que privilegia la lealtad política y la corrupción por encima del mérito, y la escuela venezolana no ha escapado a ello».

Los profesores de las regiones confiesan que viven un viacrucis para ejercer la docencia.

Por su parte Roymer Duran, presidente del Sindicato Venezolano de Maestros del municipio Acevedo, declaró que los docentes se encuentran en asamblea permanente y en protesta exigiendo sus derechos laborales, tal es el caso de la deuda del 280% más sus incidencias contraída con el gremio desde 2018 la cual no ha sido cancelada por la administración de Maduro.

Además de pagarnos el 100% de las primas, algo que no ha sido cumplido y nos tienen devengando sueldos de hambre. Si intentan funcionarios del régimen a amedrentarnos se encontraran con un muro de contención de profesores venezolanos dignos”, confesó.

Carabobo

Jorge García, docente de Carabobo con más de 24 años de experiencia, reclamó que desde octubre del año 2022 recibió en su cuenta la última quincena, tampoco recibí mi justos aguinaldos y me encuentro en una situación crítica sin ninguna justificación.

“A pesar de esto no he dejado de trabajar ni un solo día cumpliendo con el compromiso adquirido con mis estudiantes, los propios directivos del plantel Pedro Guzmán Gago pueden dar fe de ello. Tengo una hija de 16 años a quien no le pude comprar comida y regalar entrenos por la situación arbitraria de suspenderme mi salario, por eso este 9 de enero estoy en la calle exigiendo justicia”.